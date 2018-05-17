Питерс: Российские хоккеисты действовали лучше сборной Канады во втором периоде матча ЧМ

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Сборная России проиграла канадцам в овертайме со счетом 4:5 и завершила выступление на турнире.

«Да, это был по-настоящему хороший матч. Соперник играл очень хорошо, давил и лучше нас выглядел во втором периоде, они владели территориальным преимуществом. Дисциплина была ключевым фактором. Перед матчем обращали особое внимание на то, что надо лучше двигаться и стараться не удаляться, сегодня это сыграло в нашу пользу», — сказал Питерс.

В полуфинале турнира сборная Канады встретится с победителем встречи Финляндия — Швейцария.