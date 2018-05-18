«На коне или на дне»: поможет ли домашний лед сборной Казахстана вернуться в элиту мирового хоккея?

За право на повышение команды Казахстана, Беларуси, Южной Кореи, Венгрии, Словении и Литвы сыграют на льду суперсовременной «Барыс-Арены». Компания не самая представительная, и в промежутке между Олимпийскими играми особо на результат играть не будут. Для нашей сборной совсем другая ситуация.

Но сначала немного истории. В сезоне 1995/1996 казахстанские хоккеисты выбрались из третьего эшелона мирового хоккея и уже через год вышли в элиту. Но тут же вернулись обратно, заняв последнее место. Два следующих турнира (сезонов 1998/1999 и 1999/2000) отечественные хоккеисты провели в группе Б.

В начале 2000-х годов второй хоккейный дивизион разделили на две группы — победители каждой шестерки выходили в мировую элиту. Два года подряд Казахстан «мариновался» в одном из этих подгрупп, пока наконец не выиграл ее в 2002/2003.

Два года подряд отечественные хоккеисты уверенно сохраняли прописку среди лучших команд мира, но в сезоне 2005/2006 все-таки вылетели. Потом еще два медальных года во втором эшелоне мирового хоккея, и очередной выход в элитный дивизион с первого места. Четыре раза подряд казахстанцы поднимались и опускались — переходили в элиту и возвращались обратно.

На пятый раз не повезло — соперники из Австрии и Южной Кореи оказались успешнее и оставили Казахстан только третьим. «Бронза» отошла к нашим хоккеистам и на последнем мировом состязании. Выше оказались команды Италии и Великобритании.

Будут ли казахстанцы на коне, или снова мы окажемся «на дне»?

Провал? Да. Однозначно. В стране, где есть клуб КХЛ (вторая лига в мире), и 16-е место в мировом рейтинге, не может быть такой слабой команды. Пропускать команды Италии (19 место) и Великобритании (24 позиция) отечественные хоккеисты не имели право.

Чем же опасен для Казахстана домашний бонус? Если наша сборная не пройдет в элиту, а такое возможно, увольнением тренерского штаба ситуацию не спасти. Нужно будет капнуть глубже. Вряд ли за год кардинально изменится состав команды, ведь этим опытным парням не хватает лишь двух составляющих.

Сильного тренера и лидера на льду. В последние годы казахстанским игрокам не везло с наставниками. То ему хоккеисты слишком слабые, то слишком своенравные. Не было в команде согласия. Обязательно находилось слабое звено. Показателен турнир в Венгрии, где отечественная сборная сама растеряла преимущество и пропустила конкурентов.

В Астане такое не пройдет. Всех устроит только первое место. Второе — это крах. Третье и ниже — бездна и провал. Посмотрите на футбольную команду. Пришел удачливый Станимир Стойлов, и команда заиграла с небывалым задором. Когда придет «спаситель» к хоккеистам? Нет ответа.

Сможет ли Галым Мамбеталиев «потащить» команду наверх? Свой первый большой экзамен в Будапеште казахстанский специалист не выдержал. Скорее всего, перед новым сезоном КХЛ он снова отойдет на вторые роли, а команду передадут российскому тренеру. Или наставнику из Европы.

Может быть, можно попробовать специалиста из-за океана? Если на роль лидера снова придет американец или канадец, то почему бы и тренера не взять от туда? Если тратить серьезные финансы на команду, вернее, на «Барыс», то почему бы и не выстроить систему? Ушел Найджел Доус, а обещанной сильной команды нет. За 10 сезонов в КХЛ не вырос ни один сильный исполнитель, готовый сменить уходящих лидеров.

У игроков либо нет опыта и игрового времени, либо — им за 30 лет. «Золотой середины» в «Барысе», а значит, и в сборной, нет. Один мировой турнир на своем льду ничего не решит. Но нужные выводы сделать поможет. Казахстанскому хоккею нужна серьезная встряска. Может быть, даже сокрушительное поражение (хуже даже, чем в Будапеште). Или победа? Предпосылок к успешному выступлению в Астане в следующем году пока нет. Подготовку нужно начинать уже сейчас, иначе, будет поздно.

Напомним, чемпионат мира по хоккею группы А первого дивизиона среди мужских команд пройдет в Астане на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая 2019 года.