Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира

Сборная России прилетела прямым рейсом из Копенгагена, где в четверг в четвертьфинальном матче со счетом 4:5 в овертайме уступила команде Канады.

Чемпионат мира, который проходит в датских Хернинге и Копенгагене, завершится 20 мая.