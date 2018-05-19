Блэшилл: Желаю Нюквисту неудачи в матче с США, он не должен забить

«Желаю Нюквисту неудачи в сегодняшнем матче. Надеюсь, он не сумеет забить. На самом деле, разумеется, Нюквист — отличный хоккеист. Я тренирую его уже очень долго, начиная с нашего фарм-клуба. Верю в него как в человека и как в хоккеиста», — приводит слова специалиста Hockey Sverige.