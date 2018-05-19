Пяяйарви: Шведские хоккеисты могут остановить Макдэвида, если канадцы выйдут в финал

Макдэвид, являющийся лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги этого сезона, находится на третьем месте среди бомбардиров чемпионата мира, набрав 16 очков (5 голов + 11 передач). Форвард сделал три голевые передачи в четвертьфинальном матче со сборной России (4:5 ОТ).

«Нам возможно остановить Макдэвида. Он — один из сильнейших игроков, но против него можно хорошо сыграть в командном плане. Да и в одиночку мало кто чего добивается», — сказал Пяяйарви.

Сборная Швеции в полуфинале разгромила команду США (6:0) и сыграет за золотые медали с победителем пары Канада — Швейцария.

«С Канадой тяжело играть, поскольку в ее составе есть Макдэвид, да и остальные ребята — супермастера. Против швейцарцев мы уже играли (5:3 — прим. ТАСС), и нам было тяжело. Но мы готовы», — отметил Пяяйрви.

Полуфинал Канада — Швейцария начнется в 20:15 мск. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.