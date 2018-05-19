Карандин: Свисток на Капризове в овертайме — такой же позор, какой был на ОИ
Известный отечественный арбитр Юрий Карандин прокомментировал удаление Кирилла Капризова в овертайме встречи Россия — Канада (4:5 ОТ) на чемпионате мира.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Честно скажу, до сих пор переживаю поражение нашей команды. И то, что Лемелин, автор худшего свистка мирового сезона — имею в виду придуманное удаление Сергея Калинина на 58-й минуте финала Пхёнчхана, которое, по сути, должно было лишить нас золота, — получил назначение на главный для нас матч мирового первенства. Давайте называть вещи своими именами. В четвертьфинале из четырёх удалений сборной России стопроцентным было одно — за нарушение численного состава. При этом наша команда в большинстве сыграла лишь раз. Свисток в овертайме на Капризове — такой же позорный, как и южнокорейский свисток на Калинине.
Много раз смотрел повторы — наш игрок не ударил соперника по рукам и даже не сбил его с темпа, а подсунул ему клюшку на уровне краги, без всякой грубости. Крюк клюшки Капризова скользнул по середине клюшки канадца. Это даже не 50-процентное нарушение, а 20-процентное. В овертайме в ситуации “4 на 4” на большом европейском льду, когда “4 на 3” обычно реализуется, это убийственный свисток. И для игрока, и для его команды. Я считаю, что финн Рантала этим свистком в Копенгагене доделал дело, начатое его напарником Лемелином в истории с Калининым в финале Пхёнчхана. Один ранил — другой убил… Мои худшие опасения, увы, оправдались», — цитирует Карандина
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|17 Мая, 17:15
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|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол