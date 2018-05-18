Никита Сошников: Уровень чемпионата мира ниже, чем НХЛ

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— Ощущения — несколько нейтральные, — заявил Сошников. — Воробьев сказал, чтобы мы не расстраивалась, но все равно обидно проиграть Канаде в принципиальном матче.

— Болельщики вас встретили, как будто золото взяли.

— Не ожидал, что так ярко будут встречать нас. В России лучшие болельщики. Пусть их было и немного в Копенгагене, но чувствовалась яростная поддержка.

— Как вам первый опыт в сборной на чемпионате мира?

— Уровень, конечно, немного ниже чем в НХЛ, но с Канадой было тяжело. У нас был хороший шанс их обыграть, но не получилось.

— Будете вылавливать канадцев по одному в следующем сезоне?

— Попробую (улыбается).