Профсоюз игроков НХЛ: Кубок мира будет проведен снова

Последний Кубок мира прошел в Торонто в 2016 году. Действующее коллективное соглашение (CBA) между НХЛ и NHLPA было подписано в январе 2013 года, срок его действия истекает после сезона-2021/22.

«Кубок мира без всяких сомнений будет проведен снова, единственный вопрос — когда он будет проведен. Мы будем говорить на эту тему с НХЛ, надеюсь, переговоры начнутся уже в этом году. Но, так или иначе, все упирается в ситуацию с коллективным соглашением», — сказал Фер.

«Мы считаем, что Кубок мира в 2016 году прошел с большим успехом, мы считаем, что в истории хоккея еще не было международного турнира уровнем выше. Кубок мира получился круче любой Олимпиады, качество игроков было экстраординарным. Понятно, что им самим хотелось бы на постоянной основе играть и на Олимпиаде, и на Кубке мира», — продолжил Фер.

Глава NHLPA посетил конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), проходящий в Копенгагене с 17 по 19 мая.

«Для нас важно поддерживать контакты, поддерживать хорошие отношения с олимпийским движением, с международными федерациями, поэтому мы здесь, — объяснил Фер. — Не думаю, что вправе сравнивать чемпионат мира в Дании с Олимпиадой в Пхенчхане. Очевидно, что на чемпионате мира собраны лучшие хоккеисты мира, которые не играют сейчас в Кубке Стэнли. И они счастливы быть здесь, иначе бы они не приехали».