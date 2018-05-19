Р. Давыдов: Благодарю вратарскую бригаду сборной России за работу в этом сезоне
Тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов поблагодарил вратарей сборной России за сезон.
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«Хочу сказать огромное спасибо за работу всем вратарям, которые выступали за сборную в этом сезоне!
Василий Кошечкин, Игорь Шестёвлркин и Илья Сорокин проделали огромную работу. Вклад каждого помог большому успеху — победе на Олимпийских играх. Нам не удалось хорошо выступить на чемпионате мира так же, как на ОИ, но все равно — вратари сделали все, что было в их силах. Мне очень приятно из года в год иметь дело с такими профессионалами, отзывчивыми, готовыми все время работать над собой, неустанно желающими прогрессировать. Уверен, у каждого из них впереди много интересного: успехов, будущих больших побед, в том числе и в составе сборной России.
Вместе с ними, хочу также поблагодарить за работу коллег в клубах: тренера вратарей ЦСКА Константина Власова и тренера вратарей «Магнитки» Сергея Звягина. Без их помощи сборной было бы очень непросто", — сказал Давыдов «Чемпионату».
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