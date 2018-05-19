ЧМ-2018: голкипер сборной Швеции Андерс Нильссон оформил 3 шат-аута на турнире

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Страж ворот «Тре крунур» парировал 41 бросок «звёздно-полосатых». До этого 28-летний голкипер два раза оставлял свои ворота в неприкосновенности в матчах группового этапа — с командами Австрии (7:0) и Франции (4:0).

Вратарь «Ванкувер Кэнакс» также является лучшим на турнире по проценту отражённых бросков — 95,92. На турнире он сыграл шесть матчей, всего пропустив шесть шайб.