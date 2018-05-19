Гренборг: Дрожь берет, когда вижу желтое море шведских болельщиков на ЧМ в Дании
КОПЕНГАГЕН, 19 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг признался, что его пробирает дрожь, когда он видит так много шведских болельщиков на трибунах в Копенгагене.
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Сборная Швеции в субботу со счетом 6:0 обыграла американцев в полуфинале чемпионата мира в Копенгагене.
«Американцы были лучше в первом периоде, мы не справлялись с их скоростью, они слишком просто входили в нашу зону. Во втором периоде мы здорово убивали меньшинство и использовали свои моменты. Большую игру провел наш вратарь Андерс Нильссон, в финале будет играть он. Конечно, чувствуем, что играем как дома — тут ведь двадцать минут до Швеции. По этой причине многие игроки НХЛ и приехали на турнир. Меня самого по ходу игр порой пробирает дрожь, когда я вижу это желтое море болельщиков, когда они поют гимн», — сказал Гренборг журналистам.
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