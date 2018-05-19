На чемпионате мира-2018 будет продано более полумиллиона билетов
Глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Хенрик
Бах-Нильсен отметил, что на четырех последних матча турнира ожидаются аншлаги.
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— Мы надеялись продать около 300 тысяч билетов. Но с учетом того, что на последних четырех матчах ожидаются аншлаги, мы продадим около 525 тысяч билетов, —
Впервые домашняя команда базировалась не в главном городе чемпионата мира. В главном городе базировались шведы, которым до Копенгагена легко добраться. Этот чемпионат мира — определенно успех. Более 25 аншлагов. Все превзошло наши ожидания. (Игорь ЕРОНКО).
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