«С Гавриковым у нас хорошее чувство риска, а с НХЛ пока не решил»
Они пропустили всего один гол в равных составах за два чемпионата мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Защитник сборной России Богдан Киселевич провёл второй чемпионат мира подряд в паре с Владиславом Гавриковым. В Кёльне они не пропустила вместе ни одного гола, в Копенгагене их размочили шведы, забросившие шайбу на последней минуте матча в пустые ворота. Они второй год подряд стали одними из лидеров сборной по игровому времени и показателю полезности, проводя большую часть времени против ударных звеньев соперников.
Киселевич находился на льду при победном голе сборной Канады в овертайме, именно через него прошла гениальная передача Коннора Макдэвида на Райана О́Райлли.
«Может, надо было остаться на ногах, и тогда бы шайба не прошла»
— Вы сделали всё, чтобы шайба не прошла мимо вас, но Макдэвид всё равно нашел щелку.
— Клюшку я положил, но перчатка всё равно осталась на льду, поэтому оставалась пространство, и шайба прошла низом. Хотелось сыграть ещё лучше, а может, надо бы оставаться на ногах, и тогда бы шайба не прошла.
— Это мастерство Макдэвида или везение?
— Мастерство и заключается в том, что в нужный момент всё совпало.
— Вы сыграли против шведов, теперь против Канады и Макдэвида. Видите себя на уровне звёзд в НХЛ?
— Все мы люди, всё зависит от того, как ты тренируешься и играешь. Можно работать и адаптироваться к тем условиям, которые будут. Мне кажется, пока ты не сыграл в той лиге, то не имеешь права говорить о том, чего не знаешь. Все уровни достижимы. Важно не только попасть туда, но и адаптироваться.
— Макдэвид — зверюга, или ничего особенного?
— Вы спрашиваете такие вещи… Сколько он очков набрал за сезон?
— 108.
— И как, зверюга? На льду, в принципе, все одинаковые. Не говорю, что я мог бы забить три гола, но перекрывать его и сыграть лучше — можно. Вы сами видели, у шведов и канадцев было много энхаэловцев, а у нас много дебютантов и молодых ребят. Убрать ненужные ошибки и уровень сопоставим. Есть даже позитивный момент в том, что играли с канадцами. Никто опять не скажет, что нам было легко, а самое главное — мы получили большую пищу для размышлений. Есть над чем работать.
— Как относитесь к такому мнению, что окажись Макдэвид в ЦСКА, он бы деградировал?
— (Смеётся).
— У нас площадки больше и уровень хоккея ниже.
— Кто знает, может, он бы набрал 120 очков. Мне, если честно, без разницы, что с ним было бы. Есть разница между большими и маленькими площадками, на каждой из них одновременно сложно играть и легко. Либо игрок подстраивается под другую площадку, либо есть игроки, которые играют там, но ничего не могут показать здесь
«С НХЛ пока ничего не решил»
— «Аризона» хотела подписать контракт с Киселевичем, но в итоге остановила выбор на Любушкине. Насколько важно найти клуб, который хочет вас?
— Я это сейчас и ищу. Только вчера поговорил с агентами, до этого просто не было времени. Сначала была Олимпиада и подготовка к ней, потом
— Английский язык вы учите?
— У меня хороший английский.
— Что особенного в вашей паре с Гавриковым? Гол от шведов в пустые ворота стал для вас первым пропущенным в равных составах за два чемпионата мира.
— Хорошее чувство риска. Стараемся думать, когда риск оправдан, а когда — нет. Мы с ним очень хорошее общаемся, у нас хорошее взаимопонимание. Мы оба не жадные, если один пошел вперёд, то второй его страхует. Влад очень хорошо обороняется, агрессивно идёт в отбор, забирает много шайб. С ним приятно играть и по результату получается неплохо.
— Следите за НХЛ, насколько для вас интересно то, что происходит там?
— Сейчас вообще не следил, у нас был чемпионат мира. И сейчас следить не буду, «наелся» хоккеем. А так, конечно, в курсе событий, интересно смотреть, как играют защитники там. У разных команд разные требования.
— Кто, с вашей точки зрения, лучший защитник мира?
— Топ-5 у меня есть, но сейчас не хочу вспоминать.
— Хотя бы одного.
— Мне в своё время нравился Никлас Лидстрём, сейчас Даути. Ещё пара защитников в «Нэшвилле» Йози — Эллис. Понимаю, как они играют в обороне, есть интересные моменты у них.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|17 Мая, 17:15
|Зрители 9017
|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол