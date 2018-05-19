Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Канады и вышла в финал чемпионата мира
КОПЕНГАГЕН, 19 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии обыграла команду Канады со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.
В составе сборной Канады отличился Бо Хорват (28-я минута) и Колтон Парэйко (58). За команду Швейцарии шайбы забросили Тристан Шервей (19), Грегори Хофманн (30) и Гэтан Хаас (45).
В финале сборная Швейцарии сыграет с командой Швеции. В матче за третье место канадцы встретятся с американцами. Финал и матч за бронзу пройдут в воскресенье.
Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира впервые с 2013 года, тогда она стала серебряным призером, проиграв шведам (1:5). В 2013 году нынешний главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер входил в тренерский штаб национальной команды.
Канадцы не вышли в финал впервые с 2014 года. В 2015 и 2016 годах они стали чемпионами мира, а в 2017 году проиграли в финале команде Швеции. Последний раз канадцы играли в матче за третье место в 2006 году, уступив финнам.
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|Билл Питерс
|Патрик Фишер
|Дарси Кюмпер 57:20 (Д. Кюмпер 57:53-57:58)
|Леонардо Дженони
|1-й период
|02:50
|Дарнелл Нерс
|Тристан Шервей (Р. Унтерзандер, Д. Кукан)
|18:41
|2-й период
|27:20
|Бо Хорват (П-Л. Дюбуа, Ж-Г. Пажо)
|28:06
|Джоэль Эдмундсон
|Грегори Хофманн (С. Андригетто, К. Фиала)
|29:40
|3-й период
|43:11
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|Гаэтан Хас (С. Андригетто, Р. Диас)
|44:14
|Ноа Род
|53:51
|57:53
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Б. Шенн)
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол