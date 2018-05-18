Буре: У ФХР есть 4-летний план подготовки к ОИ. Надо увеличить конкуренцию в КХЛ

«Ребята старались, просто так получилось, что вышли на Канаду в четвертьфинале. Они боролись до конца, находили в себе силы постоянно отыгрываться по ходу матча, но, к сожалению, проиграли. Макдэвид сделал свое дело, он — один из лучших игроков мира сейчас, он и решил исход матча.

Если говорить о чемпионате мира в целом, то, конечно, «хоккейные» страны остаются те же — Россия, Канада, Швеция, США, Финляндия и Чехия, но при этом приятно видеть то, что другие команды, такие как: Швейцария, Германия, Латвия борются на достаточно высоком уровне. Создается большая конкуренция, а когда она есть, то и уровень хоккея возрастает. Хорошо, что эти команды сделали такой прогресс.

Сейчас много говорят о размерах площадки, я могу сказать, что с того момента, как я начал играть на маленьких площадках, а это было в 1991 году, я понял, что это намного интереснее, в первую очередь для зрителей. Это другая динамика, другая борьба, надо все быстрее делать, ну и зрителям интереснее, а мы играем для них. Именно по этой причине я за то, чтобы в дальнейшем хоккей развивался именно в сторону маленьких площадок.

Что касается конкуренции в КХЛ, то, конечно, чем меньше команд, тем больше квалифицированных игроков будет играть. Если будет больше равных по силе команд, то и борьба будет упорнее, а растешь ты только тогда, когда играешь с равным или более сильным. Это, естественно, потом скажется и на сборной, так как есть 4-летний план подготовки к Олимпиаде-2022. Если будет конкуренция в КХЛ, то ребята будут приобретать опыт, который поможет им играть на высоком уровне на чемпионатах мира и олимпийских играх", — сказал Буре «Чемпионату».