Яндач: Сборной Чехии не стыдно за ЧМ-2018, а я через неделю вылетаю в Россию

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«Чувства не такие мрачные. Думаю, за весь чемпионат в целом сборной Чехии не должно быть стыдно. К сожалению, решающий матч получился таким. Чешский хоккей должен развиваться в долгосрочной перспективе. Мы должны быть терпеливыми и давать шанс молодым игрокам. Необходимо поднять уровень хоккея до четырёх лучших стран.

Через неделю я должен лететь в Магнитогорск, чтобы решить бытовые вопросы с жильём, рабочими документами, а также у меня встреча с генеральным менеджером Геннадием Величкиным, — цитирует Яндача Hokej.cz.

Яндач покидает сборную Чехии, чемпионат мира стал для него последним турниром в качестве рулевого национальной команды. В сезоне-2018/19 он будет возглавлять магнитогорский «Металлург».