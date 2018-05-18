Чехия и Швеция сообщили IIHF об интересе к ЧМ-2023, на который претендует Россия
КОПЕНГАГЕН, 18 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Чехия и Швеция, вероятно, будут конкурентами
Санкт-Петербурга в борьбе за право принять чемпионат мира по хоккею 2023 года, сообщил РИА Новости президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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«Сегодня общался с представителями чешской и шведской федераций, они проинформировали, что заинтересованы в проведении чемпионата мира 2023 года. Вероятно, они будут конкурентами Санкт-Петербурга», — сказал Фазель.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что
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