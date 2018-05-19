Третьяк: Выход швейцарцев в финал ЧМ показал, что уровень хоккея поднялся
КОПЕНГАГЕН, 19 мая. /ТАСС/. Выход сборной Швейцарии в финал чемпионата мира после победы над командой Канады продемонстрировал возросший уровень хоккея. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Сборная Швейцарии вышла в финал турнира, обыграв канадцев со счетом 3:2. В четвертьфинале канадцы обыграли россиян в овертайме со счетом 5:4. На групповой стадии россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 4:3.
«Конечно, я думал, что если бы на месте канадцев могла быть сборная России, то все могло бы быть
«Швейцарцы хорошо играли, мне очень понравился их вратарь. Канадцы и американцы по статистике были сильнее своих соперников по полуфиналу, но не все определяется бросками, а качеством», — добавил Третьяк.
Глава ФХР отметил, что ему понравился уровень нынешнего чемпионата мира. «То, что мы без медалей, это плохо, а все остальное — хоккей был высокого класса», — подчеркнул он.
В финале 20 мая сборная Швейцарии сыграет с действующим чемпионом мира командой Швеции. Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира впервые с 2013 года, тогда она стала серебряным призером, проиграв шведам (1:5).
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