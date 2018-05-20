Владислав Третьяк: Я смотрел Капризову в глаза, а там чуть не слезы…

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался США
Канада
Финал
21:15 не начался Швеция
Швейцария
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33520924/
20 мая 2018, 1:42 | Советский спорт

Владислав Третьяк: Я смотрел Капризову в глаза, а там чуть не слезы…

Президент ФХР Владислав Третьяк объяснил «Советскому спорту», почему швейцарцы смогли одолеть канадцев на ЧМ-2018, а россияне — нет.

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После вечернего полуфинала, в котором швейцарцы неожиданно для многих одолели канадцев (3:2), захотелось поговорить с руководителями нашего хоккея — как же так?! Почему сборная Швейцарии, которую мы еще совсем недавно и за ровню особо себе не считали, добилась на чемпионате мира гораздо лучшего результата? Впрочем, результаты обоих полуфиналов в принципе оказались удивительные…

— Изначально у сборных Америки и Канады было больше шансов, — признает Владислав Третьяк. — Но оба полуфинала еще раз показали, что вратарь — главная фигура в хоккее. Шведы крупно победили, но ведь их голкипер отразил 41 бросок! А я-то представляю, что это такое. Сам отражал по 45 от «Монреаля». Швейцарский вратарь тоже здорово сегодня отработал. Мне лично второй полуфинал даже больше понравился. Потому что скорости в этом матче были выше.

Меня еще накануне спрашивали: «Ну что США и Канада уже в финале?». А я ответил: подождите, еще ничего неизвестно. Сейчас хоккей по уровню настолько сблизился. Настолько все обладают хорошей школой, знают и технику, и тактику… Красивый хоккей! Жаль только, что не наша команда сегодня играла. Но удовольствие от зрелища я получил. Отличная самоотдача на льду! И при этом никакой грубости ни канадцы, ни американцы, даже когда проигрывали, не допускали. Это тот хоккей, который нравится людям. И уровень на чемпионате мира очень высокий.

— И все же, как вышло, что швейцарцы канадцев прошли, а мы — нет? Многим болельщикам обидно и мне тоже! Что наши делали не так?

Помните, как нас в Корее за две минуты до конца третьего периода вчетвером оставили? И те же судьи наказывают Капризова здесь в овертайме, когда за такие вещи вообще не удаляют. Это что, уже система получается? Я не говорю, что во всем виноваты судьи. Но есть тут какая-то мысль нехорошая.

Но на Олимпиаде мы выскочили. И здесь могли бы дальше в плей-офф играть. Наша команда этого достойна! Мы же швейцарцев в группе обыграли. И со шведами в отличие от американцев на равных бились до конца. Да, есть ошибки. Но зато у нас перспективная команда. И за четыре года мы из нее очень хорошую сборную сделаем. Да уже через год все будет лучше! Ребята сейчас понюхали пороха, поняли, что это такое. Тренеры у нас знающие. Но мы эту команду слепили буквально за три дня. Просто у нас от любви до ненависти всегда всего один шаг. И я сейчас ребят защищаю, не потому, что я президент ФХР. Я и им сказал: на ошибках учатся, через это поражение мы пойдем к победам. Всем сказал спасибо. Потому что видел, что они старались. Капризову в глаза смотрел… А там чуть не слезы от того, что из-за его удаления все так получилось. Ребята ведь совсем молодые. Я желаю им удачи.

— Может, и канадцы на наших лучше настраиваются, чем на швейцарцев?
— Это всегда бывает, но только не в полуфинале! Сегодня все же не тот вариант. В этом матче серебряные медали разыгрывались. Поэтому, я не думаю, что канадцы расслабились. Они в третьем периоде 25 бросков нанесли!

— Последний вопрос: вас не смутило неожиданное решение нашего молодого тренерского штаба поменять вратаря перед самым важным матчем на турнире? Шестеркину-то каково пришлось?
— Это серьезное испытание. Тем более — против канадцев. Тут сильная психологическая устойчивость нужна. Но так решил тренер вратарей. Сыграло роль то, что Игорь перед этим очень уверенно сыграл в двух матчах. Шестеркин в итоге и сыграл неплохо. Но мог лучше! И он сам это знает. Вот сыграл бы опять на ноль, как шведский голкипер. И все у нас было бы хорошо.
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