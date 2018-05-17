«В такой игре такие удаления»: Наши недовольны судейством в матче с Канадой

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
21:15 3-й период Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
21:15 3-й период Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33502237/
17 мая 2018, 22:39 | Чемпионат.com

«В такой игре такие удаления»: Наши недовольны судейством в матче с Канадой

Неоднозначное решение определило исход матча и никого не оставило равнодушным.

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© РИА "Новости"
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На четвёртой минуте овертайма четвертьфинального матча с Канадой сборная России осталась в меньшинстве. Бригада рефери во главе с американцем Марком Лемелином и финном Алекси Ранталой выписали малый штраф Кириллу Капризову за удар соперника клюшкой, который стал для нашей команды роковым.

«Это решение судей»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов, чьё удаление в овертайме было решающим, не стал обвинять арбитров, высказавшись максимально корректно.

— Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться, — сказал Капризов.

— Вам не показалось, что это было странное решение арбитров? Удалять за такое в овертайме… Мы просто сейчас посмотрели повтор и очень удивились.

— Судьям виднее. А вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей.

— Что ощущали, когда удалось «сесть» на удачную волну и отыграться? Чувствовали, что можете дожать?

— Ну да. Когда начали переламывать, забили первый гол, то стало полегче.

— Ощущалось, что Макдэвид — один из лучших игроков мира?

— Получается, что да. Все знают, что это очень сильный игрок.

— Почему не так много моментов создали, если сравнивать с другими матчами?

— Да, моментов было маловато. Почему? Не создавали, значит. Неудачно играли.

— Если бы канадскому вратарю больше бросали, он напропускал бы ещё…

— Нам и тренеры говорили, что нужно побольше бросать.

«Если я когда-нибудь стану арбитром…»

Капитан сборной России Павел Дацюк также не стал возлагать вину на арбитров и с радостью согласился с идеей продолжать выступления за сборную России.

— Игра была достаточно равная. Канадцы — хорошая команда, хорошо катались и комбинировали. Здорово, что наши молодые ребята не стушевались и играли в свой хоккей. Не хватило совсем чуть-чуть, везения, — сказал Дацюк.

— А удаление Капризова в овертайме — это как?

— Знаете, если я когда-нибудь буду судьёй, то я вам дам оценку этого эпизода. А так я пока хоккеист, всякое бывает. Судья заметил или не заметил — я не знаю.

— По школьной пятибалльной системе какую оценку поставите сборной России за этот чемпионат мира?

— Я не учитель, чтобы отметки выставлять. Команда молодая, хочет победить. Взят курс на омоложение, вот и меня омолодили.

— Хотите ещё сыграть за сборную?

— Если будет здоровье и будут приглашать, то я с удовольствием ещё сыграю за сборную. Главное, чтобы помогать команде, а не просто футболку носить.

«Такие удаления давать нельзя»

Если Дацюк и Капризов не стали открыто критиковать судей, то другие хоккеисты сборной России высказались более категорично. Одним из них был нападающий Сергей Андронов.

— Не мне судить, но в таких играх давать такие удаления, какие нам дали… Нельзя такие удаления давать. Думаю, в половине из них ничего не было. Тем более в овертайме. Надо было половину из того, что мы удалились, выстоять. Тогда было бы полегче, — сказал Андронов.

— Что скажете про свой гол?

— Только на лавке почувствовал, что шайба в меня попала. Думал, Зайчик забил (защитник сборной России Никита Зайцев. — Прим. «Чемпионата»).

— Со стороны казалось, что у Канады слабый вратарь. Если бы бросали чаще, то и шансов забить было больше.

— Накал у игры был неплохой. Может, он где-то не справился с нервами. Трудно судить, нервничал он или нет. Он всё-таки играет в НХЛ, какой-то уровень у него есть.

— Макдэвид действительно так хорош?

— Интересно против него играть. Большой мастер. Он кусается и цепляется за все шайбы.

— Как оценить выступление сборной? Удачно сыграли или нет?

— Успех или неуспех команды оценивается по результату. Результата нет. Наверное, поставлю нам тройку.

«Остаться без медалей — это провал»

Нападающий Артём Анисимов был достаточно резок в отношении оценок результата выступления сборной России на нынешнем чемпионате мира.

— Артём, удаление Капризова…

— Ничего не буду говорить. Удаление как удаление. Канадцы очень хорошо реализовали большинство. Очень мастеровитые, хорошо играют «пять на четыре». Надо было просто играть «пять на пять».

— Сборная впервые с 2013 года. осталась без медалей. Как это оценить?

— Это провал. Могли замахнуться на большее. У нас была очень хорошая команда, могли выиграть. Чуть-чуть не хватило, в овертайме проиграли Канаде.

— Макдэвида так и не перекрыли.

— Тяжело кого-то перекрыть в меньшинстве, у них на одного игрока больше. Он очень мастеровитый игрок, два раза подряд лучшим бомбардиром НХЛ просто так не становятся.

— Почему все три матча с фаворитами сыграли неудачно?

— Везде чего-то не хватает, когда проигрываем. Какие-то маленькие вещи, надо просто поработать над этими вещами, и всё будет хорошо. У нас хорошая, дружная команда, сильный коллектив.

«Такие удаления давать в играх плей-офф…

Пожалуй, самую популярную мысль об удалении Кирилла Капризова в овертайме высказал нападающий Евгений Дадонов.

— Сложно что-то кому-то говорить, в меньшинстве остались. Такие удаления давать в играх плей-офф… Но уже ничего не сделаешь, — отметил Евгений.

— Можно ли было пройти Канаду?

— Ничего такого в ней нет, но счёт на табло.
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17 Мая, 17:15 Зрители 9017 Плей-офф: 1/4 финала Royal Arena
Россия 4:5 ОТ
Овертайм
(0:1, 2:1, 2:2)
Канада
Главные тренеры
Илья Воробьев Билл Питерс
Вратари
Игорь Шестеркин Дарси Кюмпер
1-й период
02:55 Сергей Андронов
Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле) 04:45
11:36
2-й период
30:47 Сергей Андронов
Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко) 31:51
32:53 Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
Джоэль Эдмундсон 34:08
37:32 Александр Барабанов (Е. Дадонов)
3-й период
Кайл Террис (Дж. Шворц) 47:11
48:44 Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост) 52:36
54:34 Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
Овертайм
63:35 Кирилл Капризов
Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад) 64:57
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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