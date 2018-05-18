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— Что, на ваш взгляд, послужило причиной поражения сборной России?

— При игре в равных составах мы конкурировали с канадцами на равных. Сказалось, что мы много играли в меньшинстве, пропустили три из пяти шайб, когда наших хоккеистов на площадке было меньше. Исполнители в Канаде — высокого уровня, это тоже многое решило при игре в неравных составах.

— Капризов мог избежать удаления в овертайме?

— Сложно сказать, небольшая задержка была, игрок канадской сборной уже выходил на бросок, Кирилл сзади наложил клюшку. Игрок сборной Канады выходил на хорошую ударную позицию, если бы Капризов не задержал его, то возникла бы опасная ситуация, канадец мог расстреливать наши ворота с 4−5 метров.

— Сегодня у сборной России результативными оказались рабочие звенья, а лидеры себя практически никак не проявили. С чем это связано?

— Первое звено сегодня действительно сыграло не очень сильно, в особенности, Гусев. Не хватило, наверное, сил, он всё-таки пропустил 4 игры, по функциональному состоянию, наверное, был готов не на 100%, выглядел слабее своих партнёров. Второе достойно сыграло, но без первого звена такие матчи не выигрываются. Лидеры должны вести за собой команду в плей-офф.

— Как думаете, почему тренерский штаб предпочел поставить в ворота Игоря Шестеркина, а не Василия Кошечкина? Оправдан ли был этот выбор?

— Сложно сказать. В матчах с чехами и шведами, в которых играл Кошечкин, были поражения, а Шестеркин все матчи сыграл на «ноль». Может быть, поэтому тренерский штаб и предпочел поставить Игоря на эту игру, хотя мне показалось, что Кошечкина наигрывали как основного вратаря, я бы поставил именно Василия на ответственную игру. Впрочем, и к Шестеркину особых претензий нет, в пропущенных от канадцев шайбах мало его вины.

Иван ТОРОПЦЕВ