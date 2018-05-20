Шведские хоккеисты попытаются защитить титул чемпионов мира в матче с командой Швейцарии
КОПЕНГАГЕН, 20 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по хоккею сборная Швеции в воскресенье проведет защиту титула в финальной игре мирового первенства с командой Швейцарии. Ранее в этот же день сборные Канады и США определят обладателя бронзовых наград турнира.
Последние дни чемпионата мира в Дании стали крайне непривычными для опытного российского корреспондента. Впервые за пять лет национальная команда осталась без медалей мирового первенства, обидно уступив в четвертьфинале команде Канады (4:5 в овертайме). Хоккеисты сборной России отправились в Москву, а для представителей российских СМИ турнир стал менее загруженным в плане работы.
Поэтому нашлось время, чтобы более пристально понаблюдать за командами, которые поспорят между собой за выход в финал, а также за их болельщиками.
Шведское безумие порождает аншлаги
Заключительная стадия турнира проходит в Копенгагене, который в начале мая был «захвачен» шведскими фанатами, чья команда проводила все свои матчи на местной «Роял-Арене». От засилья полчищ болельщиков в ярких
Такое количество шведских фанатов в датской столице объясняется очень просто. Копенгаген находится в 30 минутах езды на электричке от центрального вокзала Мальме, чуть дольше придется ехать из другого крупного шведского населенного пункта Гётеборга. Но есть и те, кто добирался до датской столицы с севера Швеции. «Я летел сюда из самолета из Лулео, что рядом с Финляндией, с пересадкой через Стокгольм», — рассказал болельщик «Тре Крунур» Ингмар.
Неудивительно, что перед полуфиналом Швеция — США на кассах висели крупные таблички, указывающие на то, что билетов на этот матч в свободной продаже уже нет. «Вам нужно было приходить неделю назад, тогда еще можно было
«Мы знали, что такое может случиться, поэтому заранее забронировали столик в баре неподалеку. Если до конца первого периода не случится чуда, то отправимся туда», — сказал хоккейный поклонник Микаэль, на плече которого красовалась татуировка с изображением хоккеиста в свитере с цифрой 21 (под этим номером играл шведский форвард Петер Форсберг).
Без шансов для сборной США
Многочисленные эксперты называли именно сборную Швеции фаворитом турнира. Но мало кто ждал, что встреча с американской командой окажется для подопечных Рикарда Грёнборга столь легкой прогулкой. Шесть безответных шайб, одна из которых в меньшинстве, — таков итог избиения профессионалов из США.
Сила нынешних шведов объясняется тем, что 20 игроков в составе сборной из НХЛ, большинство из них находятся на ведущих ролях в своих клубах.
По мнению Грёнборга, столь внушительный десант прилетел из Северной Америки в том числе и благодаря шведским болельщикам. «Меня буквально пробирает дрожь, когда я слышу, как они исполняют гимн страны на арене. Поэтому многие парни из НХЛ так любят приезжать играть за сборную на чемпионат мира», — считает специалист.
Гулянья сопровождались громкими кричалками, песнями и литрами выпитого пива.
«Вы видели эту игру? — вопрошал весьма нетрезвый поклонник шведского хоккея, чье имя
Иного мнения оказался главный тренер шведской команды. «Канадская сборная своими именами говорит сама за себя. Но и швейцарцев нельзя списывать со счетов, они играют в очень симпатичный хоккей. В любом случае нас ждет сложный матч», — считает Грёнборг.
Швейцарцы продолжают удивлять
Перед вторым полуфиналом чемпионата Канада — Швейцария арена заметно опустела. Швейцарские болельщиков было не больше тысячи, а тех, кто болел за сборную Канады, и вовсе можно было пересчитать по пальцам. Неподалеку от медиа- центра, где работают представители СМИ, с грустным видом сновали перекупщики, предлагавшие всем подряд приобрести билеты на игру.
На вопрос, какова цена, мужчина средних лет на ломаном английском ответил: «Двести крон (две тысячи рублей — прим. ТАСС). Это отличная цена, тем более для полуфинала. Но если возьмешь все три билета, то отдам каждый за 150 крон».
Несмотря на низкий зрительский интерес к матчу, сама игра преподнесла сюрприз. Швейцарцы, которые двумя днями ранее неожиданно обыграли команду Финляндии, сотворили очередную сенсацию. Подопечные Патрика Фишера не оставили шансов канадцам во главе с главной звездой мирового хоккея Коннором Макдэвидом, одержав победу со счетом 3:2. Швейцарцы трижды играли в большинстве и дважды воспользовались численным преимуществом.
Крайне расстроенным в
По мнению Фишера, его команда показала в этот день выдающийся хоккей и способна вновь сотворить сенсацию. «Я горд за своих игроков, за то, что они сражались, мы чрезвычайно счастливы.
Что касается игры со шведами, то можно вспомнить, что мы проиграли им в финале пять лет назад, до этого выиграли девять матчей подряд, но уступили им в финале, и я рад тому, что мы можем завтра у них взять реванш", — сказал он.
Статистические расклады
С 1992 года, когда Международная федерация хоккея ввела в формат чемпионата мира розыгрыш
Единственный раз в финале шведы встречались с россиянами, уступив им в 1993 году. Также сборная Швеции играла в финалах с чехами (2006) и швейцарцами (2013), выиграв оба раза. В активе «Тре Крунур» 10 побед на чемпионате мира, команда является действующим победителем мирового первенства.
Сборная Швейцарии играла в финале лишь однажды — в 2013 году. Тогда ее соперником была команда Швеции. К тому финалу швейцарцы шли очень уверенно: они выиграли свою группу, не уступив ни в одном матче, а в
С уверенностью сказать можно только одно — зрителей финала ждет крайне интересный атакующий хоккей.
Финал турнира начнется в 21:15 мск, матч за третье место — в 16:45 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter