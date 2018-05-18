«Канаду можно было спокойно брать, игра была победная»

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— Во втором периоде мы перехватили инициативу и начали играть, — заявил Крикунов. — Шайбу держали в чужой зоне, создавали моменты. Надо было увереннее действовать с самого начала. Не уступать и бороться до конца, и все было бы хорошо. Забили четыре гола, плюс еще были моменты. Фарт нам шел, и после шайбы Анисимова подумал, что мы выиграем.

— Как вам наша оборона?

— Зря не поставили Кошечкина. Вася побольше, а Шестеркину не фартануло — как ему забивают издалека между ногами, или шайба от его ловушки прямо в клюшку канадца отскочила. Он мало играл, но его поставили на матч. Тяжело парню перестроиться. Еще неизвестно, как команда чувствовала себя с этим вратарем, ведь защитники играют спокойно, когда уверены в надежности голкипера.

— По ходу матча стоило выпустить Кошечкина?

— Вообще, если вратарь пропускает три гола, его надо менять, даже если он не виноват. Просто не пошло. Четыре шайбы забили, ведь у канадцев тоже вратарь не выручал — защитники не знали, что он может выкинуть в следующий момент.

— Когда Анисимов забивал с нулевого угла, Кемпер абсолютно растерялся.

— Сейчас многие не умеют ловить броски с неудобной руки, они не представляют, куда полетит шайба, и не понимают, что делать. Надо было больше бросать.

— Канадцы показали низкокачественный хоккей?

— Да их можно было брать спокойно, ведь столько им забили! Игра была победная.

— Канада реализовала оба удаления на Андронове, при этом ранее забивала в большинстве лишь датчанам и корейцам.

— Тоже думал, что мы получше сыграем в меньшинстве, но такие броски от синей линии наш вратарь должен был брать.

— Что скажете о штрафе Кирилла Капризова в овертайме?

— Нельзя было такое удаление зарабатывать. Никакой необходимости не было цеплять и держать соперника.

— У автора золотого гола в финале Олимпиады сказалась неопытность?

— Золотой гол его и сгубил. Молодой хоккеист должен исправиться.

— Нашу первую тройку канадцы полностью сдержали.

— Канадцы в свое время знали, как Овечкину не дать сыграть еще с молодежки. Это они умеют сделать, но остальные-то у нас забили. Надо было дожимать их.

— Кто понравился сегодня индивидуально?

— Барабанов весь турнир хорошо смотрелся. Защитники сегодня порой теряли позиции, ведь должны всегда располагаться между своими воротами и противниками, а они опекали их со спины. Надо было поактивнее действовать.

— Как оцените первый чемпионат для Ильи Воробьева?

— В плане результата четвертьфинал — не очень, но сборная здорово играла в старый советский хоккей, моменты создавали. Чуть не хватало в центральной оси. После ухода Дацюка понадобится еще парочка центрфорвардов, и будет хорошая сборная. Оборону, конечно, тоже подтянуть нужно. Защитники должны уметь начинать атаку, но часто играли в отбой. Это хороший урок для ребят. Только со шведами у нас не получилась игра, но остальные матчи удались. Жаль, что вылетели в четвертьфинале.