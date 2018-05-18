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Странно слышать какие бы то ни было слова о Кирилле Капризове по итогам чемпионата мира, если речь — не в позитивном ключе. Герой Олимпиады? Так все ведь теперь прекрасно понимают, чего стоила та Олимпиада. И Илья Воробьев хоть прямо и не ответил на вопрос о разнице уровней, четко сказал, что в той передаче Коннора Макдэвида в овертайме четвертьфинала и заключает ответ, что круче и почему.

Нынешний чемпионат мира был в разы более представительным, чем турнир в Пхенчхане. Тут даже шведы не мягкотелые. А очень злые и жесткие. Намного жестче канадцев, что признают все игроки сборной. Некоторые из них во встрече с «Тре Крунур» получили травмы.

Так вот, ну и что, что Капризов не заявил о себе в четвертьфинале. Там вся тройка пропала с радаров под внимательным присмотром одного из лучших персональщиков НХЛ Марка-Эдуарда Власика и мощного Колтона Парэйко. Власик кого только ни закрывал. Что ему Капризов. А вот Кирилл с подобного уровня защитниками практически не встречался. Павел Дацюк — встречался, но его ноги уже не те. Даже Никита Гусев встречался, пусть и эпизодически, но его явно подвела «физика» из-за перенесенной перед стартом турнира свинки. Уже поднадоевшей. Он никогда не поражал работой ног, но в условиях очень высокой плотности нужна хоть какая-то. При ее отсутствии одних интеллекта и техники недостаточно.

Выпадает кто-то один — и тройке уже значительно тяжелее. И опять же — Власик и Парэйко.

Май. Копенгаген. Кирилл КАПРИЗОВ (слева) и Никита ГУСЕВ Reuters

Капризов что-то пытался делать, очень много двигался, накручивал защитников на бортах, но помощи от партнеров получал мало. А это не тот соперник, с которым можно вывезти в «одно лицо» без большинства. Которого почти и не было. Макдэвид в равных составах по нулям откатал, а вы про Кирилла.

Капризов провел отличный турнир. Несмотря на тоже совсем недавно перенесенную свинку. И длиннющий тяжелый сезон за плечами. Он показал себя предельно разносторонним игроком. Классным диспетчером — его подкидки на ход были такими, что закачаешься. Это стало откровением. В окружении сильных партнеров он еще больше раскрывается. Хочет как минимум им соответствовать.

Показал себя, как говорят в Северной Америке, природным снайпером. Мы это знали и так. Просто убедились на более высоком уровне. Быстрый бросок, высокоразвитый хоккейный интеллект, позволяющий предугадывать действия партнеров и соперников, желание лезть туда, откуда проще всего забить.

Показал себя универсалом. Одинаково успешно сыграл и слева, и справа, и, кроме того, продемонстрировал солидные оборонительные навыки. Лучше него в бэкчеке в этой сборной — только Дацюк. Общепризнанный двусторонний форвард мирового уровня. Пусть и не совсем тот. Он и в зоне защиты прилично защищается — за счет резкости и катания быстро сокращая дистанцию. И потолкаться не дурак. С его балансом его очень трудно опрокинуть. А быстрая работа мягких рук позволяет выцарапывать шайбы.

Капризов убедил в том, что вырастет в большую звезду. Практически лишенную изъянов. Ему просто недостает опыта. И навыков игры против лучших из лучших. В базовом клубе их в принципе трудно получить. Но даже так — он умудряется расти и прибавлять, прибавлять, прибавлять.

Поверьте в звезду Капризова. Она уже взошла. И зайдет очень нескоро. Единственное, что почти невозможно прокачать — это голову. А ему и не надо. Она у него на месте. На очень правильном месте.

Игорь ЕРОНКО

из Копенгагена.