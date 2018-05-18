Вопрос о работе Воробьева тренером сборной РФ по хоккею может решиться на следующей неделе

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«Что касается моей дальнейшей работы, то пока понимания нет, прошел только первый день, все будет зависеть от Федерации хоккея России, — сказал тренер журналистам. — Хотел бы в первую очередь отдохнуть, потому что с 1 апреля я работаю в тяжелейшем режиме, переходя из олимпийской сборной в первую и обратно. Возможно, на следующей неделе будет уже больше ясности».

Воробьев сменил на посту главного тренера Олега Знарка, о чем было объявлено 12 апреля. Ранее он работал с олимпийской сборной страны (для хоккеистов ближайшего резерва). Под руководством 43-летнего специалиста российская команда в четвертьфинале чемпионата мира в Дании уступила канадцам со счетом 4:5 в овертайме.

Исполняющий обязанности главного тренера считает, что команда приобрела хороший опыт. «Мы сплотились как команда, конечно, хотелось бы пройти дальше и побороться за медали, но получилось то, что получилось», — сказал Воробьев.

«Настроение, конечно, подавленное, потому что мы были очень близки к тому, чтобы обыграть канадцев, но не получилось. В любом случае хоккеисты бились достойно, это видела вся страна. Ребятам нечего предъявить, но это спорт», — подытожил тренер.

Сборная России осталась без медалей на чемпионате мира впервые с 2013 года.