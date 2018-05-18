Суперсенсация на чемпионате мира. Швейцария в полуфинале, Финляндия едет домой

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
19.05 не начался Швеция
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
Швейцария
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33502774/
18 мая 2018, 0:22 | Спорт-Экспресс

Суперсенсация на чемпионате мира. Швейцария в полуфинале, Финляндия едет домой

Обзор заключительных матчей четвертьфинальной стадии на чемпионате мира-2018 в Дании.

ТРИ ВО ВТОРОМ И НАДЕЖНЫЙ ВРАТАРЬ

Финны вышли на игру со Швейцарией в качестве фаворита. Спокойно начали этот матч, забросили дежурную шайбу в равных составах и почти не давали ничего сделать сопернику. А потом случился крах. Команда Патрика Фишера забросила три шайбы за четыре минуты и сделала это в тот самый момент, когда финны дали слабину.

На этом турнире финны разгромили США и Канаду, но против более слабых команд чувствовали себя не в своей тарелке. Отсюда поражения от Дании и Германии с одинаковым счетом 2:3. Также завершился и матч со Швейцарией. Ахо, Терявяйнен и Рантанен на троих набрали 43 очка на этом турнире, но в решающий момент не смогли взломать оборону швейцарцев.

50 болельщиков из Швейцарии весь матч сидели рядом со своим флагом и били в пустое ведро вместо барабана.

Они ждали, когда их сборная сделает чудо. В третьем периоде швейцарцы пропустили в меньшинстве, но усилиями голкипера Леонардо Дженони устояли. Впервые за пять лет они могут выйти в финал. В 2013-м Швейцария завоевала серебро.

СЛОМАННАЯ КЛЮШКА НЕ ПОМЕШАЛА СКАНДИНАВАМ

На форуме в Дании шведы шикарно проводили первые периоды, забрасывая по две шайбы и решая судьбу встреч в первые 20 минут. Только россияне и латыши рассекретили эту тенденцию и сделали все, чтобы не пропустить. Команда Боба Хартли здорово проводит этот турнир, и выход в четвертьфинал для них — далеко не предел. Латвийцы умеют очень грамотно сушить игру, что и продемонстрировали в матче со шведами. Энхаэловский десант «Тре Крунур» распечатал ворота Элвиса Мерзликинса только в середине второго периода, когда прицельно бросил Филип Форсберг. Но не успели шведы как следует насладиться перевесом в счете, как их подвела сломанная клюшка. Она сломалась у Адриана Кемпе при броске от синей. Шайба досталась латышам, которые убежали в контратаку, завершившуюся прекрасным броском Теодора Блюгерса в дальний угол.

Латвийцы играли очень дисциплинированно, что пригодилось при разрушении атак шведов. Те иногда не выдерживали и часто наказывались штрафами. Подопечным Хартли это не помогало — в большинстве его команда действовала неудачно. А шведы весь матч ждали шанса разыграть лишнего и реализовали первую подвернувшуюся попытку в третьем периоде. Оливер Экман-Ларссон словил отскок, объехал всех защитников и бросил в пустой угол.

К тому моменту шведы вели со счетом 3:1, но снова умудрились пропустить странную шайбу. Хоккеисты «Тре Крунур» не смогли выйти из зоны, шайба отлетела к Рудолфсу Балцерсу, который вывел Латвию в плей-офф в игре с Норвегией. 21-летний форвард «Сан-Хосе» попал точно в девятку.

Но на этот раз Балцерс не спас свою сборную. Шведы почти без проблем удержали победный счет и вышли в полуфинал на США.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Сборная Швейцарии по хоккею победила финнов и в полуфинале ЧМ сыграет с канадцами

Сборная Швейцарии по хоккею победила финнов и в полуфинале ЧМ сыграет с канадцами

ТАСС, 17 мая. Хоккеисты сборной Швейцарии со счетом 3:2 одержали победу над командой Финляндии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча прошла в Хернинге.
Еще 7 новостей   Все новости
15 мая

Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата

Массимо Каррера: "В этом сезоне меня предали"

ЦСКА и "Спартак" будут жить под одной крышей 5 лет
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?