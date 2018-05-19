Воробьев должен остаться в сборной. Он заслужил еще один шанс
Корреспондент «СЭ» анализирует итоги чемпионата мира для нашей команды и приходит к выводу — Илья Воробьев должен получить еще один шанс на посту наставника сборной России.
РЕЗУЛЬТАТ ЗАКОНОМЕРЕН
Огромного разочарования от выступления сборной России нет. Больше печалит то, что она в четвертьфинале проиграла далеко не выдающимся канадцам. До старта турнира возможное отсутствие медалей казалось реальным раскладом по ряду объективных причин. В то же время есть убийственный факт, и его игнорировать нельзя.
Датский чемпионат мира стал для сборной России худшим за последние пять лет. Вылет в четвертьфинале — всегда неудача. Россияне не одержали ни одной победы над равными по статусу соперниками. При всем уважении к Швейцарии ее нельзя назвать грандом. Задним числом оценивать выход этой команды в полуфинал как закономерность — сомнительная идея. К тому же против нашей сборной швейцарцы играли без двух ключевых хоккеистов, которые присоединились к ним чуть позднее. Это один из лучших защитников НХЛ Йоси и яркий нападающий Фиала.
Результат определяет все, поэтому искать утешение и оправдание в симпатичной местами игре, неплохих действиях отдельных хоккеистов типа Зайцева, Дадонова и Барабанова, наличием Макдэвида, Пастрняка, Клингберга у соперников, отсутствием Бобровского, Панарина и Малкина у нас — это отговорки для бедных. Раз ты едешь на чемпионат мира, то знаешь, на что подписываешься. Я не помню, чтобы представители остальных команд, которые провалились на Олимпиаде, громко стенали после турнира на невозможность пригласить всех лучших из НХЛ. Это данность, с которой надо смириться.
В то же время упрекнуть тренерский штаб в том, что
Я до сих пор твердо убежден, что Олег Знарок должен был остаться на своем посту до конца чемпионата мира. Его досрочный уход предопределила неудача в
Для игрока, тем более обладающего звездным статусом, в восприятии главного тренера и его ассистентов всегда существует большая разница. Требуется время, чтобы Воробьев преодолел эту дистанцию и в глазах команды стал королем, а не оставался
При всех претензиях к Знарку
ВОПРОСЫ К ВОРОБЬЕВУ
Обстоятельства, которые предшествовали назначению Воробьева, вопросов к нему по комплектации состава, игре и тренерских решениях не отменяют. После вылета из четвертьфинала специалист обстоятельно — насколько это было возможно в тот момент — пообщался с журналистами.
Несколько моментов в его ответах внесли еще больше тумана. На реплику одного из коллег об отсутствии в сборной Вадима Шипачева, столь нужного ей второго созидательного центра, Воробьев отреагировал следующим образом:
— Сейчас не могу сказать. Я не знаю, где Вадим был. В югах, в отпуске или
Очень странно.
Сдается, что не очень. Я до сих пор не могу понять, за какие заслуги в сборной оказываются игроки
Излишний протекционизм по отношению к игрокам отдельных клубов был слишком очевидным, чтобы еще раз хотя бы не упомянуть об этом. Слышать после этого, например, об оставшемся без эмоций и выжатом Ткачеве, который сделал вместе с Бучневичем результат в последнем перед чемпионатом мира матче Евротура с чехами, странно. Что же тогда надо говорить про олимпийцев из ЦСКА, вдобавок и переболевших свинкой в
Далее еще одна цитата из интервью Воробьева по горячим следам:
— Не буду называть имен, но некоторых мы брали по принципу «а вот и этого можно».
Это как?! Главный тренер — важнейшая фигура. Но в сборной России работает мощнейшая аналитическая группа, сильные специалисты, известные скауты. О том, насколько колоссальную работу они проделывают, я знаю из первых уст. После этого слышать от Воробьева о таком подходе к выбору игроков в высшей степени удивительно.
При этом надо отдать должное тренерам, что они не стояли истуканами и постоянно пытались реагировать на происходящее в поисках лучших сочетаний. Например, работа в равных составах по Макдэвиду заслуживает добрых слов. Еще понравились действия защитной линии. Без отдельных ошибок со стороны игроков обороны не обошлось. С тем, что Береглазов иногда ведет себя агрессивно, опрометчиво выбрасываясь на нападающих, Нестеров допускает позиционные ошибки, а Яковлев принимает неправильные решения с шайбой, ничего не поделаешь. Но в целом защитники сыграли так, что к ним можно предъявить меньше всего претензий по итогам турнира. Пара Киселевич — Гавриков в равных составах очень хороша второй чемпионат мира подряд, при том что ни одного из них к звездам не отнесешь.
БЫЛ ЛИ ШЕСТЕРКИН ГОТОВ К КАНАДЕ?
Наконец, вратарский вопрос. Для меня решение поставить Шестеркина в четвертьфинале изначально казалось если не ошибкой, то большим риском и даже авантюрой. Человек, который в последний раз выходил в ответственном матче на молодежном чемпионате мира три года назад против Канады с Макдэвидом, оказался в незнакомой для себя стихии.
Шестеркин в СКА оставался за спиной Коскинена. За два последних года он немного сыграл в
Вешать всех собак на голкипера в связи с этим не стоит. Его бросили под канадский танк системы «Макдэвид». Не уверен на 100 процентов, что Кошечкин сыграл бы лучше. Но его выход казался более логичным. Пока к раннему вылету оказался причастен Шестеркин, пропустивший пять шайб. Это многовато. Он не выручил, когда было надо.
Прекрасно помню, как пять лет назад на чемпионате мира в Хельсинки Зинэтула Билялетдинов
С тех пор, как в национальной команде с вратарями работает Рашит Давыдов, политика в их отношении прозрачна словно слеза младенца. Есть твердый первый номер, с которым идут до конца. Дублер получает
Доводы насчет того, что Шестеркин был нужнее, я прочитал только в обстоятельном интервью Давыдова. Тогда как все стороны называют выбор вратаря совместным решением. Раньше Знарок отдавал все на откуп Давыдову. В общем, остается недосказанность относительно того, кто первым из тренеров назвал фамилию Шестеркина. Проиграла команда не
ГОЛОВЫ СНОСИТЬ РАНО
Перед турниром я написал материал, в котором несколько сгустил краски. Этот чемпионат мира действительно был очень важным. Но самое главное — не первое впечатление от результата, а то, по какому пути пойдет институт сборной России дальше. Мой основной вывод из неутешительных итогов турнира парадоксален только с первого взгляда. Нельзя сносить головы направо и налево. Надо дать Воробьеву еще один шанс.
Об этом намекнул президент ФХР Владислав Третьяк, заявив, что тренер должен избавиться от приставки «и.о.». Логика тут присутствует железная.
Все это надо для того, чтобы и через год фраза про более слабый состав и отсутствие у нас своего Макдэвида, Кейна, Пастрняка, Ахо, Зибанежада и Йоси не звучала как основное оправдание приземленных задач и, не дай бог, неудачного выступления.
Михаил ЗИСЛИС.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|17 Мая, 17:15
|Зрители 9017
|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол