Чехия и Швеция сообщили IIHF об интересе к ЧМ-2023, на который претендует Россия

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«Сегодня общался с представителями чешской и шведской федераций, они проинформировали, что заинтересованы в проведении чемпионата мира 2023 года. Вероятно, они будут конкурентами Санкт-Петербурга», — сказал Фазель.