«Хочу показать, что я достоин НХЛ». Чемпион мира и Олимпиады едет в «Нью-Джерси»

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В ближайшее время «Нью-Джерси» объявит о переходе защитника СКА и сборной России, победителя ЧМ-2014 и Олимпиады в Пхенчхане Егора ЯКОВЛЕВА. Спецкор «СЭ» пообщался с хоккеистом о переезде за океан и его выступлении на первенстве планеты в Дании, а также поговорил с генменеджером «Девилз» Рэем ШЕРО.

В «НЬЮ-ДЖЕРСИ» ЗА МНОЙ СЛЕДИЛИ ТРИ ГОДА

— Рэй Шеро сказал, что если ты привозишь человека в НХЛ в 26−27 лет, то определенно на него рассчитываешь именно в основной команде. И должен дать ему все возможности себя проявить. Вы выдвигали какие-то требования к «Нью-Джерси», были ли у вас какие-то условия? Например, место в составе?

— Я еду не то чтобы с надеждой на место в составе. Все равно будут выставочные игры. Все равно я еду туда доказывать свою состоятельность. Хочу показать, что я достоин играть в НХЛ, что готов к требованиям этой лиги. Конечно же, никаких обещаний мне не давали. Буду пробиваться через выставочные матчи. Надо будет хорошо к ним подготовиться.

— Вы заранее поедете в США?

— Безусловно. В июле поеду и все оставшееся до тренировочного лагеря время проведу там. Совмещу и отдых, и тренировочный процесс, потому что нужно и язык подучить, и потренироваться. Потренироваться на том уровне и с теми тренерами, с которыми там ребята готовятся.

— Как у вас с английским?

— Я бы сказал — средний уровень. В процессе я учу, стараюсь. Потому что понимаю, что язык — это одна из ключевых составляющих.

— По мнению Шеро, вам поможет заиграть в НХЛ ваша мобильность и первый пас. А по вашему мнению?

— Наверное, да. В первую очередь — моя мобильность. Моя энергия. Я не очень габаритный защитник. И поэтому должен брать энергией и активностью. Считаю, что он прав.

— Там-то будут такие нападающие, как Лучич, как Марун — вряд ли он в «Нью-Джерси» останется. Огромные 100-килограммовые шкафы.

— За счет энергии, за счет юркости с ними можно бороться.

Цитата Габариты не всегда становятся преимуществом. Иногда у габаритных нападающих даже проще забрать шайбу. Даже не иногда — а всегда проще забрать у габаритного, чем у юркого, того же Макдэвида, который хорошо катается, очень хорошо координирован.

Против габаритных форвардов проще играть.

— Вы же наверняка изучали состав «Нью-Джерси». С кем, как вам кажется, вы будете бороться за место в составе? Джон Мур? Правда, насколько помню, вам без разницы — слева или справа играть.

— Да, мне без разницы. Нет конкретного такого человека, с которым бороться. Я просто приеду и надеюсь доставить главному тренеру головную боль. Хорошую правильную головную боль — куда меня поставить. Приятная головная боль тренера — это моя главная цель. А первая цель — прийти подготовленным. И показать, что я действительно готов для НХЛ и соответствую уровню «Нью-Джерси».

— Насколько я знаю, у вас были и другие предложения. Почему именно «Нью-Джерси»?

— Мы очень долго общались с «Девилз», со скаутами. Они очень долго следили за мной — на протяжении трех лет. Не просто так я выбрал эту команду. Это был долгий процесс, поэтому я очень рад, что оказался в этой организации.

— «Нью-Джерси» — очень быстрая команда. Это было фактором? И знакомы ли вы с работой Джона Хайнса?

— Я достаточно много игр «Девилз» смотрел. Они играют в очень мобильный хоккей, в очень активный, системный такой. Мне все понравилось. Я понял, что за система, как они играют.

— У Хайнса чуть ли не требование — подключаться четвертым. Вы готовы к этому?

— Современный хоккей диктует правило: защитники должны играть в атаке. Потому что тяжело нападающим втроем обыграть, что-то сделать. Посмотрите на ту же сборную Швеции, которая очень здорово играет — какие у них активные защитники. Да, в общем, все сборные, которые борются за высокие места — везде защитники одни из ключевых ролей все равно занимают. Я только за, я только это приветствую. И я готов к этому хоккею. Я люблю его, он мне нравится.

— Что пожелаете СКА?

Цитата — У СКА каждый год одна цель — только кубок. Хотелось бы сказать большое спасибо этой организации. Суперорганизации топ-уровня.

Где я вообще не заморачивался — ни по какому поводу. Ты только играешь в хоккей — и все. Все остальное берут на себя руководство и люди, которые работают в клубе. Пожелаю СКА еще продвижения. Хотя еще выше подняться — тяжело. Огромное спасибо. Я провел там классные три года. Выиграл там Кубок Гагарина. Провел время с классными игроками. У меня только позитивные воспоминания об этой команде, об этом городе, об этих болельщиках. Каждую игру арена была битком. Не важно с кем мы играли. Это было классное время.

МАТЧИ С КАНАДОЙ В ПРАГЕ И ЗДЕСЬ — НЕБО И ЗЕМЛЯ

— Коннор Макдэвид в большом порядке?— вопрос Яковлеву по чемпионату мира.

— Если честно, я против него не особо много играл. Не сказал бы, что он зверь прямо. Но я не выходил так много против него, чтобы до конца понять. Да, видно, что уверенность, техника, все есть. Никто не умаляет его достоинств. Видно, что парень играет, игровитый. Но не зверюга.

— Почему потребовалось пропустить две шайбы, чтобы заиграть с должным уровнем агрессии? Даже расстановки на вбрасываниях использовались более агрессивные.

— Не знаю почему. Психология, наверное, вмешалась. Хорошо, что вытащили игру. И реально ведь лучше Канады играли. «5 на 5» если сравнивать — мы были лучше. Удаления подломили. Чисто на мастерстве в большинстве они выиграли. А так — мы были достойны победы. Могли обыграть. Если бы не удаления. Но — если бы да кабы…

— Удаление Капризова — смешное?

— Может быть.

— Вас же тоже за воротами завалили, но никто внимания не обратил.

— Да. И опасный момент был. Гол бы забили — и вообще. Непонятно, как судьи эпизоды оценивали. Мы в последнюю очередь должны о судействе говорить, но не должны в плей-офф, в играх на вылет давать такие удаления. Тем более — в овертайме. Это неправильно. Либо откровенные нарушения фиксировать, где рубят человека, где разбивают лицо. Или выбрасывается шайба. Дали бы так до конца разобраться в равных составах — это было бы правильно.

— Алексей Анисимов говорил, что в КХЛ судят лучше, чем здесь.

— Здесь — только в матче с Канадой так вот получилось. А так — нормальное судейство было. Но у нас в КХЛ судьи стараются добавлять с каждым годом. Виден у них прогресс. Все учатся.

— Со стороны — что было не так со звеном Дацюка?

— Все равно они создавали моменты. Забить не получилось. А так — хорошо сыграли. Все мы хорошо сыграли. Я просто последний раз когда против Канады играл — это был 2015 год. В Чехии.

— 1:6.

— Это небо и земля.

Цитата Сейчас мы играли на равных. И могли выигрывать. И очень хотели этого. Потому что давно не обыгрывали их. Все это понимали. Был такой шанс. К сожалению…

— Тренеры со старта говорили защитникам подниматься высоко, закрывая борт? Чуть ли не до усов. Просто одни защитники действовали так, другие — откатывались.

— Установка была одинаковая. Просто на льду ситуации по-разному складываются. И ребята по-разному играют, по-разному мыслят. Тактика для всех была одинаковая.

— Воробьев требовал подключений четвертого в атаку?

— Как минимум не запрещал. Если ты можешь — делай. Если уверен на 200 процентов — делай. Запретов не было.

— Насколько Шестеркин играет клюшкой лучше, чем Кошечкин?

— У Игоря — это большой плюс. Он реально очень хорошо играет клюшкой. И моложе значительно Кошечкина. Вася тоже умеет играть клюшкой. Он в предыдущих матчах в лавку бросил — шесть игроков свистнули.

— Еще все удивлялись. Шестеркин в СКА не просит защитников на полборта сразу идти, чтобы он начинал атаку?

— Мы иногда знаем даже, что так надо делать. Даже не разговариваем об этом. По себе говорю: когда в СКА он принимает шайбу — я не бегу к нему. Знаю, что он отдаст мне нормальную передачу или сам начнет. Он не хуже меня начинает атаку. Это его большой плюс.

— По-вашему, он хорошо сыграл?

— Да. Выручил в некоторых моментах. По этому матчу — он молодец. У него реально большое будущее. Он очень классный вратарь. У него огромные перспективы. И он оправдывает все ожидания. И в тех шансах, что ему дают — я не помню, чтобы он не оправдывал доверия.

— У «Нью-Джерси» с «Рейнджерс» как раз противостояние. Через годик встретитесь.

— Не знаю. Надеюсь.

У ЯКОВЛЕВА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ВСЕ И СРАЗУ

Яковлев весь чемпионат мира уходил от темы перехода в «Нью-Джерси» и додавить его удалось лишь после того, как к полуфиналу чемпионата мира подъехал генеральный менеджер «Девилз» Рэй Шеро, встреченный в перерыве матча Швеция — США. Он не стал отпираться и объяснил, почему команде нужен именно Яковлев.

— Насколько мне известно, в ближайшие дни вы объявите о подписании контракта с Егором Яковлевым, защитником сборной России.

— Официально мы пока не заключили контракт, но как только чемпионат мира закончится, мы вернемся домой и, надеюсь, завершим сделку. Нашим скаутам он очень понравился. Егор всегда выкладывается и никому не желает уступать. У него подходящий возраст для того, чтобы сразу влиться в команду. Мне нравится сам факт того, что Яковлев хочет играть в НХЛ, хочет себя попробовать, хотя мог остаться в Европе. В национальные сборные, особенно такие, как сборная России, на чемпионат мира в таком возрасте случайно не попадают. Мы обязательно дадим ему все возможности себя реализовать. Но давайте все же дождемся заключения контракта. Если все будет хорошо — он свои возможности получит. И усилит нашу оборону.

— По-вашему, он пробьется в состав «Нью-Джерси» сразу после тренировочного лагеря?

— У нас будет шесть выставочных матчей. Посмотрим, как быстро он сможет освоиться. Одни осваиваются быстро. Другим требуется некоторое время. Но Егор — опытный игрок. У него все может получиться и сразу. Конечно, все будет зависеть только от него. Но вы же понимаете, что игроков в возрасте 26−27 лет не подписывают для того, чтобы они сидели в фарм-клубе. Да и они сами приезжают сюда не для этого. Конечно, некоторые и в таком возрасте проводят какое-то время в АХЛ. Но у нас на его счет другое видение. Хотя, конечно, мы будем смотреть на него и оценивать. А потом принимать какие-то решения, исходя из того, что будет лучше для игрока и команды. Ему потребуется некоторое доверие. Он его получит. Дальше все будет зависеть от него.

— Егор — мобильный защитник, но габариты у него скромные.

— Да, он небольшой, но очень мобильный. И всегда стремиться помочь команде. У него видна жажда борьбы. Конечно, всем хочется крупных мобильных защитников, но на всех их не хватает. Да и посмотрите, как здесь, на чемпионате мира, играл тот же Яковлев. Или наш Уилл Бутчер. Или Куинн Хьюз, который будет очень высоко выбран на драфте. Все они хорошо чувствуют себя в борьбе, обладая при этом высоким уровнем мастерства.

Цитата Посмотрите на Андрея Маркова. Он столько лет провел в «Монреале», причем играл отлично, прекрасный защитник. Он ведь тоже далеко не великан. Зато — это очень умный игрок, который умел выигрывать единоборства за счет ума, а не габаритов.

Марков провел замечательную карьеру в НХЛ. У Егора большой опыт. Не все могут сразу влиться в НХЛ, но главное — дать шанс. И когда ты привозишь такого игрока — ты не можешь не дать ему этот самый шанс. А как он им воспользуется — это уже другой вопрос. Но я не вижу причин для того, чтобы у него что-то не получилось. Из-за его мобильности. У нас быстрая команда — он в этом плане ей подходит. Из-за того, что он всегда первый на подборе, в чем ему помогает катание. У него есть первый пас. Это важно, потому что в НХЛ игра другая, все играют агрессивно в форчеке. Кстати, крупным защитникам, которые не столь мобильны, часто из-за этого достается. Надеюсь, он сразу ко всему приспособиться.

— Есть ли еще игроки в сборной России, которых вы просматривали и, возможно, хотели бы пригласить в «Нью-Джерси»?

— Ха-ха. Этого я вам точно не скажу. Зачем об этом знать другим?

Игорь ЕРОНКО

из Копенгагена. ​​​​​​