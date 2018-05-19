Воробьев должен остаться в сборной. Он заслужил еще один шанс

РЕЗУЛЬТАТ ЗАКОНОМЕРЕН

Огромного разочарования от выступления сборной России нет. Больше печалит то, что она в четвертьфинале проиграла далеко не выдающимся канадцам. До старта турнира возможное отсутствие медалей казалось реальным раскладом по ряду объективных причин. В то же время есть убийственный факт, и его игнорировать нельзя.

Датский чемпионат мира стал для сборной России худшим за последние пять лет. Вылет в четвертьфинале — всегда неудача. Россияне не одержали ни одной победы над равными по статусу соперниками. При всем уважении к Швейцарии ее нельзя назвать грандом. Задним числом оценивать выход этой команды в полуфинал как закономерность — сомнительная идея. К тому же против нашей сборной швейцарцы играли без двух ключевых хоккеистов, которые присоединились к ним чуть позднее. Это один из лучших защитников НХЛ Йоси и яркий нападающий Фиала.

Результат определяет все, поэтому искать утешение и оправдание в симпатичной местами игре, неплохих действиях отдельных хоккеистов типа Зайцева, Дадонова и Барабанова, наличием Макдэвида, Пастрняка, Клингберга у соперников, отсутствием Бобровского, Панарина и Малкина у нас — это отговорки для бедных. Раз ты едешь на чемпионат мира, то знаешь, на что подписываешься. Я не помню, чтобы представители остальных команд, которые провалились на Олимпиаде, громко стенали после турнира на невозможность пригласить всех лучших из НХЛ. Это данность, с которой надо смириться.

В то же время упрекнуть тренерский штаб в том, что из-за его работы сборная России осталась без медалей, тоже неправильно. Хотя бы по одной причине. Воробьев был поставлен перед фактом и назначен на свой пост всего за три недели до старта турнира. Он ранее входил в тренерский штаб национальной команды, но объективно находился там на вторых ролях. В такой ситуации говорить о строгой преемственности неуместно.

Я до сих пор твердо убежден, что Олег Знарок должен был остаться на своем посту до конца чемпионата мира. Его досрочный уход предопределила неудача в плей-офф со СКА и разлад в отношениях с вице-президентом клуба и ФХР Романом Ротенбергом. В идеальном мире Воробьев имел бы возможность спокойно начать работу с чистого листа в новом сезоне, пройдя все Евротуры и Евровызовы. У него также было бы достаточно времени, чтобы установить личные контакты с нашими звездами НХЛ. Форс-мажоров подобно нынешнему, когда с главным тренером определились в последний момент, в российской истории не припомнишь. Ситуация, в которой Воробьев не смог дозвониться до Радулова перед чемпионатом мира, выглядит анекдотичной. Однако она стала следствием его пожарного назначения.

Для игрока, тем более обладающего звездным статусом, в восприятии главного тренера и его ассистентов всегда существует большая разница. Требуется время, чтобы Воробьев преодолел эту дистанцию и в глазах команды стал королем, а не оставался кем-то из свиты. Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов на днях был гостем эфира на Ютуб-канале «СЭ». Он высказал любопытное наблюдение, которое с высоты его огромного опыта кажется похожим на истину. По его мнению, несколько игроков еще присматриваются к Воробьеву, поэтому не захотели сломя голову мчаться к специалисту, который обладает на данный момент меньшим авторитетом, чем его предшественник.

При всех претензиях к Знарку из-за его своеобразной манере поведения на публике и чисто тренерским умениям нельзя не отметить важной особенности. Он умел ладить с большинством звезд. Не со всеми, конечно. Но по факту к нему на турниры приезжали игроки высочайшего уровня, которые порой находились не в оптимальном состоянии из-за проблем со здоровьем. Может, они бы приехали и к Воробьеву. Только времени для того, чтобы выстроить коммуникацию с этими игроками, у него было. Илья Петрович, кстати, кажется слишком интеллигентным на фоне ярко выраженного альфа-самца в лице Знарка. Как и его помощники, каждому из которых слегка не хватает харизмы.

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ВОПРОСЫ К ВОРОБЬЕВУ

Обстоятельства, которые предшествовали назначению Воробьева, вопросов к нему по комплектации состава, игре и тренерских решениях не отменяют. После вылета из четвертьфинала специалист обстоятельно — насколько это было возможно в тот момент — пообщался с журналистами.

Несколько моментов в его ответах внесли еще больше тумана. На реплику одного из коллег об отсутствии в сборной Вадима Шипачева, столь нужного ей второго созидательного центра, Воробьев отреагировал следующим образом:

— Сейчас не могу сказать. Я не знаю, где Вадим был. В югах, в отпуске или где-то еще.

Очень странно. Почему-то другие игроки СКА, которые добрались до сборной, никуда не уехали — и Дацюк, Каблуков, и Гусев, и Барабанов с Шестеркиным. Логично, что сразу появляются сомнения в том, насколько самостоятельным был Воробьев в принятии решений по составу.

Сдается, что не очень. Я до сих пор не могу понять, за какие заслуги в сборной оказываются игроки третьего-четвертого звеньев НХЛ, которые часть сезона провели в АХЛ. Барабанов — красавец, что выстрелил на турнире. Но разве он объективно наиграл на попадание ранее в олимпийский Пхенчхан и сейчас в Копенгаген своим выступлением за СКА? Не уверен. То же самое можно сказать и про Михеева, и про Мамина, и про Сошникова, и про Яковлева с Береглазовым.

Излишний протекционизм по отношению к игрокам отдельных клубов был слишком очевидным, чтобы еще раз хотя бы не упомянуть об этом. Слышать после этого, например, об оставшемся без эмоций и выжатом Ткачеве, который сделал вместе с Бучневичем результат в последнем перед чемпионатом мира матче Евротура с чехами, странно. Что же тогда надо говорить про олимпийцев из ЦСКА, вдобавок и переболевших свинкой в плей-офф КХЛ? Или они терминаторы, не знающие усталости?

Далее еще одна цитата из интервью Воробьева по горячим следам:

— Не буду называть имен, но некоторых мы брали по принципу «а вот и этого можно».

Это как?! Главный тренер — важнейшая фигура. Но в сборной России работает мощнейшая аналитическая группа, сильные специалисты, известные скауты. О том, насколько колоссальную работу они проделывают, я знаю из первых уст. После этого слышать от Воробьева о таком подходе к выбору игроков в высшей степени удивительно.

При этом надо отдать должное тренерам, что они не стояли истуканами и постоянно пытались реагировать на происходящее в поисках лучших сочетаний. Например, работа в равных составах по Макдэвиду заслуживает добрых слов. Еще понравились действия защитной линии. Без отдельных ошибок со стороны игроков обороны не обошлось. С тем, что Береглазов иногда ведет себя агрессивно, опрометчиво выбрасываясь на нападающих, Нестеров допускает позиционные ошибки, а Яковлев принимает неправильные решения с шайбой, ничего не поделаешь. Но в целом защитники сыграли так, что к ним можно предъявить меньше всего претензий по итогам турнира. Пара Киселевич — Гавриков в равных составах очень хороша второй чемпионат мира подряд, при том что ни одного из них к звездам не отнесешь.

БЫЛ ЛИ ШЕСТЕРКИН ГОТОВ К КАНАДЕ?

Наконец, вратарский вопрос. Для меня решение поставить Шестеркина в четвертьфинале изначально казалось если не ошибкой, то большим риском и даже авантюрой. Человек, который в последний раз выходил в ответственном матче на молодежном чемпионате мира три года назад против Канады с Макдэвидом, оказался в незнакомой для себя стихии.

Шестеркин в СКА оставался за спиной Коскинена. За два последних года он немного сыграл в плей-офф только из-за повреждения финна. При всех преимуществах в техническом плане, о которых рассуждает мой коллега по «СЭ» Игорь Еронко, нельзя забывать о психологии. Шестеркин ехал в Данию вторым номером. К такому сопернику, как Канада, его не готовили. Иначе бы дали сыграть с чехами или шведами.

Вешать всех собак на голкипера в связи с этим не стоит. Его бросили под канадский танк системы «Макдэвид». Не уверен на 100 процентов, что Кошечкин сыграл бы лучше. Но его выход казался более логичным. Пока к раннему вылету оказался причастен Шестеркин, пропустивший пять шайб. Это многовато. Он не выручил, когда было надо.

Прекрасно помню, как пять лет назад на чемпионате мира в Хельсинки Зинэтула Билялетдинов зачем-то решил на проходной матч с французами в группе поставить Кошечкина, который тогда вообще был третьим вратарем — вслед за Брызгаловым и Варламовым. Тот просто не был готов к этому, пропустил нелепую шайбу, а наша команда проиграла 1:2. После этого сборная надломилась и в итоге бесславно вылетела в четвертьфинале от американцев (3:8). Случай с олимпийской дилеммой Сочи Варламов-Бобровский из этой же сферы.

С тех пор, как в национальной команде с вратарями работает Рашит Давыдов, политика в их отношении прозрачна словно слеза младенца. Есть твердый первый номер, с которым идут до конца. Дублер получает один-два матча в группе. До этого чемпионата мира сборная всегда была в медалях. Кошечкин по ходу нынешнего турнира добавлял и со шведами отыграл на приличном уровне, не выручив только в эпизоде с первой шайбой. То есть поводов для того, чтобы в решающий момент оказаться в запасе, не давал.

Доводы насчет того, что Шестеркин был нужнее, я прочитал только в обстоятельном интервью Давыдова. Тогда как все стороны называют выбор вратаря совместным решением. Раньше Знарок отдавал все на откуп Давыдову. В общем, остается недосказанность относительно того, кто первым из тренеров назвал фамилию Шестеркина. Проиграла команда не из-за него. Но справится ли Игорь психологически с таким поражением?

ГОЛОВЫ СНОСИТЬ РАНО

Перед турниром я написал материал, в котором несколько сгустил краски. Этот чемпионат мира действительно был очень важным. Но самое главное — не первое впечатление от результата, а то, по какому пути пойдет институт сборной России дальше. Мой основной вывод из неутешительных итогов турнира парадоксален только с первого взгляда. Нельзя сносить головы направо и налево. Надо дать Воробьеву еще один шанс.

Об этом намекнул президент ФХР Владислав Третьяк, заявив, что тренер должен избавиться от приставки «и.о.». Логика тут присутствует железная. Во-первых, на пост главного тренера нет свободных кандидатов с внушительным резюме. Почему — тема для отдельной статьи. Во-вторых, авральное назначение не дало возможности Воробьеву проявить себя по максимуму. Не надо кивать на Канаду. В России давно работают по своей системе, чтобы иметь какое-то преимущество. В-третьих, ФХР публично должна подвести итоги турнира и выступления сборных всех возрастов (ни одного попадания в тройку сильнейших во всех значимых турнирах от первой сборной до юниоров), ответив на все вопросы. В первую очередь, по формированию состава. К словам Третьяка надо относиться спокойно — не он принимает окончательные решения, несмотря на свою должность. В-четвертых, сразу после того, как Воробьеву продлят кредит доверия на год, он обязан лично встретиться со всеми доступными энхаэловцами. Половина лета — достаточный для этого срок.

Все это надо для того, чтобы и через год фраза про более слабый состав и отсутствие у нас своего Макдэвида, Кейна, Пастрняка, Ахо, Зибанежада и Йоси не звучала как основное оправдание приземленных задач и, не дай бог, неудачного выступления.

Михаил ЗИСЛИС.