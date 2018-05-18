Сергей Шепелев — о поражении от Канады: Без первого звена такие матчи не выигрываются
Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Сергей Шепелев поделился с «СЭ» впечатлениями от поражения сборной России от Канады (4:5 ОТ) на ЧМ-2018 по хоккею в Дании.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Что, на ваш взгляд, послужило причиной поражения сборной России?
— При игре в равных составах мы конкурировали с канадцами на равных. Сказалось, что мы много играли в меньшинстве, пропустили три из пяти шайб, когда наших хоккеистов на площадке было меньше. Исполнители в Канаде — высокого уровня, это тоже многое решило при игре в неравных составах.
— Капризов мог избежать удаления в овертайме?
— Сложно сказать, небольшая задержка была, игрок канадской сборной уже выходил на бросок, Кирилл сзади наложил клюшку. Игрок сборной Канады выходил на хорошую ударную позицию, если бы Капризов не задержал его, то возникла бы опасная ситуация, канадец мог расстреливать наши ворота с 4−5 метров.
— Сегодня у сборной России результативными оказались рабочие звенья, а лидеры себя практически никак не проявили. С чем это связано?
— Первое звено сегодня действительно сыграло не очень сильно, в особенности, Гусев. Не хватило, наверное, сил, он
— Как думаете, почему тренерский штаб предпочел поставить в ворота Игоря Шестеркина, а не Василия Кошечкина? Оправдан ли был этот выбор?
— Сложно сказать. В матчах с чехами и шведами, в которых играл Кошечкин, были поражения, а Шестеркин все матчи сыграл на «ноль». Может быть, поэтому тренерский штаб и предпочел поставить Игоря на эту игру, хотя мне показалось, что Кошечкина наигрывали как основного вратаря, я бы поставил именно Василия на ответственную игру. Впрочем, и к Шестеркину особых претензий нет, в пропущенных от канадцев шайбах мало его вины.
Иван ТОРОПЦЕВ
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|17 Мая, 17:15
|Зрители 9017
|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол