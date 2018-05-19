Баклунд: Не хочу говорить про судейство, у вас и так много комментариев об этом

«С моим одноклубником по “Калгари” Джонни Годро мы общаемся. Сегодня получил от него несколько сообщений. Там картинки, я открывать не рискую — это может быть всё, что угодно. Против него играть очень интересно, это невероятно умный и быстрый хоккеист. Слышал ли я слова Грёнборга про судей после матча с Латвией? Да. Но у вас уже и так достаточно комментариев на эту тему», — приводит слова Баклунда Expressen.