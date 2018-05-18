«Канаду можно было спокойно брать, игра была победная»
Прославленный российский тренер, руководивший сборной России на Олимпиаде-2006 и двух чемпионатах мира, подвел итоги выступления нашей команды на турнире в Дании.
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— Во втором периоде мы перехватили инициативу и начали играть, — заявил Крикунов. — Шайбу держали в чужой зоне, создавали моменты. Надо было увереннее действовать с самого начала. Не уступать и бороться до конца, и все было бы хорошо. Забили четыре гола, плюс еще были моменты. Фарт нам шел, и после шайбы Анисимова подумал, что мы выиграем.
— Как вам наша оборона?
— Зря не поставили Кошечкина. Вася побольше, а Шестеркину не фартануло — как ему забивают издалека между ногами, или шайба от его ловушки прямо в клюшку канадца отскочила. Он мало играл, но его поставили на матч. Тяжело парню перестроиться. Еще неизвестно, как команда чувствовала себя с этим вратарем, ведь защитники играют спокойно, когда уверены в надежности голкипера.
— По ходу матча стоило выпустить Кошечкина?
— Вообще, если вратарь пропускает три гола, его надо менять, даже если он не виноват. Просто не пошло. Четыре шайбы забили, ведь у канадцев тоже вратарь не выручал — защитники не знали, что он может выкинуть в следующий момент.
— Когда Анисимов забивал с нулевого угла, Кемпер абсолютно растерялся.
— Сейчас многие не умеют ловить броски с неудобной руки, они не представляют, куда полетит шайба, и не понимают, что делать. Надо было больше бросать.
— Канадцы показали низкокачественный хоккей?
— Да их можно было брать спокойно, ведь столько им забили! Игра была победная.
— Канада реализовала оба удаления на Андронове, при этом ранее забивала в большинстве лишь датчанам и корейцам.
— Тоже думал, что мы получше сыграем в меньшинстве, но такие броски от синей линии наш вратарь должен был брать.
— Что скажете о штрафе Кирилла Капризова в овертайме?
— Нельзя было такое удаление зарабатывать. Никакой необходимости не было цеплять и держать соперника.
— У автора золотого гола в финале Олимпиады сказалась неопытность?
— Золотой гол его и сгубил. Молодой хоккеист должен исправиться.
— Нашу первую тройку канадцы полностью сдержали.
— Канадцы в свое время знали, как Овечкину не дать сыграть еще с молодежки. Это они умеют сделать, но
— Кто понравился сегодня индивидуально?
— Барабанов весь турнир хорошо смотрелся. Защитники сегодня порой теряли позиции, ведь должны всегда располагаться между своими воротами и противниками, а они опекали их со спины. Надо было поактивнее действовать.
— Как оцените первый чемпионат для Ильи Воробьева?
— В плане результата четвертьфинал — не очень, но сборная здорово играла в старый советский хоккей, моменты создавали. Чуть не хватало в центральной оси. После ухода Дацюка понадобится еще парочка центрфорвардов, и будет хорошая сборная. Оборону, конечно, тоже подтянуть нужно. Защитники должны уметь начинать атаку, но часто играли в отбой. Это хороший урок для ребят. Только со шведами у нас не получилась игра, но остальные матчи удались. Жаль, что вылетели в четвертьфинале.
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|17 Мая, 17:15
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|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол