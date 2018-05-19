Сборная Швеции по хоккею вышла в финал чемпионата мира, разгромив американцев

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
16:15 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
20:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Матч за 3-е место
20.05 не начался США
L SF2
Финал
20.05 не начался Швеция
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33519491/
19 мая 2018, 18:30 | ТАСС

Сборная Швеции по хоккею вышла в финал чемпионата мира, разгромив американцев

КОПЕНГАГЕН, 19 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции победила команду США со счетом 6:0 в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Дании. Игра прошла в Копенгагене.

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Отличились Виктор Арвидссон (15-я и 52-я минуты), Магнус Пяяйарви (28), Патрик Хорнквист (31), Маттиас Янмарк (31), Адриан Кемпе (58). За девять минут до конца матча сборная США сняла вратаря, и свою вторую шайбу Арвидссон забросил в пустые ворота. Вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон сыграл третий матч на чемпионате «на ноль». Шведы выиграли все девять матчей на турнире.

В воскресенье в финале сборная Швеции сыграет с победителем матча между командами Канады и Швейцарии, который пройдет позднее в субботу (20:15 мск).

Сборная Швеции становилась чемпионом мира 10 раз и является действующим победителем турнира. 17 раз шведы завоевывали серебряные медали.

Американцы выигрывали чемпионат мира дважды — в 1933 и 1960 годах. С тех пор они не принимали участия в финальных матчах. Последний раз сборная США играла в матче за третье место в 2016 году, уступив команде России. В 2015 году американцы стали бронзовыми призерами чемпионата мира.
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19 Мая, 16:15 Плей-офф: 1/2 финала Royal Arena
Швеция 6:0
(1:0, 3:0, 2:0)
США
Главные тренеры
Рикард Гренборг Джефф Блэшилл
Вратари
Андерс Нильссон Кейт Кинкейд 50:48 (К. Кинкейд 51:07)
1-й период
06:56
14:43 Виктор Арвидссон (Я. Де ла Росе, Ф. Форсберг)
Кейт Кинкейд 17:32
2-й период
23:36 Адам Ларссон
23:36 Адам Ларссон
27:09 Магнус Пяйярви-Свенссон (М. Баклунд)
Джонни Годро 29:11
30:05 Патрик Хернквист (М. Баклунд, Й. Клингберг)
30:16 Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
30:40 Виктор Арвидссон
3-й период
45:14 Густав Нюквист
51:07 п.в. Виктор Арвидссон (М. Зибанежад)
57:01 Адриан Кемпе (М. Баклунд)
58:42 Адриан Кемпе
Дилан Ларкин 58:42
59:50 Микаэль Баклунд
Статистика
14 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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