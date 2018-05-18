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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
19.05 не начался Швеция
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
Швейцария
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33514631/
18 мая 2018, 21:37 | Чемпионат.com

Вестерлунд — о поражении Финляндии: Марьямяки должен быть готов к грубой критике

Бывший наставник «Салавата Юлаева» и сборной Финляндии Эркка Вестерлунд прокомментировал реакцию финских СМИ на поражение национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Главный тренер финнов Лаури Марьямяки стал героем множества критических заметок в местной прессе.

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«В тренерской профессии не редкая ситуация, когда вы получаете критическую публичную оценку, причём очень грубую. Марьямяки должен быть к этому готов. Конечно, все тренеры знают, что это часть работы. Тем не менее каждый раз это всё равно затрагивает. Бывает, самая жёсткая критика наносит вред даже близким родственникам. Например, просыпаешься посреди ночи, мешаешь всем вокруг. Работа главного тренера — намного больше того, что происходит на публике. Худшая же ситуация для любого специалиста, если он раздражает своих игроков. Тогда хоккеисты отдаляются от него и плывут на своей эмоциональной волне», — приводит слова Вестерлунда Is.

Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от команды Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира-2018 по хоккею, встреча завершилась со счётом 2:3. Под руководством Марьямяки финны провели четыре крупных турнира, не сумев выиграть медали. Лаури после ЧМ-2018 покинет пост главного тренера, его заменит Юкка Ялонен.
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17 Мая, 21:15 Зрители 5634 Плей-офф: 1/4 финала Jyske Bank Boxen
Финляндия 2:3
(1:0, 0:3, 1:0)
Швейцария
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Патрик Фишер
Вратари
Харри Сятери 58:31 Леонардо Дженони
1-й период
07:01 Маркус Нутиваара (М. Койвисто, М. Рантанен)
2-й период
Тимо Майер 25:28
Энцо Корви (К. Фиала, Н. Нидеррайтер) 29:13
Джоэль Вермин (Т. Майер) 32:32
Грегори Хофманн (С. Мозер, М. Фора) 33:08
Кевин Фиала 38:38
3-й период
Мишель Фора 47:22
Мишель Фора 47:22
48:20 Микко Рантанен (В-М. Савинайнен, С. Ахо)
Статистика
0 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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