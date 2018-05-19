Почему шведы уничтожили Америку в полуфинале ЧМ? Была одна причина…

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
16:15 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
20:15 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 не начался США
Канада
Финал
20.05 не начался Швеция
Швейцария
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33520315/
19 мая 2018, 22:01 | Советский спорт

Почему шведы уничтожили Америку в полуфинале ЧМ? Была одна причина…

Сборная США, которую называл фаворитом чемпионата мира, была разгромлена в пух и прах шведами. Что же случилось с американцами?

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Этот результат объяснить непросто. Ведь сборная США в два раза перебросала «Тре Крунур» (41−20), а шведы схватили в два раза больше штрафа (14−6). Но вот смотрите-ка, Швеция разорвала американцев в клочья. В чем же дело?

Да тут может быть что угодно. Представьте, например, что голкипер Кит Кинкэйд мог проснуться утром в дурном настроении. Например, накануне ему весь день назначала свидание девушка — прямо тут, в Копенгагене. Но не пришла. А вечером он увидел в ее инстаграме… с другим. Был взбешен, утром — квадратная голова.

Может такое быть? Вполне.

Так или иначе, и нельзя делать голкипера сборной США виновником этого поражения. Хотя странно, что главный тренер Джефф Блашилл держал Кинкэйда в воротах до последнего (19 бросков — 14 сэйвов), заставив его испить чашу унижения до дна. Но вся команда американцев, которой прочили золотые медали чемпионата мира, встала утром не с той ноги.

Почти весь стадион в Копенгагене оказался заполнен шведскими болельщиками. Удивляться этому не стоит. Тут ведь Мальме через мост, вся страна ехала на хоккей, чтобы посмотреть, как «Тре Крунур» будет защищать титул чемпионов мира. Год назад шведы победили канадцев в финале чемпионата мира.

В первом периоде американцы играли очень активно, перебросали сборную Швеции (16−8). Но пропустили гол на 15-й минуте, когда форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон с передачи другого лидера «Предаторз» Филипа Форсберга разобрался с Кинкэйдом.

Сначала Адам Ларссон из «Эдмонтона» схватил удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Но в меньшинстве шведский форвард Магнус Пяярви убежал и разорвал оборону сборной США. Патрик Хорнквист, подъехавший из «Питтсбурга», забил в большинстве. Маттиас Янмарк отличился в равных составах. Вот такая реально «Тройная Корона», которая уничтожила все надежды сборной США на финал.

В третьем периоде сборная Швеции усилиями Арвидссона забила еще и в пустые ворота, когда американцы хотели отчаянно отыграться. Сразу вспомнилось, как легендарный форвард Марио Лемье под новогоднее застолье 31 декабря 1988 года забил пять голов «Нью-Джерси» разными способами. Но тут был еще и буллит. Кстати, этот момент по голосованию болельщиков был признан лучшим в истории лиги, о чем напоминает NHL.com/ru.

Впрочем, шведы об этом не думали. Они забили шестой гол, когда отличился Адриан Кемпе. Так все и закончилось. Конечно, сборная США во главе с Патриком Кейном не заслуживала такой участи. Но вот он, хоккей — три пропущенных гола во втором периоде, и это сломало все.

…Ну, а девушка к Кинкэйду, хочется верить, пришла после матча. Должно же в этот день быть у Кита что-то хорошее?

Швеция — США — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Арвидссон, Пяярви, Хорнквист, Янмарк, Арвидссон, Кемпе

Вратари: Нильссон — Кинкэйд.
Броски: 20−41. Штраф: 14−6.

Павел Лысенков
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19 Мая, 16:15 Зрители 12490 Плей-офф: 1/2 финала Royal Arena
Швеция 6:0
(1:0, 3:0, 2:0)
США
Главные тренеры
Рикард Гренборг Джефф Блэшилл
Вратари
Андерс Нильссон Кейт Кинкейд 50:48 (К. Кинкейд 51:07)
1-й период
06:56
14:43 Виктор Арвидссон (Я. Де ла Росе, Ф. Форсберг)
Кейт Кинкейд 17:32
2-й период
23:36 Адам Ларссон
23:36 Адам Ларссон
27:09 Магнус Пяйярви-Свенссон (М. Баклунд)
Джонни Годро 29:11
30:05 Патрик Хернквист (М. Баклунд, Й. Клингберг)
30:16 Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
30:40 Виктор Арвидссон
3-й период
45:14 Густав Нюквист
51:07 п.в. Виктор Арвидссон (М. Зибанежад)
57:01 Адриан Кемпе (М. Баклунд)
58:42 Адриан Кемпе
Дилан Ларкин 58:42
59:50 Микаэль Баклунд
Статистика
14 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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