Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Канады и вышла в финал чемпионата мира

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В составе сборной Канады отличился Бо Хорват (28-я минута) и Колтон Парэйко (58). За команду Швейцарии шайбы забросили Тристан Шервей (19), Грегори Хофманн (30) и Гэтан Хаас (45).

В финале сборная Швейцарии сыграет с командой Швеции. В матче за третье место канадцы встретятся с американцами. Финал и матч за бронзу пройдут в воскресенье.

Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира впервые с 2013 года, тогда она стала серебряным призером, проиграв шведам (1:5). В 2013 году нынешний главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер входил в тренерский штаб национальной команды.

Канадцы не вышли в финал впервые с 2014 года. В 2015 и 2016 годах они стали чемпионами мира, а в 2017 году проиграли в финале команде Швеции. Последний раз канадцы играли в матче за третье место в 2006 году, уступив финнам.