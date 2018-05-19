Сборная Швеции по хоккею вышла в финал чемпионата мира, разгромив американцев
КОПЕНГАГЕН, 19 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции победила команду США со счетом 6:0 в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Дании. Игра прошла в Копенгагене.
Отличились Виктор Арвидссон (15-я и 52-я минуты), Магнус Пяяйарви (28), Патрик Хорнквист (31), Маттиас Янмарк (31), Адриан Кемпе (58). За девять минут до конца матча сборная США сняла вратаря, и свою вторую шайбу Арвидссон забросил в пустые ворота. Вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон сыграл третий матч на чемпионате «на ноль». Шведы выиграли все девять матчей на турнире.
В воскресенье в финале сборная Швеции сыграет с победителем матча между командами Канады и Швейцарии, который пройдет позднее в субботу (20:15 мск).
Сборная Швеции становилась чемпионом мира 10 раз и является действующим победителем турнира. 17 раз шведы завоевывали серебряные медали.
Американцы выигрывали чемпионат мира дважды — в 1933 и 1960 годах. С тех пор они не принимали участия в финальных матчах. Последний раз сборная США играла в матче за третье место в 2016 году, уступив команде России. В 2015 году американцы стали бронзовыми призерами чемпионата мира.
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|Рикард Гренборг
|Джефф Блэшилл
|Андерс Нильссон
|Кейт Кинкейд 50:48 (К. Кинкейд 51:07)
|1-й период
|06:56
|14:43
|Виктор Арвидссон (Я. Де ла Росе, Ф. Форсберг)
|Кейт Кинкейд
|17:32
|2-й период
|23:36
|Адам Ларссон
|23:36
|Адам Ларссон
|27:09
|Магнус Пяйярви-Свенссон (М. Баклунд)
|Джонни Годро
|29:11
|30:05
|Патрик Хернквист (М. Баклунд, Й. Клингберг)
|30:16
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
|30:40
|Виктор Арвидссон
|3-й период
|45:14
|Густав Нюквист
|51:07
|п.в.
|Виктор Арвидссон (М. Зибанежад)
|57:01
|Адриан Кемпе (М. Баклунд)
|58:42
|Адриан Кемпе
|Дилан Ларкин
|58:42
|59:50
|Микаэль Баклунд
|14
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол