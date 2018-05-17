Сборная Швеции по хоккею обыграла латвийцев и в полуфинале ЧМ сыграет с командой США
КОПЕНГАГЕН, 17 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции со счетом 3:2 победили команду Латвии в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филипп Форсберг (27-я минута), Виктор Арвидссон (42), Оливер
Сборная Швеции в полуфинале турнира встретится с командой США, которая ранее в четвертьфинале со счетом 3:2 победила команду Чехии. В другом полуфинале сыграют команды Швейцарии и Канады.
Команда Швеции, которая является действующим чемпионом мира, не потерпела ни одного поражения на этом турнире.
Полуфиналы запланированы на 19 мая в Копенгагене, матч за третье место и финал пройдут там же 20 мая.
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Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Боб Хартли
Вратари
|Андерс Нильссон
|Элвис Мерзликинс 58:48
|2-й период
|26:36
|Филип Форсберг (А. Кемпе, О. Экман-Ларссон)
|27:36
|Теодорс Блюгерс (Рих. Букартс)
|31:59
|33:01
|Густав Нюквист
|33:07
|Оливер Экман-Ларссон
|37:15
|Патрик Хернквист
|3-й период
|41:49
|Виктор Арвидссон (М. Экхольм)
|42:22
|Маттиас Янмарк
|Родриго Аболс
|44:29
|46:27
|Оливер Экман-Ларссон (А. Кемпе, Р. Ракелль)
|Рудольф Балцерс (Р. Кениньш)
|50:21
Статистика
|10
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол