Сборная Швеции по хоккею вышла в финал чемпионата мира, разгромив американцев

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отличились Виктор Арвидссон (15-я и 52-я минуты), Магнус Пяяйарви (28), Патрик Хорнквист (31), Маттиас Янмарк (31), Адриан Кемпе (58). За девять минут до конца матча сборная США сняла вратаря, и свою вторую шайбу Арвидссон забросил в пустые ворота. Вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон сыграл третий матч на чемпионате «на ноль». Шведы выиграли все девять матчей на турнире.

В воскресенье в финале сборная Швеции сыграет с победителем матча между командами Канады и Швейцарии, который пройдет позднее в субботу (20:15 мск).

Сборная Швеции становилась чемпионом мира 10 раз и является действующим победителем турнира. 17 раз шведы завоевывали серебряные медали.

Американцы выигрывали чемпионат мира дважды — в 1933 и 1960 годах. С тех пор они не принимали участия в финальных матчах. Последний раз сборная США играла в матче за третье место в 2016 году, уступив команде России. В 2015 году американцы стали бронзовыми призерами чемпионата мира.