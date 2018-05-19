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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
16:15 не начался Швеция
США
1/2 финала
20:15 не начался Канада
Швейцария
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33518097/
19 мая 2018, 14:40 | Чемпионат.com

ЧМ доказал — в лиге нельзя без конкуренции. О чём надо задуматься КХЛ

Порой приходится резать по живому.

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© РИА "Новости"
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Павел Панышев

Вы следите за финальными сериями Кубка Стэнли в каждой из конференций? На Западе новичок лиги — «Вегас Голден Найтс» — в одном шаге от выхода в финал всего турнира. Команда, собранная перед стартом нынешнего сезона, уже добилась фантастического результата. И не собирается останавливаться на достигнутом.

А теперь попробуйте спроектировать аналогичную ситуацию в КХЛ. Возможен ли расклад, что формировавшиеся с нуля «Адмирал», ХК «Сочи» или «Куньлунь» в первый же год добирались бы до финала розыгрыша Кубка Гагарина? Если сказать такое понимающему в хоккее человеку, то он бы моментально покрутил пальцем у виска и счёл бы вас за сумасшедшего.

Так в чём же дело? В конкуренции. В НХЛ она неимоверная, там может выстрелить абсолютно каждый клуб. В КХЛ, увы, конкуренция слабая. Зачастую уже до старта сезона понятно, кто будет участвовать в решающих противостояниях. Особенно это касается Запада.

Но самое важное заключается в другом. Подобные вещи неизменно переносятся на сборную. Ведь не зря говорят: «Сильная лига — сильная сборная». В случае увеличения конкуренции в Континентальной лиге национальная команда страны, нет сомнений, сделает широкий шаг вперёд.

Согласитесь, это ненормально, когда условные Марченко, Окулов или Кузьменко не проходят в состав ЦСКА, вынужденно полируя скамейку. Как прогрессировать таким спортсменам, как на них рассчитывать в сборной? В СКА в прошлом сезоне пошли по иному пути, отдав сразу несколько хоккеистов в скрытую аренду в «Спартак». Чем больше спортсменов, не имеющих постоянной игровой практики в клубах, будут играть в других, менее конкурентоспособных командах, тем лучше будет и для них самих, и для сборной. Не надо нашпиговывать свои составы так, что игроков потом попросту некуда девать.

Выступление сборной России на чемпионате мира в Дании заставило всерьёз задуматься о том, что конкуренция в КХЛ должна повышаться незамедлительно. При увеличении в нашей лиге количества напряжённых и бескомпромиссных встреч у игроков появится больше опыта и понимания того, что судьба матча может решиться в каждой отдельно взятой смене.

Тогда мастерство хоккеистов значительно возрастёт, а у тренерского штаба сборной будет значительно больше вариантов при формировании состава на ответственные турниры. К слову, в лиге уже взялись за этот вопрос, сократив число команд до 25. Да, порой приходится резать по живому. Однако теперь в КХЛ станет гораздо меньше хоккеистов, которые не соответствуют её требованиям. Они просто не найдут работу. А если и найдут, то только в ВХЛ.

Конкурировать надо и в плане усовершенствований требований размера ледовых площадок. К примеру, «Нефтехимик» со следующего сезона будет играть на финской площадке. На маленьких площадках играют «Амур» и «Адмирал». И это здорово! Подобную практику необходимо вводить повсеместно. Возможно, даже на уровне регламента КХЛ, дабы наши хоккеисты, не имеющие опыта игры в НХЛ, максимально быстро принимали решение, не чурались силовой борьбы, ещё большее внимание уделяли игре в неравных составах. Подобные вещи обязательно скажутся в международных матчах. Примеров — вагон. Последнее удаление Капризова и реализованное канадцами большинство в овертайме — яркое тому доказательство.

Повышенная конкуренция важна и для того, чтобы сами хоккеисты понимали — ответственность с каждым днём только возрастает. Не выдержишь — моментально останешься без работы, а уж о сборной и вовсе придётся забыть. Тем более в нынешних условиях, когда средний уровень сборных серьёзно вырос. Посмотрите, какого прогресса добилась Германия, чудом не отобравшая у России золото Олимпиады. Как пошумела на чемпионате мира Латвия, которая едва не зацепилась за шведов в четвертьфинале ЧМ-2018. Швейцарцы и вовсе отправили домой грозных финнов. Так называемых нехоккейных стран из года в год становится меньше.

Нужно продолжать работать и в области совершенствования судейства. Здесь, кстати, КХЛ тоже есть, куда расти, но на чемпионате мира по большей части «отличились» арбитры, не работающие в нашей лиге. Лично у меня нет сомнений, что американо-финская бригада арбитров Рантала-Лемелин оказала прямое влияние на исход четвертьфинального матча Россия-Канада, выдумав удаление Капризова. Схожее мнение и у заслуженного арбитра Юрия Карандина.

— Давайте называть вещи своими именами. В четвертьфинале из четырёх удалений сборной России стопроцентным было одно — за нарушение численного состава. При этом наша команда в большинстве сыграла лишь раз. Свисток в овертайме на Капризове — такой же позорный, как и южнокорейский свисток на Калинине.

Много раз смотрел повторы — наш игрок не ударил соперника по рукам и даже не сбил его с темпа, а подсунул ему клюшку на уровне краги, без всякой грубости. Крюк клюшки Капризова скользнул по середине клюшки канадца, — отметил Карандин.

Посмотрим, как будет происходить развитие российского хоккея в дальнейшем. ФХР продолжает придерживаться четырёхлетнего олимпийского цикла, уже сейчас обращая взгляд в сторону Олимпиады 2022 года. Есть отработанная система, методика дальнейших действий, программа развития хоккеистов в стране. Большое внимание, по словам тренерского штаба сборной, уделяется аналитике и разбору матчей. Не только своих, но и игр соперников.

КХЛ же в сложившейся ситуации должна максимально обращать внимание на конкурентоспособность каждого клуба внутри чемпионата, потому что в нынешних условиях подобные вещи выходят на первый план. Каждый хоккеист должен выгрызать, выколачивать своё место в лиге. Только так к нам придёт результат.

© Ньюстюб
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17 Мая, 17:15 Зрители 9017 Плей-офф: 1/4 финала Royal Arena
Россия 4:5 ОТ
Овертайм
(0:1, 2:1, 2:2)
Канада
Главные тренеры
Илья Воробьев Билл Питерс
Вратари
Игорь Шестеркин Дарси Кюмпер
1-й период
02:55 Сергей Андронов
Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле) 04:45
11:36
2-й период
30:47 Сергей Андронов
Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко) 31:51
32:53 Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
Джоэль Эдмундсон 34:08
37:32 Александр Барабанов (Е. Дадонов)
3-й период
Кайл Террис (Дж. Шворц) 47:11
48:44 Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост) 52:36
54:34 Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
Овертайм
63:35 Кирилл Капризов
Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад) 64:57
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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