Блашилл: Сборная США не избалована медалями и должна выиграть бронзу ЧМ
КОПЕНГАГЕН, 19 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная США по хоккею не избалована медалями, поэтому должна выиграть бронзу чемпионата мира в Дании, заявил главный тренер Джефф Блашилл.
Американцы в субботу проиграли шведам со счетом 0:6 в полуфинале чемпионата мира.
«Отличная команда у шведов, видна работа тренера. У нас было много шансов в первом периоде, но мы не забили. Разницу сделали спецбригады, получив четыре минуты большинства, мы должны были забивать, но вместо этого пропустили сами. Наша сборная не избалована медалями, каждый шанс завоевать их важен. Мы должны выиграть бронзу, хотя и приезжали за золотом», — сказал Блашилл журналистам.
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