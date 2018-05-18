Гуськов: Воробьёву надо дать поработать, у России перспективный тренерский штаб

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«Было бы смешно назначать тренера сборной за несколько недель до чемпионата мира и увольнять его после первенства. Воробьёву надо дать поработать. У нас перспективный и молодой тренерский штаб. Качество нашей сборной будет мериться через четыре года на Олимпиаде.

Сейчас надо извлечь урок из этого чемпионата мира и двигаться вперёд, не останавливаясь и прогрессируя. Это должны делать не только хоккеисты, но и тренеры. Думаю, что у нашей сборной всё будет развиваться только в положительную сторону", — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.