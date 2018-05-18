«С Гавриковым у нас хорошее чувство риска, а с НХЛ пока не решил»

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
19.05 не начался Швеция
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
Швейцария
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33511344/
18 мая 2018, 16:13 | Чемпионат.com

«С Гавриковым у нас хорошее чувство риска, а с НХЛ пока не решил»

Они пропустили всего один гол в равных составах за два чемпионата мира.

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© РИА "Новости"
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Защитник сборной России Богдан Киселевич провёл второй чемпионат мира подряд в паре с Владиславом Гавриковым. В Кёльне они не пропустила вместе ни одного гола, в Копенгагене их размочили шведы, забросившие шайбу на последней минуте матча в пустые ворота. Они второй год подряд стали одними из лидеров сборной по игровому времени и показателю полезности, проводя большую часть времени против ударных звеньев соперников.

Киселевич находился на льду при победном голе сборной Канады в овертайме, именно через него прошла гениальная передача Коннора Макдэвида на Райана О́Райлли.

«Может, надо было остаться на ногах, и тогда бы шайба не прошла»

 — Вы сделали всё, чтобы шайба не прошла мимо вас, но Макдэвид всё равно нашел щелку.
— Клюшку я положил, но перчатка всё равно осталась на льду, поэтому оставалась пространство, и шайба прошла низом. Хотелось сыграть ещё лучше, а может, надо бы оставаться на ногах, и тогда бы шайба не прошла.

 — Это мастерство Макдэвида или везение?
— Мастерство и заключается в том, что в нужный момент всё совпало.

 — Вы сыграли против шведов, теперь против Канады и Макдэвида. Видите себя на уровне звёзд в НХЛ?
— Все мы люди, всё зависит от того, как ты тренируешься и играешь. Можно работать и адаптироваться к тем условиям, которые будут. Мне кажется, пока ты не сыграл в той лиге, то не имеешь права говорить о том, чего не знаешь. Все уровни достижимы. Важно не только попасть туда, но и адаптироваться.

 — Макдэвид — зверюга, или ничего особенного?
— Вы спрашиваете такие вещи… Сколько он очков набрал за сезон?

 — 108.
— И как, зверюга? На льду, в принципе, все одинаковые. Не говорю, что я мог бы забить три гола, но перекрывать его и сыграть лучше — можно. Вы сами видели, у шведов и канадцев было много энхаэловцев, а у нас много дебютантов и молодых ребят. Убрать ненужные ошибки и уровень сопоставим. Есть даже позитивный момент в том, что играли с канадцами. Никто опять не скажет, что нам было легко, а самое главное — мы получили большую пищу для размышлений. Есть над чем работать.

 — Как относитесь к такому мнению, что окажись Макдэвид в ЦСКА, он бы деградировал?
— (Смеётся).

 — У нас площадки больше и уровень хоккея ниже.
— Кто знает, может, он бы набрал 120 очков. Мне, если честно, без разницы, что с ним было бы. Есть разница между большими и маленькими площадками, на каждой из них одновременно сложно играть и легко. Либо игрок подстраивается под другую площадку, либо есть игроки, которые играют там, но ничего не могут показать здесь из-за слишком объёмного катания. Они не могут перестроиться к быстрым и резким стартам. Там больше бросков, хоккей эффективнее и интереснее за счёт меньшей площадки — это факт. У нас же больше раскатов, движения, длинных передач — из-за чего сложнее перекрыть нападающих.

«С НХЛ пока ничего не решил»

 — «Аризона» хотела подписать контракт с Киселевичем, но в итоге остановила выбор на Любушкине. Насколько важно найти клуб, который хочет вас?
— Я это сейчас и ищу. Только вчера поговорил с агентами, до этого просто не было времени. Сначала была Олимпиада и подготовка к ней, потом плей-офф и сразу чемпионат мира. Не хотелось распыляться в своих мыслях. Прилечу в Москву и поговорим со всеми. Пока ничего не решил.

 — Английский язык вы учите?
— У меня хороший английский.

 — Что особенного в вашей паре с Гавриковым? Гол от шведов в пустые ворота стал для вас первым пропущенным в равных составах за два чемпионата мира.
— Хорошее чувство риска. Стараемся думать, когда риск оправдан, а когда — нет. Мы с ним очень хорошее общаемся, у нас хорошее взаимопонимание. Мы оба не жадные, если один пошел вперёд, то второй его страхует. Влад очень хорошо обороняется, агрессивно идёт в отбор, забирает много шайб. С ним приятно играть и по результату получается неплохо.

 — Следите за НХЛ, насколько для вас интересно то, что происходит там?
— Сейчас вообще не следил, у нас был чемпионат мира. И сейчас следить не буду, «наелся» хоккеем. А так, конечно, в курсе событий, интересно смотреть, как играют защитники там. У разных команд разные требования.

 — Кто, с вашей точки зрения, лучший защитник мира?
— Топ-5 у меня есть, но сейчас не хочу вспоминать.

 — Хотя бы одного.
— Мне в своё время нравился Никлас Лидстрём, сейчас Даути. Ещё пара защитников в «Нэшвилле» Йози — Эллис. Понимаю, как они играют в обороне, есть интересные моменты у них.
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17 Мая, 17:15 Зрители 9017 Плей-офф: 1/4 финала Royal Arena
Россия 4:5 ОТ
Овертайм
(0:1, 2:1, 2:2)
Канада
Главные тренеры
Илья Воробьев Билл Питерс
Вратари
Игорь Шестеркин Дарси Кюмпер
1-й период
02:55 Сергей Андронов
Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле) 04:45
11:36
2-й период
30:47 Сергей Андронов
Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко) 31:51
32:53 Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
Джоэль Эдмундсон 34:08
37:32 Александр Барабанов (Е. Дадонов)
3-й период
Кайл Террис (Дж. Шворц) 47:11
48:44 Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост) 52:36
54:34 Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
Овертайм
63:35 Кирилл Капризов
Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад) 64:57
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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