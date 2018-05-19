Блэшилл: Желаю Нюквисту неудачи в матче с США, он не должен забить
Главный тренер сборной США и «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем с командой Швеции на ЧМ-2018, отметив присутствие в составе шведов форварда «красных крыльев» Густавом Нюквистом.
«Желаю Нюквисту неудачи в сегодняшнем матче. Надеюсь, он не сумеет забить. На самом деле, разумеется, Нюквист — отличный хоккеист. Я тренирую его уже очень долго, начиная с нашего
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