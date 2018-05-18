Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Самолет со сборной России, которая выступала на чемпионате мира по хоккею в Дании, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Сборная России прилетела прямым рейсом из Копенгагена, где в четверг в четвертьфинальном матче со счетом 4:5 в овертайме уступила команде Канады.
Чемпионат мира, который проходит в датских Хернинге и Копенгагене, завершится 20 мая.
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