Сборная Швейцарии по хоккею победила финнов и в полуфинале ЧМ сыграет с канадцами
ТАСС, 17 мая. Хоккеисты сборной Швейцарии со счетом 3:2 одержали победу над командой Финляндии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча прошла в Хернинге.
В составе швейцарцев шайбы забросили Энцо Корви (30-я минута), Йэоль Вермин (33), Грегори Хофман (34), у финнов отличились Маркус Нутиваара (8), Микко Рантанен (39).
В полуфинале турнира швейцарцы сыграют с командой Канады, которая ранее со счетом 5:4 в овертайме обыграла сборную России.
Полуфиналы запланированы на 19 мая в Копенгагене, матч за третье место и финал пройдут там же 20 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|17 Мая, 21:15
|Зрители 5634
|Плей-офф: 1/4 финала
|Jyske Bank Boxen
Главные тренеры
|Лаури Марьямяки
|Патрик Фишер
Вратари
|Харри Сятери 58:31
|Леонардо Дженони
|1-й период
|07:01
|Маркус Нутиваара (М. Койвисто, М. Рантанен)
|2-й период
|Тимо Майер
|25:28
|Энцо Корви (К. Фиала, Н. Нидеррайтер)
|29:13
|Джоэль Вермин (Т. Майер)
|32:32
|Грегори Хофманн (С. Мозер, М. Фора)
|33:08
|Кевин Фиала
|38:38
|3-й период
|Мишель Фора
|47:22
|Мишель Фора
|47:22
|48:20
|Микко Рантанен (В-М. Савинайнен, С. Ахо)
Статистика
|0
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол