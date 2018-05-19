Мюллер: Не скажу, что Канада слаба для Швейцарии, это лучшая хоккейная держава

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался США
Канада
Финал
21:15 не начался Швеция
Швейцария
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33520658/
19 мая 2018, 23:40 | Чемпионат.com

Мюллер: Не скажу, что Канада слаба для Швейцарии, это лучшая хоккейная держава

Защитник сборной Швейцарии Мирко Мюллер прокомментировал победу над командой Канады в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года.

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© AFP 2018
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«Канада сегодня была слишком слаба для нас? Ха-ха. Я бы так не сказал. Леонардо потрясающе сыграл в воротах. К третьему периоду у нас уже почти не было сил. Нам повезло с голом, там был рикошет. Это дало нам энергию, чтобы закончить матч. Соперник забил в большинстве в концовке. После этого мы знали, что как угодно нельзя давать канадцам бросать по воротам. Нам немного повезло, а когда прозвучала сирена, на душе творилось какое-то сумасшествие.

Мы провели длинный турнир, много работали, но в то же время надо готовится к завтрашнему матчу. Мы собираемся идти до конца.

Как остановили Макдэвида? Нападающие хорошо справились со своей работой, особо не давали ему трогать шайбу, особенно в средней зоне, где он набирает сумасшедшую скорость. Если дать ему так проходить среднюю зону, его уже тяжело остановить даже лучшим защитникам мира. Поэтому надо отдать должное нашим форвардам, которые оказывали на него давление и не давали раскатиться с шайбой.

Канада — настоящий принципиальный соперник для нас? Не знаю, я впервые в сборной. В матчах с ними мы всегда очень мотивированы, потому что это лучшая хоккейная держава в мире. Они привезли хорошую команду, но и мы тоже. Это отличная битва, и мы очень хотели победить и заслужили победу.

Мы хотим идти до конца. Надо поесть, попить и постараться хорошо отдохнуть. Утром надо не волноваться и готовиться. Мы уже с ними играли здесь, возможно, это нам поможет, мы уже знаем их сильные стороны, — передаёт слова Мюллера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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