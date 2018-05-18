Капризов провел отличный чемпионат мира. Ругать его за матч с Канадой — абсурд
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему неудачная игра форварда сборной России Кирилла Капризова в матче с Канадой — не повод для критики молодого нападающего.
Странно слышать какие бы то ни было слова о Кирилле Капризове по итогам чемпионата мира, если речь — не в позитивном ключе. Герой Олимпиады? Так все ведь теперь прекрасно понимают, чего стоила та Олимпиада. И Илья Воробьев хоть прямо и не ответил на вопрос о разнице уровней, четко сказал, что в той передаче Коннора Макдэвида в овертайме четвертьфинала и заключает ответ, что круче и почему.
Нынешний чемпионат мира был в разы более представительным, чем турнир в Пхенчхане. Тут даже шведы не мягкотелые. А очень злые и жесткие. Намного жестче канадцев, что признают все игроки сборной. Некоторые из них во встрече с «Тре Крунур» получили травмы.
Так вот, ну и что, что Капризов не заявил о себе в четвертьфинале. Там вся тройка пропала с радаров под внимательным присмотром одного из лучших персональщиков НХЛ
Выпадает
Капризов
Капризов провел отличный турнир. Несмотря на тоже совсем недавно перенесенную свинку. И длиннющий тяжелый сезон за плечами. Он показал себя предельно разносторонним игроком. Классным диспетчером — его подкидки на ход были такими, что закачаешься. Это стало откровением. В окружении сильных партнеров он еще больше раскрывается. Хочет как минимум им соответствовать.
Показал себя, как говорят в Северной Америке, природным снайпером. Мы это знали и так. Просто убедились на более высоком уровне. Быстрый бросок, высокоразвитый хоккейный интеллект, позволяющий предугадывать действия партнеров и соперников, желание лезть туда, откуда проще всего забить.
Показал себя универсалом. Одинаково успешно сыграл и слева, и справа, и, кроме того, продемонстрировал солидные оборонительные навыки. Лучше него в бэкчеке в этой сборной — только Дацюк. Общепризнанный двусторонний форвард мирового уровня. Пусть и не совсем тот. Он и в зоне защиты прилично защищается — за счет резкости и катания быстро сокращая дистанцию. И потолкаться не дурак. С его балансом его очень трудно опрокинуть. А быстрая работа мягких рук позволяет выцарапывать шайбы.
Капризов убедил в том, что вырастет в большую звезду. Практически лишенную изъянов. Ему просто недостает опыта. И навыков игры против лучших из лучших. В базовом клубе их в принципе трудно получить. Но даже так — он умудряется расти и прибавлять, прибавлять, прибавлять.
Поверьте в звезду Капризова. Она уже взошла. И зайдет очень нескоро. Единственное, что почти невозможно прокачать — это голову. А ему и не надо. Она у него на месте. На очень правильном месте.
Игорь ЕРОНКО
из Копенгагена.
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|17 Мая, 17:15
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|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол