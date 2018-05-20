Владислав Третьяк: Я смотрел Капризову в глаза, а там чуть не слезы…
Президент ФХР Владислав Третьяк объяснил «Советскому спорту», почему швейцарцы смогли одолеть канадцев на ЧМ-2018, а россияне — нет.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
После вечернего полуфинала, в котором швейцарцы неожиданно для многих одолели канадцев (3:2), захотелось поговорить с руководителями нашего хоккея — как же так?! Почему сборная Швейцарии, которую мы еще совсем недавно и за ровню особо себе не считали, добилась на чемпионате мира гораздо лучшего результата? Впрочем, результаты обоих полуфиналов в принципе оказались удивительные…
— Изначально у сборных Америки и Канады было больше шансов, — признает Владислав Третьяк. — Но оба полуфинала еще раз показали, что вратарь — главная фигура в хоккее. Шведы крупно победили, но ведь их голкипер отразил 41 бросок! А
Меня еще накануне спрашивали: «Ну что США и Канада уже в финале?». А я ответил: подождите, еще ничего неизвестно. Сейчас хоккей по уровню настолько сблизился. Настолько все обладают хорошей школой, знают и технику, и тактику… Красивый хоккей! Жаль только, что не наша команда сегодня играла. Но удовольствие от зрелища я получил. Отличная самоотдача на льду! И при этом никакой грубости ни канадцы, ни американцы, даже когда проигрывали, не допускали. Это тот хоккей, который нравится людям. И уровень на чемпионате мира очень высокий.
— И все же, как вышло, что швейцарцы канадцев прошли, а мы — нет? Многим болельщикам обидно и мне тоже! Что наши делали не так?
Помните, как нас в Корее за две минуты до конца третьего периода вчетвером оставили? И те же судьи наказывают Капризова здесь в овертайме, когда за такие вещи вообще не удаляют. Это что, уже система получается? Я не говорю, что во всем виноваты судьи. Но есть тут
Но на Олимпиаде мы выскочили. И здесь могли бы дальше в
— Может, и канадцы на наших лучше настраиваются, чем на швейцарцев?
— Это всегда бывает, но только не в полуфинале! Сегодня все же не тот вариант. В этом матче серебряные медали разыгрывались. Поэтому, я не думаю, что канадцы расслабились. Они в третьем периоде 25 бросков нанесли!
— Последний вопрос: вас не смутило неожиданное решение нашего молодого тренерского штаба поменять вратаря перед самым важным матчем на турнире?
— Это серьезное испытание. Тем более — против канадцев. Тут сильная психологическая устойчивость нужна. Но так решил тренер вратарей. Сыграло роль то, что Игорь перед этим очень уверенно сыграл в двух матчах. Шестеркин в итоге и сыграл неплохо. Но мог лучше! И он сам это знает. Вот сыграл бы опять на ноль, как шведский голкипер. И все у нас было бы хорошо.
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