Буре: У ФХР есть 4-летний план подготовки к ОИ. Надо увеличить конкуренцию в КХЛ
Трижды лучший бомбардир НХЛ и ОИ-1998, чемпион мира-1990 Павел Буре прокомментировал итоги чемпионата мира—2018 для сборной России, а также высказался о перспективах национальной команды на ближайшие несколько лет.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Ребята старались, просто так получилось, что вышли на Канаду в четвертьфинале. Они боролись до конца, находили в себе силы постоянно отыгрываться по ходу матча, но, к сожалению, проиграли. Макдэвид сделал свое дело, он — один из лучших игроков мира сейчас, он и решил исход матча.
Если говорить о чемпионате мира в целом, то, конечно, «хоккейные» страны остаются те же — Россия, Канада, Швеция, США, Финляндия и Чехия, но при этом приятно видеть то, что другие команды, такие как: Швейцария, Германия, Латвия борются на достаточно высоком уровне. Создается большая конкуренция, а когда она есть, то и уровень хоккея возрастает. Хорошо, что эти команды сделали такой прогресс.
Сейчас много говорят о размерах площадки, я могу сказать, что с того момента, как я начал играть на маленьких площадках, а это было в 1991 году, я понял, что это намного интереснее, в первую очередь для зрителей. Это другая динамика, другая борьба, надо все быстрее делать, ну и зрителям интереснее, а мы играем для них. Именно по этой причине я за то, чтобы в дальнейшем хоккей развивался именно в сторону маленьких площадок.
Что касается конкуренции в КХЛ, то, конечно, чем меньше команд, тем больше квалифицированных игроков будет играть. Если будет больше равных по силе команд, то и борьба будет упорнее, а растешь ты только тогда, когда играешь с равным или более сильным. Это, естественно, потом скажется и на сборной, так как есть 4-летний план подготовки к Олимпиаде-2022. Если будет конкуренция в КХЛ, то ребята будут приобретать опыт, который поможет им играть на высоком уровне на чемпионатах мира и олимпийских играх", — сказал Буре «Чемпионату».
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|17 Мая, 17:15
|Зрители 9017
|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол