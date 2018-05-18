Суперсенсация на чемпионате мира. Швейцария в полуфинале, Финляндия едет домой

ТРИ ВО ВТОРОМ И НАДЕЖНЫЙ ВРАТАРЬ

Финны вышли на игру со Швейцарией в качестве фаворита. Спокойно начали этот матч, забросили дежурную шайбу в равных составах и почти не давали ничего сделать сопернику. А потом случился крах. Команда Патрика Фишера забросила три шайбы за четыре минуты и сделала это в тот самый момент, когда финны дали слабину.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Hofmann sends the rebound flying into the net to give <a href="https://twitter.com/SwissIceHockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@SwissIceHockey</a> the 3-1 lead over <a href="https://twitter.com/leijonat?ref_src=twsrc%5Etfw">@leijonat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsSUI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FINvsSUI</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/eSxv66U8N3">pic.twitter.com/eSxv66U8N3</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/997197403961704448?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На этом турнире финны разгромили США и Канаду, но против более слабых команд чувствовали себя не в своей тарелке. Отсюда поражения от Дании и Германии с одинаковым счетом 2:3. Также завершился и матч со Швейцарией. Ахо, Терявяйнен и Рантанен на троих набрали 43 очка на этом турнире, но в решающий момент не смогли взломать оборону швейцарцев.

50 болельщиков из Швейцарии весь матч сидели рядом со своим флагом и били в пустое ведро вместо барабана.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The <a href="https://twitter.com/SwissIceHockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@SwissIceHockey</a> fans and the giant ?? flag made it to Herning safely <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsSUI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FINvsSUI</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/r9zkuZYSic">pic.twitter.com/r9zkuZYSic</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/997180655896268801?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Они ждали, когда их сборная сделает чудо. В третьем периоде швейцарцы пропустили в меньшинстве, но усилиями голкипера Леонардо Дженони устояли. Впервые за пять лет они могут выйти в финал. В 2013-м Швейцария завоевала серебро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/SwissIceHockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@swissicehockey</a> IS ON TO THE SEMIS <a href="https://t.co/9a82qhDM1D">pic.twitter.com/9a82qhDM1D</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/997213026855145472?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СЛОМАННАЯ КЛЮШКА НЕ ПОМЕШАЛА СКАНДИНАВАМ

На форуме в Дании шведы шикарно проводили первые периоды, забрасывая по две шайбы и решая судьбу встреч в первые 20 минут. Только россияне и латыши рассекретили эту тенденцию и сделали все, чтобы не пропустить. Команда Боба Хартли здорово проводит этот турнир, и выход в четвертьфинал для них — далеко не предел. Латвийцы умеют очень грамотно сушить игру, что и продемонстрировали в матче со шведами. Энхаэловский десант «Тре Крунур» распечатал ворота Элвиса Мерзликинса только в середине второго периода, когда прицельно бросил Филип Форсберг. Но не успели шведы как следует насладиться перевесом в счете, как их подвела сломанная клюшка. Она сломалась у Адриана Кемпе при броске от синей. Шайба досталась латышам, которые убежали в контратаку, завершившуюся прекрасным броском Теодора Блюгерса в дальний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/SWEvsLAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SWEvsLAT</a> Broken stick for <a href="https://twitter.com/Trekronorse?ref_src=twsrc%5Etfw">@trekronorse</a> leads to a turnover for <a href="https://twitter.com/lhf_lv?ref_src=twsrc%5Etfw">@lhf_lv</a> and Blugers evens it up! <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/jEUu2Ylux9">pic.twitter.com/jEUu2Ylux9</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/997197656651804672?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Латвийцы играли очень дисциплинированно, что пригодилось при разрушении атак шведов. Те иногда не выдерживали и часто наказывались штрафами. Подопечным Хартли это не помогало — в большинстве его команда действовала неудачно. А шведы весь матч ждали шанса разыграть лишнего и реализовали первую подвернувшуюся попытку в третьем периоде. Оливер Экман-Ларссон словил отскок, объехал всех защитников и бросил в пустой угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI: Watch <a href="https://twitter.com/Trekronorse?ref_src=twsrc%5Etfw">@trekronorse</a>'s Oliver Ekman-Larsson's incredible goal that gave Team Sweden their 2-goal lead. <a href="https://t.co/2JfQScHCmX">pic.twitter.com/2JfQScHCmX</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/997209047412559872?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К тому моменту шведы вели со счетом 3:1, но снова умудрились пропустить странную шайбу. Хоккеисты «Тре Крунур» не смогли выйти из зоны, шайба отлетела к Рудолфсу Балцерсу, который вывел Латвию в плей-офф в игре с Норвегией. 21-летний форвард «Сан-Хосе» попал точно в девятку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/SWEvsLAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SWEvsLAT</a> Rudolfs Balcers shoots the puck right past the glove of Anders Nilsson and makes it a 1-goal game with 9:39 to go in the 3rd! <a href="https://twitter.com/lhf_lv?ref_src=twsrc%5Etfw">@lhf_lv</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/uxcAdnbmbu">pic.twitter.com/uxcAdnbmbu</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/997210694574424064?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но на этот раз Балцерс не спас свою сборную. Шведы почти без проблем удержали победный счет и вышли в полуфинал на США.