Пяяйарви: Шведские хоккеисты могут остановить Макдэвида, если канадцы выйдут в финал
КОПЕНГАГЕН, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеистам сборной Швеции по силам остановить нападающего Коннора Макдэвида в случае, если сборная Канады выйдет в финал чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий шведов Магнус Пяяйарви.
Макдэвид, являющийся лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги этого сезона, находится на третьем месте среди бомбардиров чемпионата мира, набрав 16 очков (5 голов + 11 передач). Форвард сделал три голевые передачи в четвертьфинальном матче со сборной России (4:5 ОТ).
«Нам возможно остановить Макдэвида. Он — один из сильнейших игроков, но против него можно хорошо сыграть в командном плане. Да и в одиночку мало кто чего добивается», — сказал Пяяйарви.
Сборная Швеции в полуфинале разгромила команду США (6:0) и сыграет за золотые медали с победителем пары Канада — Швейцария.
«С Канадой тяжело играть, поскольку в ее составе есть Макдэвид, да и остальные ребята — супермастера. Против швейцарцев мы уже играли (5:3 — прим. ТАСС), и нам было тяжело. Но мы готовы», — отметил Пяяйрви.
Полуфинал Канада — Швейцария начнется в 20:15 мск. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.
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