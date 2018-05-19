Экблад: Для Канады важно, чтобы мы взяли бронзу, будем горды победой над США
Защитник сборной Канады Аарон Экблад подвёл итоги полуфинального матча ЧМ с командой Швейцарии (2:3).
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«Это была невероятная игра. Думаю, что швейцарцы сегодня были лучше нас, у них очень хорошая команда. Не скажу, что это поражение стало для нас шоком. Мы хотели сегодня победить и приложили для этого много усилий.
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