«Против России играли самые сильные составы за пять лет. Почему об этом никто не говорит?»

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НАВЕРНОЕ, И КОШЕЧКИН ПРОПУСТИЛ БЫ ШАЙБЫ ПО ТАКОЙ ИГРЕ С КАНАДОЙ

— Почему с канадцами в воротах играл Игорь Шестеркин?

— Возможно, решение тренерского штаба вам, журналистам, показалось спорным. Однако мы его приняли единогласно еще задолго до начала матча. Понимали, что команду ждет быстрый хоккей. Такой же, как был в игре со шведами. Отдавали себе отчет в том, что у Шестеркина будет больше шансов проконтролировать все голевые ситуации. Игорь, в общем-то, с задачей справился. Конечно, этот накал вокруг встречи не мог пройти бесследно. Наверное, по такой игре голы забили бы и Васе (Кошечкину).

Сказался и недостаток свежести. Видел, что Игорю порой не хватало легкости. Но, если спроецировать игру Василия, думаю, было бы примерно то же самое. Не хотел бы никого обвинять. Думаю, если бы мы пошли в игру с Кошечкиным, а не с Шестеркиным, к тренерскому штабу было бы больше вопросов.

— Почему тогда основная ставка на турнире была сделана именно на Кошечкина?

— Чемпионат мира более длительный турнир, чем Олимпийские игры. Для того, чтобы пройти всю эту дистанцию, нам нужен был опытный вратарь. Василий достаточно уверенно протащил нас по турниру и все сделал хорошо. Даже после игры со шведами у меня к нему не было серьезных претензий. Кошечкин все делал качественно. То, что ему где-то не помогли, это уже другой вопрос. То же самое можно сказать и по встрече с Канадой. Поймите, на этом уровне полсекунды времени и метр пространства имеют огромное значение. Тем более, для таких исполнителей, которые выступают в составе сборных Швеции и Канады.

Когда нам забивали решающую шайбу в овертайме с канадцами, я стоял за стеклом и уже за секунду до начала момента понимал, что будет опасная ситуация или гол. Так оно и вышло. С другой стороны, благодаря хорошей работе голкиперов и защитников, часть голевых ситуаций команде предотвратить все же удалось.

На моей памяти это уже пятый чемпионат мира. У нас сложился отличный коллектив и хорошая команда. Но, будем смотреть правде в глаза, этот состав сборной был слабее предыдущих. В том числе и вратарская линия. А против нас играли самые сильные составы за последние пять лет. Но об этом почему-то никто не хочет говорить. Надо смотреть на вещи объективно.

И Кошечкин, и Шестеркин выступают у нас в России, а не в НХЛ. Да, у каждого из них хватает плюсов, но они никогда не играли за океаном. Те, кто провел там хотя бы несколько матчей, обладают более высоким уровнем. С этим не поспоришь. Повторюсь, многое зависело от помощи со стороны полевых игроков. Полсекунды времени, метр свободного пространства — это очень много.

— Что скажете по второму пропущенному голу со шведами?

— Вы знаете, когда шведский игрок взял шайбу и на большой скорости покатился к нам в зону, я уже понял, что будет опасно. Да, Нестеров выдавил нападающего соперника за линию ворот. Казалось бы, спас ситуацию. Но это не так. В то время, как Кошечкин перемещался в воротах, Никита немного выключился из игры и бросил сопровождать своего оппонента. В это время швед объехал ворота, отдал передачу на дальнюю штангу и мы получили гол — там должен был помочь наш защитник. Вот вам эти полсекунды и метр свободного пространства. Мастера сразу же наказали за ошибку. Думаю, в той ситуации не выручил бы даже Бобровский. А все потому, что был бросок с пятака в касание. Нужно плотнее работать вблизи собственных ворот, тогда и опасных моментов будет намного меньше.

Золотой вратарь Олимпиады-2018 Василий КОШЕЧКИН провел групповой турнир чемпионата мира в Копенгагене в качестве первого номера. Но в четвертьфинале с Канадой его заменил Игорь Шестеркин AFP 2018

ТАКИЕ МАТЧИ ВЫИГРЫВАЮТСЯ НЕ ТЕХНИКОЙ, А МЕНТАЛЬНОСТЬЮ

— Как считаете, Шестеркин лучше перемещается в воротах, чем Кошечкин?

— Это один из факторов, почему на матч с канадцами мы сделали выбор в пользу Игоря. Наши молодые голкиперы в этом аспекте выглядят чуть лучше, чем Василий. Но такие встречи выигрываются не техникой, а ментальностью. Возможно, Шестеркину и не хватило какой-то уверенности в себе и богатого кубкового опыта.

— Что скажете по четвертому голу канадцев? Шестеркин вновь отбил шайбу перед собой и пропустил с добивания.

— А вы вспомните, как и при каких обстоятельствах был нанесен первый бросок? Шайба вылетела из-под ног. Бросок получился резким и неожиданным. В данной ситуации вратарю было важно просто его отбить. Куда шайба отскочит, это уже не так важно. Это только со стороны кажется, что все было очень просто. А на самом деле, ситуация была очень непростая. Да, вопросы по этому моменту у меня к Игорю есть. Но они касаются не отскока, а недоработки.

Давайте немного отмотаем время назад и вспомним Кубок мира. А точнее, концовку второго периода матча с канадцами при счете 2:2. Там вообще ничего не предвещало беды — шайба была на крюке у нашего защитника. Он ее теряет в борьбе на собственном пятачке и нам забивают гол. Идем дальше. Кельн. Ведем у тех же канадцев — 2:1. Вроде бы выстояли в меньшинстве, однако в идентичной ситуации защитник упускает шайбу вблизи наших ворот и мы опять получаем гол.

Канадцы выжимают максимум из любой ситуации и дорабатывают ее до конца. Предупреждал об этом и Игорька.

— Претензии к Шестеркину по второму голу канадцев у вас есть?

— Я бы не назвал это претензиями. Некоторые вопросы по голам у меня к Игорю имеются.

— Шестеркин хорошо играет клюшкой, что было очень важно именно в матче с канадцами. Если бы в четвертьфинале мы играли с европейской сборной, место в воротах занял бы Кошечкин?

— Техника владения клюшкой не была определяющей в этом матче. Возможно, если бы играли не с канадцами, не пошли бы ва-банк. Так что отчасти вы правы.

— Насколько выше уровень чемпионата мира в сравнении с Олимпиадой?

— Конечно же, он выше. В Пхенчхане не было хоккеистов из НХЛ. Но в этом был и свой плюс. Тем же немцам удалось удивить хоккейный мир и дойти до финала, переиграв на пути к нему шведов и канадцев. А уже через три месяца немцы не вышли на форуме из группы. Поймите, провести два столь важных и серьезных турнира за такой маленький срок на одном уровне архисложно. Это было под силу, пожалуй, только сборной СССР. Немцы же в Корее прыгнули выше головы. Не раз просматривал их матчи со шведами и канадцами. Они действительно выглядели на Олимпиаде очень мощно. В Дании же они не смогли показать весь свой потенциал, потому что турнир был абсолютно другого качества.

В составах шведов и канадцев на форуме выступает множество звезд из НХЛ. Не просто хороших игроков, а именно, звезд. Даже мне, стоя за стеклом, было очень интересно наблюдать за матчами. Посмотрите, как играли те же датчане и швейцарцы. Но и у них хватает мастеров из-за океана. Альпийцы вон финнов прошли. Неужели у Лаури Марьямяки была плохая команда? Конечно — нет. Все это лишь подтверждает мои слова о высочайшем уровне чемпионата мира.

БОБРОВСКИЙ СОЖАЛЕЕТ, ЧТО НЕ СМОГ ПРИЕХАТЬ В ДАНИЮ

— Признайтесь, рассчитывали на помощь кого-то из заокеанских вратарей? Например, Василевского.

— Больше надеялись на Сергея Бобровского. Понимали, что «Тампа» Василевского пройдет далеко, поэтому общались с Бобровским. К сожалению, последние матчи плей-офф он играл с травмой. И лично мне это было видно. Сергей сожалеет, что не смог приехать в Данию помочь сборной, но это жизнь.

— А Василевский бы приехал в сборную в случае вылета «Тампы»?

— Думаю, да. Только какой смысл сейчас об этом говорить? А если бы он вдруг не приехал, чего бы мы делали тогда?

— Вариант с приездом Худобина или Георгиева не рассматривался?

— По Георгиеву думали. Он был в наших списках. Но, скорее, в роли второго номера. Хотели пригласить Сашу, посмотреть на него, познакомиться и начать совместную работу.

— На каком этапе вы увидели, что Шестеркин переигрывает Сорокина?

— А вы оглянитесь ровно на год назад и посмотрите, как каждый из них играл в нашем чемпионате. Возможности Игоря я знаю лучше, так как вижу его каждый день в СКА, с Ильей же встречаюсь только в сборной. На мой взгляд, Шестеркин чуть лучше оснащен технически. В рамках минувшего регулярного чемпионата это проявлялось очень отчетливо. Да, в плей-офф Игорь почти не играл. Но вы должны понимать, что Коскинен был твердым первым номером питерского клуба, поэтому он и выходил на лед.

На память приходит позапрошлый сезон. В серии плей-офф с «Локомотивом» Коскинен получил травму и доигрывал ее Шестеркин. Игорь начал и финал с «Магниткой», однако заканчивал сезон именно Коскинен. Есть определенные правила игры. Микко был подписан на роль первого номера СКА, поэтому именно он и играл.

Что касается нынешнего сезона, то Шестеркин в ноябре получил повреждение. Потом он долго набирал форму и восстанавливался — вплоть до Кубка Первого канала. До травмы Игорь показывал свой лучший хоккей. И, не случись ее, никто не знает, чем бы все закончилось и кто бы защищал ворота на Олимпиаде. К счастью, появился Василий Кошечкин. Он с задачей справился, сборная выиграла золотые медали. Но, повторюсь, если бы не травма Шестеркина, не исключаю, что расстановка сил была бы другой.

— То есть по факту Шестеркин мог был бы стать основным голкипером на Олимпиаде?

— Совершенно верно. И, поверьте мне, это был бы далеко не худший вариант. Хочу вам сказать и о Сорокине. Давайте вспомним, как он стал основным в ЦСКА? В первый сезон в армейском клубе Илья был третьим номером. Его даже отправляли в «Красную Армию».

Однако тренерский штаб сборной взял его на Кубок «Карьяла». Там он набрался опыта, почувствовал уверенность и вернулся в клуб уже другим человеком. Почему мы сейчас не говорим об этом? Не упоминаем о роли сборной в становлении игрока? Тогда мы Сорокина поддержали. Он стал расти и добавлять. Сейчас у него произошла некоторая остановка в развитии. Как он будет исправлять эту ситуацию, я не знаю.

— Может быть, стоит поменять лигу?

— А как, если у него еще два года контракта с ЦСКА? Да и вообще, это не самое правильное решение. Для того, чтобы уехать в НХЛ, нужно ежедневно очень много работать. Даже для прогресса в КХЛ это просто необходимо.

Четверг. Копенгаген. Россия — Канада — 4:5 ОТ. В игре Игорь ШЕСТЕРКИН Reuters

ХОЧУ, ЧТОБЫ ШЕСТЕРКИН БЫЛ ГОТОВ ПОДВИНУТЬ ЛУНДКВИСТА

— Останется ли Кошечкин в обойме сборной с прицелом на следующую Олимпиаду?

— Честно говоря, пока не думал об этом. Сейчас Васе 35, Олимпиада стартует только через четыре года. Наверное, больше будем смотреть в сторону молодых голкиперов. Чем мне нравится Кошечкин? Он хороший адепт и отлично впитывает информацию. За последнее время Василий сильно поменялся в лучшую сторону. Для своих габаритов он классно двигается. Если он продолжит работать в том же духе, то вполне способен играть на таком же высоком уровне еще много лет. В нем очень много нереализованного потенциала.

Вместе с тем, нам необходимо смотреть вперед. В России хватает молодежи, которая не просто наступает старикам на пятки, но и в чем-то уже опережает их. Другое дело, что перспективным ребятам зачастую недостает опыта.

— Это вы Эмиля Гарипова имеете в виду?

— Примерно месяц назад я уже высказывался на этот счет. Эмиль сделал большой шаг вперед в нынешнем плей-офф. Скажу вам так — до Нового года в Казани была очень сложная ситуация с голкиперами. С тех пор прошло уже почти полгода. «Ак Барс» за это время взял еще одного вратаря, который дышал Гарипову в спину.

По ходу плей-офф к Эмилю так же было много вопросов. Однако тренерский штаб команды не дергался, не обращал внимания ни на что и полностью поддержал своего голкипера. А уже на финише сезона Гарипов оправдал доверие и выдал фантастическую игру. Безусловно, дальше мы планируем привлекать его в сборную. Но это пока ни о чем не говорит. Процесс адаптации к матчам международного уровня далеко не простой. Для этого потребуется время.

— Шестеркин способен подвинуть Лундквиста в «Рейнджерс»?

— Очень хочу, чтобы к моменту переезда в НХЛ Игорь был готов это сделать. Пока же у него еще год контракта со СКА. Поэтому не совсем правильно рассуждать на эту тему в данный момент. Поверьте мне, Шестеркин провел два отличных сезона в СКА. В прошлом году он отыграл на хорошем уровне примерно сорок матчей, в этом — чуть меньше из-за травмы. Смешно читать, что многие называют его глубоким сменщиком Коскинена. Это далеко не так. Просто Микко по контракту был твердым первым номером команды, поэтому и играл.

Дай Бог, чтобы в следующем году Игорь обошелся без травм и провел полноценный плей-офф. Именно его, а не гладкий чемпионат. Там совершенно другой накал и прессинг. И вот тогда уже можно будет говорить о каком-то сравнении с Лундквистом. В «Рейнджерс» вообще сейчас идет смена поколений. Возможно, в скором времени мы увидим в клубе тандем двух российских вратарей Георгиев — Шестеркин. Нужно немного подождать. Мне и самому интересно, как будут развиваться события.

— Вопрос по второму голкиперу СКА уже решен?

— Ничего не могу сказать на этот счет. Ходят разговоры про Хеллберга и Нильссона? Но у каждого из них есть действующие контракты с другими клубами. Пускай приглашают любого голкипера. Мне будет крайне интересно работать в условиях здоровой конкуренции.

— Может быть, стоит привлечь кого из собственных воспитанников?

— У нас много хороших ребят. Лешка Мельничук растет, есть совсем молодой Лысенков и Богданов. Наверное, Мельничук из них самый перспективный. Повторюсь — наверное. Все они — толковые мальчишки, но они еще не готовы для КХЛ. Они — не конкуренты Шестеркину. А такому вратарю нужен сильный конкурент для того, чтобы он не расслаблялся. Когда он знает, что у него за спиной есть парень, который в любой момент встанет в ворота вместо него, он будет работать. Даже любой очень ответственный человек и высочайший профессионал, зная, что за ним нет достойного конкурента, расслабится. А так быть не должно. Хотя, все ребята в системе СКА при мне очень сильно прибавили.

Игорь ЕРОНКО

из Копенгагена.