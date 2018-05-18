IIHF: Сборная Белоруссии получит «грин-карту» на ЧМ-2021, если сама не вернется

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«Сборная Белоруссии обязательно будет играть на домашнем чемпионате мира в 2021 году. Во-первых, у меня нет сомнений, что они сами смогут вернуться в элиту. Во-вторых, если вдруг этого не произойдет, команде будет предоставлена специальная “грин-карта”. Иногда вылет из элиты может даже пойти на пользу и дать толчок развитию хоккея в стране», — сказал Фазель.

Сборная Белоруссии по итогам чемпионата мира в Дании потеряла место в элитном дивизионе, где неизменно играла с 2005 года. В 2021 году Белоруссия совместно с Латвией примет чемпионат мира в элитной группе. 12 мая источник в IIHF сообщил РИА Новости, что сборная Белоруссии в любом случае вернется в элитный дивизион к чемпионату мира в 2021 году.