Дадонов назвал приятным сюрпризом встречу болельщиков сборной после прилета с ЧМ

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В пятницу самолет с российскими хоккеистами приземлился в аэропорту Шереметьево, команда прилетела из Копенгагена, где проходит чемпионат мира. В четверг россияне проиграли в четвертьфинале канадцам со счетом 4:5 в овертайме. В аэропорту сборную встречало порядка 50 болельщиков с флагами.

«Очень приятный сюрприз. Не ожидал, что будут встречать столько болельщиков. Приятно, что в нас верят», — сказал Дадонов.

Защитник команды Никита Трямкин поблагодарил болельщиков за теплый прием. «Это очень приятное ощущение, когда ты видишь, что в тебя верят, несмотря ни на что. Это очень важно для меня и для всей сборной», — отметил он.

Чемпионат мира проходит в Дании с 4 по 20 мая.