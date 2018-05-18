«Канаду можно было спокойно брать, игра была победная»

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
19.05 не начался Швеция
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
Швейцария
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33504554/
18 мая 2018, 9:56 | Спорт-Экспресс

«Канаду можно было спокойно брать, игра была победная»

Прославленный российский тренер, руководивший сборной России на Олимпиаде-2006 и двух чемпионатах мира, подвел итоги выступления нашей команды на турнире в Дании.

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— Во втором периоде мы перехватили инициативу и начали играть, — заявил Крикунов. — Шайбу держали в чужой зоне, создавали моменты. Надо было увереннее действовать с самого начала. Не уступать и бороться до конца, и все было бы хорошо. Забили четыре гола, плюс еще были моменты. Фарт нам шел, и после шайбы Анисимова подумал, что мы выиграем.

— Как вам наша оборона?

— Зря не поставили Кошечкина. Вася побольше, а Шестеркину не фартануло — как ему забивают издалека между ногами, или шайба от его ловушки прямо в клюшку канадца отскочила. Он мало играл, но его поставили на матч. Тяжело парню перестроиться. Еще неизвестно, как команда чувствовала себя с этим вратарем, ведь защитники играют спокойно, когда уверены в надежности голкипера.

— По ходу матча стоило выпустить Кошечкина?

— Вообще, если вратарь пропускает три гола, его надо менять, даже если он не виноват. Просто не пошло. Четыре шайбы забили, ведь у канадцев тоже вратарь не выручал — защитники не знали, что он может выкинуть в следующий момент.

— Когда Анисимов забивал с нулевого угла, Кемпер абсолютно растерялся.

— Сейчас многие не умеют ловить броски с неудобной руки, они не представляют, куда полетит шайба, и не понимают, что делать. Надо было больше бросать.

— Канадцы показали низкокачественный хоккей?

— Да их можно было брать спокойно, ведь столько им забили! Игра была победная.

— Канада реализовала оба удаления на Андронове, при этом ранее забивала в большинстве лишь датчанам и корейцам.

— Тоже думал, что мы получше сыграем в меньшинстве, но такие броски от синей линии наш вратарь должен был брать.

— Что скажете о штрафе Кирилла Капризова в овертайме?

— Нельзя было такое удаление зарабатывать. Никакой необходимости не было цеплять и держать соперника.

— У автора золотого гола в финале Олимпиады сказалась неопытность?

— Золотой гол его и сгубил. Молодой хоккеист должен исправиться.

— Нашу первую тройку канадцы полностью сдержали.

— Канадцы в свое время знали, как Овечкину не дать сыграть еще с молодежки. Это они умеют сделать, но остальные-то у нас забили. Надо было дожимать их.

— Кто понравился сегодня индивидуально?

— Барабанов весь турнир хорошо смотрелся. Защитники сегодня порой теряли позиции, ведь должны всегда располагаться между своими воротами и противниками, а они опекали их со спины. Надо было поактивнее действовать.

— Как оцените первый чемпионат для Ильи Воробьева?

— В плане результата четвертьфинал — не очень, но сборная здорово играла в старый советский хоккей, моменты создавали. Чуть не хватало в центральной оси. После ухода Дацюка понадобится еще парочка центрфорвардов, и будет хорошая сборная. Оборону, конечно, тоже подтянуть нужно. Защитники должны уметь начинать атаку, но часто играли в отбой. Это хороший урок для ребят. Только со шведами у нас не получилась игра, но остальные матчи удались. Жаль, что вылетели в четвертьфинале.
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17 Мая, 17:15 Зрители 9017 Плей-офф: 1/4 финала Royal Arena
Россия 4:5 ОТ
Овертайм
(0:1, 2:1, 2:2)
Канада
Главные тренеры
Илья Воробьев Билл Питерс
Вратари
Игорь Шестеркин Дарси Кюмпер
1-й период
02:55 Сергей Андронов
Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле) 04:45
11:36
2-й период
30:47 Сергей Андронов
Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко) 31:51
32:53 Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
Джоэль Эдмундсон 34:08
37:32 Александр Барабанов (Е. Дадонов)
3-й период
Кайл Террис (Дж. Шворц) 47:11
48:44 Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост) 52:36
54:34 Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
Овертайм
63:35 Кирилл Капризов
Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад) 64:57
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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