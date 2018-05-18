Новиков: Кошечкину плюнули в душу и размазали, а это недопустимо

«Я бы не говорил, что это провал. Неудача. Если мы едем на чемпионат мира и боимся там играть, тогда не надо ехать. Сборная России выступает, только чтобы играть в финале. Другого мы не рассматриваем. Мы играли неплохо, не хуже, чем на Олимпиаде. А с учётом того, что уровень ЧМ был выше, наша команда выглядела неплохо. Не принимаю тех объяснений, почему играл Шестёркин. Он сыграл неплохо, но признак классного вратаря — это когда он пропускает не больше трёх шайб в любой игре. Только это позволяет выигрывать команде. Мы пропустили пять, и это много. Не обвиняю Игоря. Но допускаю, что была какая-то другая причина не выпустить Кошечкина, о которой мы не знаем. А если это было сделано просто так, получается, Василию плюнули в душу и размазали. А это недопустимо. Он уважаемый вратарь. Мы играли нормально. В первом периоде канадцы были лучше, но это тактика волчьей стаи. И она работает один период. А потом начинают другие законы физиологии.

И ещё хочу заметить, у нас не было ни одного обладателя Кубка Гагарина. Даже вратаря Гарипова. И это, честно говоря, странно, — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.