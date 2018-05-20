На чемпионат мира приехала фальшивая Канада. И за это поплатилась
Поражение «Кленовых листьев» от Швейцарии (2:3) — абсолютно заслуженное.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ½ финала.
Канада — Швейцария — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Шервей — 2 (Унтерзандер, Кукан), 18:41 — 0:1. Хорват — 3 (Дюбуа, Пажо), 27:20 — 1:1. Хофманн — 4 (бол., Фиала, Андригетто), 29:40 — 1:2. Хас — 3 (бол., Андригетто, Диас), 44:14 — 1:3. Парэйко — 4 (Макдэвид, Шенн), 57:53 — 2:3.
Вратари: Кюмпер (57:20 — 57:53, 57:58) — Дженони.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 45 (9+18+18) — 17 (5+11+1).
Судьи: Каукокари, Кубуш.
19 мая. Копенгаген. RoyalArena.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Я восхищаюсь сборной Швейцарией. С неутомимым упорством она каждый год мутузит фаворитов, практически всегда давая им бой и иногда — уже во второй раз за пять лет — достигая успеха. Но никогда ранее она не побеждала в
Это были не те злые канадцы, которые после череды провалов своей сборной на чемпионатах мира приехали уничтожать всех и вся и возвращать себе титул. Они превратились в истинную версию себя только тогда, когда поняли, что полуфинал и Швейцария — это не увеселительная прогулка, в которой достаточно немного проявить свое мастерство.
Канада была ненастоящей весь турнир. Потому и уступила на старте американцам. Потому и получила «пятерку» от финнов, после чего защитник Экблад стал жаловаться на нырки со стороны европейской команды. Потому и Латвию дожали лишь в овертайме — при этом по игре огромного преимущества у «Кленовых листьев» не было. Поэтому и в четвертьфинале Андронов, Барабанов, Михеев и компания (при всем уважении к нашим хоккеистам) моментами знатно повозили «кленовых» звезд, и их выручило лишь большинство.
Всем турниром Канада не наиграла на выход в финал. И за это поплатилась.
После матча с Россией не покидала мысль «а что, если бы не было Макдэвида?». Коннор, конечно, суперкрут, но Канада последних созывов, будь в ней, например, Кросби или нет, всегда брала глубиной — и сейчас, имея в наличии как минимум пять форвардов уровня первого звена НХЛ и еще пять — второго, зависимость команды от одного хоккеиста поражала. Сегодня Макдэвид провел хороший матч. Не отличный — но к нему больших претензий быть не может. Но остальные то что — вы звезды или свита короля, которая боится сделать хоть
Макдэвид с его 17 очками опережает следующего канадского бомбардира больше, чем вдвое — причем
Поражение от Швейцарии полностью вытекало из того, что происходило на турнире. Коллеге Еронко в Дании рассказали историю о том, что во время группового этапа группа канадских хоккеистов взяла в аренду самолет, чтобы на денек слетать … в Амстердам. Видимо, исключительно в туристических целях. Подтвердить эту историю невозможно, однако хоккей, который показал ряд хоккеистов сборной, наталкивает на мысли о том, что подобное было возможно.
Поздравим Швейцарию, которая сегодня добилась одной из самых (если не самой) величайших побед в своей истории. Пожалеем, что на ее месте не оказалась наша сборная. Это была не та Канада, что мы знаем. Ее отсутствие в финале справедливо.
ПАВЕЛ КЛИМОВИЦКИЙ
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