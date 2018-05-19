Дания готова подумать о проведении ЧМ по хоккею в 2025 или 2026 году

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.

«Если бы меня спросили год назад, я сказал бы, что чемпионат мира по хоккею в Дании — это разовая история. Но успех, который мы получили сейчас, позволяет нам помечтать о проведении еще одного турнира. Все чемпионаты мира до 2022 года уже распределены, на турниры в 2023 и 2024 году претендуют Россия, Чехия, Швеция, так что если 2025 и 2026 пока свободны, мы готовы подумать о проведении еще одного чемпионата мира», — сказал Хенрик Бах Нильсен журналистам.