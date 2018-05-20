Шведские хоккеисты попытаются защитить титул чемпионов мира в матче с командой Швейцарии

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Последние дни чемпионата мира в Дании стали крайне непривычными для опытного российского корреспондента. Впервые за пять лет национальная команда осталась без медалей мирового первенства, обидно уступив в четвертьфинале команде Канады (4:5 в овертайме). Хоккеисты сборной России отправились в Москву, а для представителей российских СМИ турнир стал менее загруженным в плане работы.

Поэтому нашлось время, чтобы более пристально понаблюдать за командами, которые поспорят между собой за выход в финал, а также за их болельщиками.

Хоккей Чемпионат мира 2018 1/2 финала, 19.05.2018, 16:15 6:0 Швеция США

Шведское безумие порождает аншлаги

Заключительная стадия турнира проходит в Копенгагене, который в начале мая был «захвачен» шведскими фанатами, чья команда проводила все свои матчи на местной «Роял-Арене». От засилья полчищ болельщиков в ярких желто-синих свитерах за последние две недели начало буквально рябить в глазах.

Такое количество шведских фанатов в датской столице объясняется очень просто. Копенгаген находится в 30 минутах езды на электричке от центрального вокзала Мальме, чуть дольше придется ехать из другого крупного шведского населенного пункта Гётеборга. Но есть и те, кто добирался до датской столицы с севера Швеции. «Я летел сюда из самолета из Лулео, что рядом с Финляндией, с пересадкой через Стокгольм», — рассказал болельщик «Тре Крунур» Ингмар.

Неудивительно, что перед полуфиналом Швеция — США на кассах висели крупные таблички, указывающие на то, что билетов на этот матч в свободной продаже уже нет. «Вам нужно было приходить неделю назад, тогда еще можно было что-то купить», — с сожалеющим видом произнесла работница кассы. Подтверждал этот факт и полное отсутствие в окрестностях стадиона перекупщиков, чье присутствие было замечено на многих матчах турнира.

«Мы знали, что такое может случиться, поэтому заранее забронировали столик в баре неподалеку. Если до конца первого периода не случится чуда, то отправимся туда», — сказал хоккейный поклонник Микаэль, на плече которого красовалась татуировка с изображением хоккеиста в свитере с цифрой 21 (под этим номером играл шведский форвард Петер Форсберг).

Без шансов для сборной США

Многочисленные эксперты называли именно сборную Швеции фаворитом турнира. Но мало кто ждал, что встреча с американской командой окажется для подопечных Рикарда Грёнборга столь легкой прогулкой. Шесть безответных шайб, одна из которых в меньшинстве, — таков итог избиения профессионалов из США.

Сила нынешних шведов объясняется тем, что 20 игроков в составе сборной из НХЛ, большинство из них находятся на ведущих ролях в своих клубах.

По мнению Грёнборга, столь внушительный десант прилетел из Северной Америки в том числе и благодаря шведским болельщикам. «Меня буквально пробирает дрожь, когда я слышу, как они исполняют гимн страны на арене. Поэтому многие парни из НХЛ так любят приезжать играть за сборную на чемпионат мира», — считает специалист.

Гулянья сопровождались громкими кричалками, песнями и литрами выпитого пива.

«Вы видели эту игру? — вопрошал весьма нетрезвый поклонник шведского хоккея, чье имя из-за сбивчивой дикции разобрать не удалось. — Да мы порвем любого в финале. Нам без разницы, будут это канадцы или швейцарцы».

Иного мнения оказался главный тренер шведской команды. «Канадская сборная своими именами говорит сама за себя. Но и швейцарцев нельзя списывать со счетов, они играют в очень симпатичный хоккей. В любом случае нас ждет сложный матч», — считает Грёнборг.

Хоккей Чемпионат мира 2018 1/2 финала, 19.05.2018, 20:15 2:3 Канада Швейцария

Швейцарцы продолжают удивлять

Перед вторым полуфиналом чемпионата Канада — Швейцария арена заметно опустела. Швейцарские болельщиков было не больше тысячи, а тех, кто болел за сборную Канады, и вовсе можно было пересчитать по пальцам. Неподалеку от медиа- центра, где работают представители СМИ, с грустным видом сновали перекупщики, предлагавшие всем подряд приобрести билеты на игру.

На вопрос, какова цена, мужчина средних лет на ломаном английском ответил: «Двести крон (две тысячи рублей — прим. ТАСС). Это отличная цена, тем более для полуфинала. Но если возьмешь все три билета, то отдам каждый за 150 крон».

Несмотря на низкий зрительский интерес к матчу, сама игра преподнесла сюрприз. Швейцарцы, которые двумя днями ранее неожиданно обыграли команду Финляндии, сотворили очередную сенсацию. Подопечные Патрика Фишера не оставили шансов канадцам во главе с главной звездой мирового хоккея Коннором Макдэвидом, одержав победу со счетом 3:2. Швейцарцы трижды играли в большинстве и дважды воспользовались численным преимуществом.

Крайне расстроенным в микст-зоне выглядел Макдэвид, который не скрывал разочарования от результата матча. «После первого удаления мы здорово защищались, а после следующих двух пропустили. В этом и заключалась разница между Канадой и Швейцарией. У нас все равно есть возможность выиграть последний матч турнира, мы приложим все усилия к этому», — сказал лучший бомбарир сборной Канады.

По мнению Фишера, его команда показала в этот день выдающийся хоккей и способна вновь сотворить сенсацию. «Я горд за своих игроков, за то, что они сражались, мы чрезвычайно счастливы.

Цитата Да, что-то могло идти не так, но мы знали, что показали сегодня отличную игру.

Что касается игры со шведами, то можно вспомнить, что мы проиграли им в финале пять лет назад, до этого выиграли девять матчей подряд, но уступили им в финале, и я рад тому, что мы можем завтра у них взять реванш", — сказал он.

Хоккей Чемпионат мира 2018 Финал, 20.05.2018, 21:15 -:- Швеция Швейцария

Статистические расклады

С 1992 года, когда Международная федерация хоккея ввела в формат чемпионата мира розыгрыш плей-офф, сборная Швеции выходила в финал турнира 11 раз. Хоккеисты «Тре Крунур» выигрывали пять из них и шесть раз становились вторыми. Чаще всего скандинавы играли за золото с финнами и канадцами (по четыре раза).

Единственный раз в финале шведы встречались с россиянами, уступив им в 1993 году. Также сборная Швеции играла в финалах с чехами (2006) и швейцарцами (2013), выиграв оба раза. В активе «Тре Крунур» 10 побед на чемпионате мира, команда является действующим победителем мирового первенства.

Сборная Швейцарии играла в финале лишь однажды — в 2013 году. Тогда ее соперником была команда Швеции. К тому финалу швейцарцы шли очень уверенно: они выиграли свою группу, не уступив ни в одном матче, а в плей-офф обыграли чехов (2:1) и американцев (3:0). В решающем матче команда Швейцарии открыла счет усилиями Романа Йоси, который выступает на нынешнем турнире в Дании, но потом пропустили пять шайб подряд. При формате с круговым турниром швейцарцы лишь раз сумели занять второе место — на чемпионате мира 1935 года.

С уверенностью сказать можно только одно — зрителей финала ждет крайне интересный атакующий хоккей.

Финал турнира начнется в 21:15 мск, матч за третье место — в 16:45 мск.