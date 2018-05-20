На чемпионат мира приехала фальшивая Канада. И за это поплатилась

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ½ финала.

Канада — Швейцария — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Шервей — 2 (Унтерзандер, Кукан), 18:41 — 0:1. Хорват — 3 (Дюбуа, Пажо), 27:20 — 1:1. Хофманн — 4 (бол., Фиала, Андригетто), 29:40 — 1:2. Хас — 3 (бол., Андригетто, Диас), 44:14 — 1:3. Парэйко — 4 (Макдэвид, Шенн), 57:53 — 2:3.

Вратари: Кюмпер (57:20 — 57:53, 57:58) — Дженони.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 45 (9+18+18) — 17 (5+11+1).

Судьи: Каукокари, Кубуш.

19 мая. Копенгаген. RoyalArena.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Я восхищаюсь сборной Швейцарией. С неутомимым упорством она каждый год мутузит фаворитов, практически всегда давая им бой и иногда — уже во второй раз за пять лет — достигая успеха. Но никогда ранее она не побеждала в плей-офф топ-сборную, которая настолько выше ее классом. При гениально отыгравшем полуфинал голкипере Дженони, при целой бригаде приличных энхаэловских хоккеистов, включая звездного защитника Йоси, при необходимом для таких случаев везении Швейцария не обыграла бы пусть и не сильнейшую за несколько лет, но очень солидную по составу Канаду, если бы не «помощь» со стороны последней.

Это были не те злые канадцы, которые после череды провалов своей сборной на чемпионатах мира приехали уничтожать всех и вся и возвращать себе титул. Они превратились в истинную версию себя только тогда, когда поняли, что полуфинал и Швейцария — это не увеселительная прогулка, в которой достаточно немного проявить свое мастерство.

Канада была ненастоящей весь турнир. Потому и уступила на старте американцам. Потому и получила «пятерку» от финнов, после чего защитник Экблад стал жаловаться на нырки со стороны европейской команды. Потому и Латвию дожали лишь в овертайме — при этом по игре огромного преимущества у «Кленовых листьев» не было. Поэтому и в четвертьфинале Андронов, Барабанов, Михеев и компания (при всем уважении к нашим хоккеистам) моментами знатно повозили «кленовых» звезд, и их выручило лишь большинство.

Всем турниром Канада не наиграла на выход в финал. И за это поплатилась.

После матча с Россией не покидала мысль «а что, если бы не было Макдэвида?». Коннор, конечно, суперкрут, но Канада последних созывов, будь в ней, например, Кросби или нет, всегда брала глубиной — и сейчас, имея в наличии как минимум пять форвардов уровня первого звена НХЛ и еще пять — второго, зависимость команды от одного хоккеиста поражала. Сегодня Макдэвид провел хороший матч. Не отличный — но к нему больших претензий быть не может. Но остальные то что — вы звезды или свита короля, которая боится сделать хоть что-нибудь в его отсутствие?

Макдэвид с его 17 очками опережает следующего канадского бомбардира больше, чем вдвое — причем Нюджент-Хопкинс набрал почти все 8 баллов благодаря партнеру по «Эдмонтону», а в целом проводит весьма невыразительный турнир.

Поражение от Швейцарии полностью вытекало из того, что происходило на турнире. Коллеге Еронко в Дании рассказали историю о том, что во время группового этапа группа канадских хоккеистов взяла в аренду самолет, чтобы на денек слетать … в Амстердам. Видимо, исключительно в туристических целях. Подтвердить эту историю невозможно, однако хоккей, который показал ряд хоккеистов сборной, наталкивает на мысли о том, что подобное было возможно.

Поздравим Швейцарию, которая сегодня добилась одной из самых (если не самой) величайших побед в своей истории. Пожалеем, что на ее месте не оказалась наша сборная. Это была не та Канада, что мы знаем. Ее отсутствие в финале справедливо.

ПАВЕЛ КЛИМОВИЦКИЙ