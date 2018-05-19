Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Канады и вышла в финал чемпионата мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
16:15 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
20:15 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 не начался США
Канада
Финал
20.05 не начался Швеция
Швейцария
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33520512/
19 мая 2018, 22:38 | ТАСС

Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Канады и вышла в финал чемпионата мира

КОПЕНГАГЕН, 19 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии обыграла команду Канады со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.

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В составе сборной Канады отличился Бо Хорват (28-я минута) и Колтон Парэйко (58). За команду Швейцарии шайбы забросили Тристан Шервей (19), Грегори Хофманн (30) и Гэтан Хаас (45).

В финале сборная Швейцарии сыграет с командой Швеции. В матче за третье место канадцы встретятся с американцами. Финал и матч за бронзу пройдут в воскресенье.

Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира впервые с 2013 года, тогда она стала серебряным призером, проиграв шведам (1:5). В 2013 году нынешний главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер входил в тренерский штаб национальной команды.

Канадцы не вышли в финал впервые с 2014 года. В 2015 и 2016 годах они стали чемпионами мира, а в 2017 году проиграли в финале команде Швеции. Последний раз канадцы играли в матче за третье место в 2006 году, уступив финнам.
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19 Мая, 20:15 Зрители 12166 Плей-офф: 1/2 финала Royal Arena
Канада 2:3
(0:1, 1:1, 1:1)
Швейцария
Главные тренеры
Билл Питерс Патрик Фишер
Вратари
Дарси Кюмпер 57:20 (Д. Кюмпер 57:53-57:58) Леонардо Дженони
1-й период
02:50 Дарнелл Нерс
Тристан Шервей (Р. Унтерзандер, Д. Кукан) 18:41
2-й период
27:20 Бо Хорват (П-Л. Дюбуа, Ж-Г. Пажо)
28:06 Джоэль Эдмундсон
Грегори Хофманн (С. Андригетто, К. Фиала) 29:40
3-й период
43:11 Райан Ньюджент-Хопкинс
Гаэтан Хас (С. Андригетто, Р. Диас) 44:14
Ноа Род 53:51
57:53 Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Б. Шенн)
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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