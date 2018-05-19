Блашилл: Сборная США не избалована медалями и должна выиграть бронзу ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
16:15 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
20:15 2-й период Канада 1
Швейцария 1
тв
Матч за 3-е место
20.05 не начался США
L SF2
Финал
20.05 не начался Швеция
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33519929/
19 мая 2018, 20:02 | Р-Спорт

Блашилл: Сборная США не избалована медалями и должна выиграть бронзу ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 19 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная США по хоккею не избалована медалями, поэтому должна выиграть бронзу чемпионата мира в Дании, заявил главный тренер Джефф Блашилл.

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© AFP 2018

Американцы в субботу проиграли шведам со счетом 0:6 в полуфинале чемпионата мира.

«Отличная команда у шведов, видна работа тренера. У нас было много шансов в первом периоде, но мы не забили. Разницу сделали спецбригады, получив четыре минуты большинства, мы должны были забивать, но вместо этого пропустили сами. Наша сборная не избалована медалями, каждый шанс завоевать их важен. Мы должны выиграть бронзу, хотя и приезжали за золотом», — сказал Блашилл журналистам.
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КОПЕНГАГЕН, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеистам сборной Швеции по силам остановить нападающего Коннора Макдэвида в случае, если сборная Канады выйдет в финал чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий шведов Магнус Пяяйарви.
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