«В такой игре такие удаления»: Наши недовольны судейством в матче с Канадой
Неоднозначное решение определило исход матча и никого не оставило равнодушным.
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Видимо, что-то случилось...
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На четвёртой минуте овертайма четвертьфинального матча с Канадой сборная России осталась в меньшинстве. Бригада рефери во главе с американцем Марком Лемелином и финном Алекси Ранталой выписали малый штраф Кириллу Капризову за удар соперника клюшкой, который стал для нашей команды роковым.
«Это решение судей»
Нападающий сборной России Кирилл Капризов, чьё удаление в овертайме было решающим, не стал обвинять арбитров, высказавшись максимально корректно.
— Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться, — сказал Капризов.
— Вам не показалось, что это было странное решение арбитров? Удалять за такое в овертайме… Мы просто сейчас посмотрели повтор и очень удивились.
— Судьям виднее. А вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей.
— Что ощущали, когда удалось «сесть» на удачную волну и отыграться? Чувствовали, что можете дожать?
— Ну да. Когда начали переламывать, забили первый гол, то стало полегче.
— Ощущалось, что Макдэвид — один из лучших игроков мира?
— Получается, что да. Все знают, что это очень сильный игрок.
— Почему не так много моментов создали, если сравнивать с другими матчами?
— Да, моментов было маловато. Почему? Не создавали, значит. Неудачно играли.
— Если бы канадскому вратарю больше бросали, он напропускал бы ещё…
— Нам и тренеры говорили, что нужно побольше бросать.
«Если я
Капитан сборной России Павел Дацюк также не стал возлагать вину на арбитров и с радостью согласился с идеей продолжать выступления за сборную России.
— Игра была достаточно равная. Канадцы — хорошая команда, хорошо катались и комбинировали. Здорово, что наши молодые ребята не стушевались и играли в свой хоккей. Не хватило совсем
— А удаление Капризова в овертайме — это как?
— Знаете, если я
— По школьной пятибалльной системе какую оценку поставите сборной России за этот чемпионат мира?
— Я не учитель, чтобы отметки выставлять. Команда молодая, хочет победить. Взят курс на омоложение, вот и меня омолодили.
— Хотите ещё сыграть за сборную?
— Если будет здоровье и будут приглашать, то я с удовольствием ещё сыграю за сборную. Главное, чтобы помогать команде, а не просто футболку носить.
«Такие удаления давать нельзя»
Если Дацюк и Капризов не стали открыто критиковать судей, то другие хоккеисты сборной России высказались более категорично. Одним из них был нападающий Сергей Андронов.
— Не мне судить, но в таких играх давать такие удаления, какие нам дали… Нельзя такие удаления давать. Думаю, в половине из них ничего не было. Тем более в овертайме. Надо было половину из того, что мы удалились, выстоять. Тогда было бы полегче, — сказал Андронов.
— Что скажете про свой гол?
— Только на лавке почувствовал, что шайба в меня попала. Думал, Зайчик забил (защитник сборной России Никита Зайцев. — Прим. «Чемпионата»).
— Со стороны казалось, что у Канады слабый вратарь. Если бы бросали чаще, то и шансов забить было больше.
— Накал у игры был неплохой. Может, он
— Макдэвид действительно так хорош?
— Интересно против него играть. Большой мастер. Он кусается и цепляется за все шайбы.
— Как оценить выступление сборной? Удачно сыграли или нет?
— Успех или неуспех команды оценивается по результату. Результата нет. Наверное, поставлю нам тройку.
«Остаться без медалей — это провал»
Нападающий Артём Анисимов был достаточно резок в отношении оценок результата выступления сборной России на нынешнем чемпионате мира.
— Артём, удаление Капризова…
— Ничего не буду говорить. Удаление как удаление. Канадцы очень хорошо реализовали большинство. Очень мастеровитые, хорошо играют «пять на четыре». Надо было просто играть «пять на пять».
— Сборная впервые с 2013 года. осталась без медалей. Как это оценить?
— Это провал. Могли замахнуться на большее. У нас была очень хорошая команда, могли выиграть.
— Макдэвида так и не перекрыли.
— Тяжело
— Почему все три матча с фаворитами сыграли неудачно?
— Везде
«Такие удаления давать в играх
Пожалуй, самую популярную мысль об удалении Кирилла Капризова в овертайме высказал нападающий Евгений Дадонов.
— Сложно
— Можно ли было пройти Канаду?
— Ничего такого в ней нет, но счёт на табло.
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|17 Мая, 17:15
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|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол