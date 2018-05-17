Сборная Швейцарии по хоккею победила финнов и в полуфинале ЧМ сыграет с канадцами

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В составе швейцарцев шайбы забросили Энцо Корви (30-я минута), Йэоль Вермин (33), Грегори Хофман (34), у финнов отличились Маркус Нутиваара (8), Микко Рантанен (39).

В полуфинале турнира швейцарцы сыграют с командой Канады, которая ранее со счетом 5:4 в овертайме обыграла сборную России.

Полуфиналы запланированы на 19 мая в Копенгагене, матч за третье место и финал пройдут там же 20 мая.