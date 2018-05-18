«С Гавриковым у нас хорошее чувство риска, а с НХЛ пока не решил»

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Защитник сборной России Богдан Киселевич провёл второй чемпионат мира подряд в паре с Владиславом Гавриковым. В Кёльне они не пропустила вместе ни одного гола, в Копенгагене их размочили шведы, забросившие шайбу на последней минуте матча в пустые ворота. Они второй год подряд стали одними из лидеров сборной по игровому времени и показателю полезности, проводя большую часть времени против ударных звеньев соперников.

Киселевич находился на льду при победном голе сборной Канады в овертайме, именно через него прошла гениальная передача Коннора Макдэвида на Райана О́Райлли.

«Может, надо было остаться на ногах, и тогда бы шайба не прошла»

— Вы сделали всё, чтобы шайба не прошла мимо вас, но Макдэвид всё равно нашел щелку.

— Клюшку я положил, но перчатка всё равно осталась на льду, поэтому оставалась пространство, и шайба прошла низом. Хотелось сыграть ещё лучше, а может, надо бы оставаться на ногах, и тогда бы шайба не прошла.

— Это мастерство Макдэвида или везение?

— Мастерство и заключается в том, что в нужный момент всё совпало.

— Вы сыграли против шведов, теперь против Канады и Макдэвида. Видите себя на уровне звёзд в НХЛ?

— Все мы люди, всё зависит от того, как ты тренируешься и играешь. Можно работать и адаптироваться к тем условиям, которые будут. Мне кажется, пока ты не сыграл в той лиге, то не имеешь права говорить о том, чего не знаешь. Все уровни достижимы. Важно не только попасть туда, но и адаптироваться.

— Макдэвид — зверюга, или ничего особенного?

— Вы спрашиваете такие вещи… Сколько он очков набрал за сезон?

— 108.

— И как, зверюга? На льду, в принципе, все одинаковые. Не говорю, что я мог бы забить три гола, но перекрывать его и сыграть лучше — можно. Вы сами видели, у шведов и канадцев было много энхаэловцев, а у нас много дебютантов и молодых ребят. Убрать ненужные ошибки и уровень сопоставим. Есть даже позитивный момент в том, что играли с канадцами. Никто опять не скажет, что нам было легко, а самое главное — мы получили большую пищу для размышлений. Есть над чем работать.

— Как относитесь к такому мнению, что окажись Макдэвид в ЦСКА, он бы деградировал?

— (Смеётся).

— У нас площадки больше и уровень хоккея ниже.

— Кто знает, может, он бы набрал 120 очков. Мне, если честно, без разницы, что с ним было бы. Есть разница между большими и маленькими площадками, на каждой из них одновременно сложно играть и легко. Либо игрок подстраивается под другую площадку, либо есть игроки, которые играют там, но ничего не могут показать здесь из-за слишком объёмного катания. Они не могут перестроиться к быстрым и резким стартам. Там больше бросков, хоккей эффективнее и интереснее за счёт меньшей площадки — это факт. У нас же больше раскатов, движения, длинных передач — из-за чего сложнее перекрыть нападающих.

«С НХЛ пока ничего не решил»

— «Аризона» хотела подписать контракт с Киселевичем, но в итоге остановила выбор на Любушкине. Насколько важно найти клуб, который хочет вас?

— Я это сейчас и ищу. Только вчера поговорил с агентами, до этого просто не было времени. Сначала была Олимпиада и подготовка к ней, потом плей-офф и сразу чемпионат мира. Не хотелось распыляться в своих мыслях. Прилечу в Москву и поговорим со всеми. Пока ничего не решил.

— Английский язык вы учите?

— У меня хороший английский.

— Что особенного в вашей паре с Гавриковым? Гол от шведов в пустые ворота стал для вас первым пропущенным в равных составах за два чемпионата мира.

— Хорошее чувство риска. Стараемся думать, когда риск оправдан, а когда — нет. Мы с ним очень хорошее общаемся, у нас хорошее взаимопонимание. Мы оба не жадные, если один пошел вперёд, то второй его страхует. Влад очень хорошо обороняется, агрессивно идёт в отбор, забирает много шайб. С ним приятно играть и по результату получается неплохо.

— Следите за НХЛ, насколько для вас интересно то, что происходит там?

— Сейчас вообще не следил, у нас был чемпионат мира. И сейчас следить не буду, «наелся» хоккеем. А так, конечно, в курсе событий, интересно смотреть, как играют защитники там. У разных команд разные требования.

— Кто, с вашей точки зрения, лучший защитник мира?

— Топ-5 у меня есть, но сейчас не хочу вспоминать.

— Хотя бы одного.

— Мне в своё время нравился Никлас Лидстрём, сейчас Даути. Ещё пара защитников в «Нэшвилле» Йози — Эллис. Понимаю, как они играют в обороне, есть интересные моменты у них.