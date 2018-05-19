Глава ФХР Третьяк может стать пожизненным членом совета IIHF

Третьяк является членом совета IIHF с 2012 года. На конгрессе организации в 2016 году он был переизбран в совет. Таким образом, в случае выхода из совета после 2020 года он станет пожизненным его членом. Также Третьяк является главой комитета атлетов IIHF.

Звание пожизненного члена совета IIHF можно также получить за выдающийся вклад в работу IIHF, по рекомендации совета и утверждению конгресса.

Конгресс IIHF также проголосовал за то, что любой член совета может занимать свою должность не больше 12 лет.

Всего в совет IIHF входит 14 человек, включая Третьяка и президента организации Рене Фазеля.