Фазель: Чемпионат мира удался благодаря приезду звезд НХЛ и хорошей посещаемости
КОПЕНГАГЕН, 19 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею в Дании удался благодаря приезду многих звезд Национальной хоккейной лиги, хорошей посещаемости и погоде. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
После отказа Национальной хоккейной лиги отправить на Олимпиаду своих игроков турнир в Дании посетили, в частности, лучший бомбардир регулярного чемпионата лиги канадец Коннор Макдэвид, трехкратный обладатель Кубка Стэнли американец Патрик Кейн, свыше 10 игроков
«Для нас было вызовом заполнение арен, но оргкомитет смог организовать даже хорошую погоду. Много факторов позволили провести этот турнир: хоккейные команды привезли многих звезд сюда. Отличные матчи, арены, болельщики, спасибо большое за организацию», — сказал Фазель.
Турнир проходит с 4 по 20 мая на аренах в Копенгагене и Хернинге. Полуфиналы Швеция — США и Канада — Швейцария, матч за третье место и финал пройдут в столице Дании.
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