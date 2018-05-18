Суперсенсация на чемпионате мира. Швейцария в полуфинале, Финляндия едет домой
Обзор заключительных матчей четвертьфинальной стадии на чемпионате мира-2018 в Дании.
ТРИ ВО ВТОРОМ И НАДЕЖНЫЙ ВРАТАРЬ
Финны вышли на игру со Швейцарией в качестве фаворита. Спокойно начали этот матч, забросили дежурную шайбу в равных составах и почти не давали ничего сделать сопернику. А потом случился крах. Команда Патрика Фишера забросила три шайбы за четыре минуты и сделала это в тот самый момент, когда финны дали слабину.
На этом турнире финны разгромили США и Канаду, но против более слабых команд чувствовали себя не в своей тарелке. Отсюда поражения от Дании и Германии с одинаковым счетом 2:3. Также завершился и матч со Швейцарией. Ахо, Терявяйнен и Рантанен на троих набрали 43 очка на этом турнире, но в решающий момент не смогли взломать оборону швейцарцев.
50 болельщиков из Швейцарии весь матч сидели рядом со своим флагом и били в пустое ведро вместо барабана.
Они ждали, когда их сборная сделает чудо. В третьем периоде швейцарцы пропустили в меньшинстве, но усилиями голкипера Леонардо Дженони устояли. Впервые за пять лет они могут выйти в финал. В 2013-м Швейцария завоевала серебро.
СЛОМАННАЯ КЛЮШКА НЕ ПОМЕШАЛА СКАНДИНАВАМ
На форуме в Дании шведы шикарно проводили первые периоды, забрасывая по две шайбы и решая судьбу встреч в первые 20 минут. Только россияне и латыши рассекретили эту тенденцию и сделали все, чтобы не пропустить. Команда Боба Хартли здорово проводит этот турнир, и выход в четвертьфинал для них — далеко не предел. Латвийцы умеют очень грамотно сушить игру, что и продемонстрировали в матче со шведами. Энхаэловский десант «Тре Крунур» распечатал ворота Элвиса Мерзликинса только в середине второго периода, когда прицельно бросил Филип Форсберг. Но не успели шведы как следует насладиться перевесом в счете, как их подвела сломанная клюшка. Она сломалась у Адриана Кемпе при броске от синей. Шайба досталась латышам, которые убежали в контратаку, завершившуюся прекрасным броском Теодора Блюгерса в дальний угол.
Латвийцы играли очень дисциплинированно, что пригодилось при разрушении атак шведов. Те иногда не выдерживали и часто наказывались штрафами. Подопечным Хартли это не помогало — в большинстве его команда действовала неудачно. А шведы весь матч ждали шанса разыграть лишнего и реализовали первую подвернувшуюся попытку в третьем периоде. Оливер
К тому моменту шведы вели со счетом 3:1, но снова умудрились пропустить странную шайбу. Хоккеисты «Тре Крунур» не смогли выйти из зоны, шайба отлетела к Рудолфсу Балцерсу, который вывел Латвию в
Но на этот раз Балцерс не спас свою сборную. Шведы почти без проблем удержали победный счет и вышли в полуфинал на США.
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