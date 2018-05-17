Сборная Швеции по хоккею обыграла латвийцев и в полуфинале ЧМ сыграет с командой США

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
19.05 не начался Швеция
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
Швейцария
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33502581/
17 мая 2018, 23:43 | ТАСС

Сборная Швеции по хоккею обыграла латвийцев и в полуфинале ЧМ сыграет с командой США

КОПЕНГАГЕН, 17 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции со счетом 3:2 победили команду Латвии в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филипп Форсберг (27-я минута), Виктор Арвидссон (42), Оливер Экман-Ларссон (47), у проигравших отличились Теодорс Блюгерс (32) и Рудольф Балцерс (51).

Сборная Швеции в полуфинале турнира встретится с командой США, которая ранее в четвертьфинале со счетом 3:2 победила команду Чехии. В другом полуфинале сыграют команды Швейцарии и Канады.

Команда Швеции, которая является действующим чемпионом мира, не потерпела ни одного поражения на этом турнире.

Полуфиналы запланированы на 19 мая в Копенгагене, матч за третье место и финал пройдут там же 20 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
17 Мая, 21:15 Зрители 12490 Плей-офф: 1/4 финала Royal Arena
Швеция 3:2
(0:0, 1:1, 2:1)
Латвия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Боб Хартли
Вратари
Андерс Нильссон Элвис Мерзликинс 58:48
2-й период
26:36 Филип Форсберг (А. Кемпе, О. Экман-Ларссон)
27:36
Теодорс Блюгерс (Рих. Букартс) 31:59
33:01 Густав Нюквист
33:07 Оливер Экман-Ларссон
37:15 Патрик Хернквист
3-й период
41:49 Виктор Арвидссон (М. Экхольм)
42:22 Маттиас Янмарк
Родриго Аболс 44:29
46:27 Оливер Экман-Ларссон (А. Кемпе, Р. Ракелль)
Рудольф Балцерс (Р. Кениньш) 50:21
Статистика
10 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Тимоти Майер (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований

Человек, который начал эпоху советского доминирования

За что братьев Миранчуков отчислили из академии "Спартака"

Федун рассказал о "первоочередной задаче" для Карреры
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?