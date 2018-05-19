Фазель: Чемпионат мира удался благодаря приезду звезд НХЛ и хорошей посещаемости

После отказа Национальной хоккейной лиги отправить на Олимпиаду своих игроков турнир в Дании посетили, в частности, лучший бомбардир регулярного чемпионата лиги канадец Коннор Макдэвид, трехкратный обладатель Кубка Стэнли американец Патрик Кейн, свыше 10 игроков из-за океана, выступавших за сборную Швеции.

«Для нас было вызовом заполнение арен, но оргкомитет смог организовать даже хорошую погоду. Много факторов позволили провести этот турнир: хоккейные команды привезли многих звезд сюда. Отличные матчи, арены, болельщики, спасибо большое за организацию», — сказал Фазель.

Турнир проходит с 4 по 20 мая на аренах в Копенгагене и Хернинге. Полуфиналы Швеция — США и Канада — Швейцария, матч за третье место и финал пройдут в столице Дании.