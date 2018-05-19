Глава ФХР Третьяк может стать пожизненным членом совета IIHF
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк может стать пожизненным членом совета Международной федерации хоккея (IIHF). На заседании конгресса организации было утверждено, что это звание может получить тот, кто находился в совете как минимум два срока.
Третьяк является членом совета IIHF с 2012 года. На конгрессе организации в 2016 году он был переизбран в совет. Таким образом, в случае выхода из совета после 2020 года он станет пожизненным его членом. Также Третьяк является главой комитета атлетов IIHF.
Звание пожизненного члена совета IIHF можно также получить за выдающийся вклад в работу IIHF, по рекомендации совета и утверждению конгресса.
Конгресс IIHF также проголосовал за то, что любой член совета может занимать свою должность не больше 12 лет.
Всего в совет IIHF входит 14 человек, включая Третьяка и президента организации Рене Фазеля.
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