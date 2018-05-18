«На коне или на дне»: поможет ли домашний лед сборной Казахстана вернуться в элиту мирового хоккея?

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
19.05 не начался Швеция
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
Швейцария
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33514254/
18 мая 2018, 20:28 | Vesti.kz

«На коне или на дне»: поможет ли домашний лед сборной Казахстана вернуться в элиту мирового хоккея?

Казахстан впервые в истории примет мировой чемпионат по хоккею — состязание во втором дивизионе состоится в Астане. О том, почему отечественные хоккейные функционеры рискуют, принимая у себя состязание такого ранга, — в материале корреспондента Vesti.kz.

За право на повышение команды Казахстана, Беларуси, Южной Кореи, Венгрии, Словении и Литвы сыграют на льду суперсовременной «Барыс-Арены». Компания не самая представительная, и в промежутке между Олимпийскими играми особо на результат играть не будут. Для нашей сборной совсем другая ситуация.

Но сначала немного истории. В сезоне 1995/1996 казахстанские хоккеисты выбрались из третьего эшелона мирового хоккея и уже через год вышли в элиту. Но тут же вернулись обратно, заняв последнее место. Два следующих турнира (сезонов 1998/1999 и 1999/2000) отечественные хоккеисты провели в группе Б.

В начале 2000-х годов второй хоккейный дивизион разделили на две группы — победители каждой шестерки выходили в мировую элиту. Два года подряд Казахстан «мариновался» в одном из этих подгрупп, пока наконец не выиграл ее в 2002/2003.

Два года подряд отечественные хоккеисты уверенно сохраняли прописку среди лучших команд мира, но в сезоне 2005/2006 все-таки вылетели. Потом еще два медальных года во втором эшелоне мирового хоккея, и очередной выход в элитный дивизион с первого места. Четыре раза подряд казахстанцы поднимались и опускались — переходили в элиту и возвращались обратно.

На пятый раз не повезло — соперники из Австрии и Южной Кореи оказались успешнее и оставили Казахстан только третьим. «Бронза» отошла к нашим хоккеистам и на последнем мировом состязании. Выше оказались команды Италии и Великобритании.

Будут ли казахстанцы на коне, или снова мы окажемся «на дне»?

Провал? Да. Однозначно. В стране, где есть клуб КХЛ (вторая лига в мире), и 16-е место в мировом рейтинге, не может быть такой слабой команды. Пропускать команды Италии (19 место) и Великобритании (24 позиция) отечественные хоккеисты не имели право.

Чем же опасен для Казахстана домашний бонус? Если наша сборная не пройдет в элиту, а такое возможно, увольнением тренерского штаба ситуацию не спасти. Нужно будет капнуть глубже. Вряд ли за год кардинально изменится состав команды, ведь этим опытным парням не хватает лишь двух составляющих.

Сильного тренера и лидера на льду. В последние годы казахстанским игрокам не везло с наставниками. То ему хоккеисты слишком слабые, то слишком своенравные. Не было в команде согласия. Обязательно находилось слабое звено. Показателен турнир в Венгрии, где отечественная сборная сама растеряла преимущество и пропустила конкурентов.

В Астане такое не пройдет. Всех устроит только первое место. Второе — это крах. Третье и ниже — бездна и провал. Посмотрите на футбольную команду. Пришел удачливый Станимир Стойлов, и команда заиграла с небывалым задором. Когда придет «спаситель» к хоккеистам? Нет ответа.

Сможет ли Галым Мамбеталиев «потащить» команду наверх? Свой первый большой экзамен в Будапеште казахстанский специалист не выдержал. Скорее всего, перед новым сезоном КХЛ он снова отойдет на вторые роли, а команду передадут российскому тренеру. Или наставнику из Европы.

Может быть, можно попробовать специалиста из-за океана? Если на роль лидера снова придет американец или канадец, то почему бы и тренера не взять от туда? Если тратить серьезные финансы на команду, вернее, на «Барыс», то почему бы и не выстроить систему? Ушел Найджел Доус, а обещанной сильной команды нет. За 10 сезонов в КХЛ не вырос ни один сильный исполнитель, готовый сменить уходящих лидеров.

У игроков либо нет опыта и игрового времени, либо — им за 30 лет. «Золотой середины» в «Барысе», а значит, и в сборной, нет. Один мировой турнир на своем льду ничего не решит. Но нужные выводы сделать поможет. Казахстанскому хоккею нужна серьезная встряска. Может быть, даже сокрушительное поражение (хуже даже, чем в Будапеште). Или победа? Предпосылок к успешному выступлению в Астане в следующем году пока нет. Подготовку нужно начинать уже сейчас, иначе, будет поздно.

Напомним, чемпионат мира по хоккею группы А первого дивизиона среди мужских команд пройдет в Астане на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая 2019 года.
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