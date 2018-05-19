«Честно скажу, до сих пор переживаю поражение нашей команды. И то, что Лемелин, автор худшего свистка мирового сезона — имею в виду придуманное удаление Сергея Калинина на 58-й минуте финала Пхёнчхана, которое, по сути, должно было лишить нас золота, — получил назначение на главный для нас матч мирового первенства. Давайте называть вещи своими именами. В четвертьфинале из четырёх удалений сборной России стопроцентным было одно — за нарушение численного состава. При этом наша команда в большинстве сыграла лишь раз. Свисток в овертайме на Капризове — такой же позорный, как и южнокорейский свисток на Калинине.



Много раз смотрел повторы — наш игрок не ударил соперника по рукам и даже не сбил его с темпа, а подсунул ему клюшку на уровне краги, без всякой грубости. Крюк клюшки Капризова скользнул по середине клюшки канадца. Это даже не 50-процентное нарушение, а 20-процентное. В овертайме в ситуации “4 на 4” на большом европейском льду, когда “4 на 3” обычно реализуется, это убийственный свисток. И для игрока, и для его команды. Я считаю, что финн Рантала этим свистком в Копенгагене доделал дело, начатое его напарником Лемелином в истории с Калининым в финале Пхёнчхана. Один ранил — другой убил… Мои худшие опасения, увы, оправдались», — цитирует Карандина Russia-Hockey.