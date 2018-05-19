К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Павел Панышев

Вы следите за финальными сериями Кубка Стэнли в каждой из конференций? На Западе новичок лиги — «Вегас Голден Найтс» — в одном шаге от выхода в финал всего турнира. Команда, собранная перед стартом нынешнего сезона, уже добилась фантастического результата. И не собирается останавливаться на достигнутом.

А теперь попробуйте спроектировать аналогичную ситуацию в КХЛ. Возможен ли расклад, что формировавшиеся с нуля «Адмирал», ХК «Сочи» или «Куньлунь» в первый же год добирались бы до финала розыгрыша Кубка Гагарина? Если сказать такое понимающему в хоккее человеку, то он бы моментально покрутил пальцем у виска и счёл бы вас за сумасшедшего.

Так в чём же дело? В конкуренции. В НХЛ она неимоверная, там может выстрелить абсолютно каждый клуб. В КХЛ, увы, конкуренция слабая. Зачастую уже до старта сезона понятно, кто будет участвовать в решающих противостояниях. Особенно это касается Запада.

Но самое важное заключается в другом. Подобные вещи неизменно переносятся на сборную. Ведь не зря говорят: «Сильная лига — сильная сборная». В случае увеличения конкуренции в Континентальной лиге национальная команда страны, нет сомнений, сделает широкий шаг вперёд.

Согласитесь, это ненормально, когда условные Марченко, Окулов или Кузьменко не проходят в состав ЦСКА, вынужденно полируя скамейку. Как прогрессировать таким спортсменам, как на них рассчитывать в сборной? В СКА в прошлом сезоне пошли по иному пути, отдав сразу несколько хоккеистов в скрытую аренду в «Спартак». Чем больше спортсменов, не имеющих постоянной игровой практики в клубах, будут играть в других, менее конкурентоспособных командах, тем лучше будет и для них самих, и для сборной. Не надо нашпиговывать свои составы так, что игроков потом попросту некуда девать.

Выступление сборной России на чемпионате мира в Дании заставило всерьёз задуматься о том, что конкуренция в КХЛ должна повышаться незамедлительно. При увеличении в нашей лиге количества напряжённых и бескомпромиссных встреч у игроков появится больше опыта и понимания того, что судьба матча может решиться в каждой отдельно взятой смене.

Тогда мастерство хоккеистов значительно возрастёт, а у тренерского штаба сборной будет значительно больше вариантов при формировании состава на ответственные турниры. К слову, в лиге уже взялись за этот вопрос, сократив число команд до 25. Да, порой приходится резать по живому. Однако теперь в КХЛ станет гораздо меньше хоккеистов, которые не соответствуют её требованиям. Они просто не найдут работу. А если и найдут, то только в ВХЛ.

Конкурировать надо и в плане усовершенствований требований размера ледовых площадок. К примеру, «Нефтехимик» со следующего сезона будет играть на финской площадке. На маленьких площадках играют «Амур» и «Адмирал». И это здорово! Подобную практику необходимо вводить повсеместно. Возможно, даже на уровне регламента КХЛ, дабы наши хоккеисты, не имеющие опыта игры в НХЛ, максимально быстро принимали решение, не чурались силовой борьбы, ещё большее внимание уделяли игре в неравных составах. Подобные вещи обязательно скажутся в международных матчах. Примеров — вагон. Последнее удаление Капризова и реализованное канадцами большинство в овертайме — яркое тому доказательство.

Повышенная конкуренция важна и для того, чтобы сами хоккеисты понимали — ответственность с каждым днём только возрастает. Не выдержишь — моментально останешься без работы, а уж о сборной и вовсе придётся забыть. Тем более в нынешних условиях, когда средний уровень сборных серьёзно вырос. Посмотрите, какого прогресса добилась Германия, чудом не отобравшая у России золото Олимпиады. Как пошумела на чемпионате мира Латвия, которая едва не зацепилась за шведов в четвертьфинале ЧМ-2018. Швейцарцы и вовсе отправили домой грозных финнов. Так называемых нехоккейных стран из года в год становится меньше.

Нужно продолжать работать и в области совершенствования судейства. Здесь, кстати, КХЛ тоже есть, куда расти, но на чемпионате мира по большей части «отличились» арбитры, не работающие в нашей лиге. Лично у меня нет сомнений, что американо-финская бригада арбитров Рантала-Лемелин оказала прямое влияние на исход четвертьфинального матча Россия-Канада, выдумав удаление Капризова. Схожее мнение и у заслуженного арбитра Юрия Карандина.

— Давайте называть вещи своими именами. В четвертьфинале из четырёх удалений сборной России стопроцентным было одно — за нарушение численного состава. При этом наша команда в большинстве сыграла лишь раз. Свисток в овертайме на Капризове — такой же позорный, как и южнокорейский свисток на Калинине.

Много раз смотрел повторы — наш игрок не ударил соперника по рукам и даже не сбил его с темпа, а подсунул ему клюшку на уровне краги, без всякой грубости. Крюк клюшки Капризова скользнул по середине клюшки канадца, — отметил Карандин.

Посмотрим, как будет происходить развитие российского хоккея в дальнейшем. ФХР продолжает придерживаться четырёхлетнего олимпийского цикла, уже сейчас обращая взгляд в сторону Олимпиады 2022 года. Есть отработанная система, методика дальнейших действий, программа развития хоккеистов в стране. Большое внимание, по словам тренерского штаба сборной, уделяется аналитике и разбору матчей. Не только своих, но и игр соперников.

КХЛ же в сложившейся ситуации должна максимально обращать внимание на конкурентоспособность каждого клуба внутри чемпионата, потому что в нынешних условиях подобные вещи выходят на первый план. Каждый хоккеист должен выгрызать, выколачивать своё место в лиге. Только так к нам придёт результат.