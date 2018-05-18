Новиков: Кошечкину плюнули в душу и размазали, а это недопустимо
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира.
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«Я бы не говорил, что это провал. Неудача. Если мы едем на чемпионат мира и боимся там играть, тогда не надо ехать. Сборная России выступает, только чтобы играть в финале. Другого мы не рассматриваем. Мы играли неплохо, не хуже, чем на Олимпиаде. А с учётом того, что уровень ЧМ был выше, наша команда выглядела неплохо. Не принимаю тех объяснений, почему играл Шестёркин. Он сыграл неплохо, но признак классного вратаря — это когда он пропускает не больше трёх шайб в любой игре. Только это позволяет выигрывать команде. Мы пропустили пять, и это много. Не обвиняю Игоря. Но допускаю, что была
И ещё хочу заметить, у нас не было ни одного обладателя Кубка Гагарина. Даже вратаря Гарипова. И это, честно говоря, странно, — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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|17 Мая, 17:15
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|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол