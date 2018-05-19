ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России

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В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев. В тренерский штаб Воробьева вошли Игорь Никитин, Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов, Алексей Жамнов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физподготовке Юрий Жданов. Знарок был назначен консультантом команды.

«Я, как президент ФХР, хотел бы, чтобы тренерский штаб команды продолжил свою работу. Надеюсь, что это получится. Команда показала хорошую игру на чемпионате мира, специалисты должны остаться», — сказал Третьяк.

Ранее глава ФХР сообщил ТАСС, что федерация намерена продолжить сотрудничество со Знарком в качестве консультанта национальной команды.

Под руководством Воробьева сборная России на чемпионате мира — 2018 в Дании завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив команде Канады (4:5 ОТ).