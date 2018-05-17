«В такой игре такие удаления»: Наши недовольны судейством в матче с Канадой

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На четвёртой минуте овертайма четвертьфинального матча с Канадой сборная России осталась в меньшинстве. Бригада рефери во главе с американцем Марком Лемелином и финном Алекси Ранталой выписали малый штраф Кириллу Капризову за удар соперника клюшкой, который стал для нашей команды роковым.

«Это решение судей»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов, чьё удаление в овертайме было решающим, не стал обвинять арбитров, высказавшись максимально корректно.

— Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться, — сказал Капризов.

— Вам не показалось, что это было странное решение арбитров? Удалять за такое в овертайме… Мы просто сейчас посмотрели повтор и очень удивились.

— Судьям виднее. А вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей.

— Что ощущали, когда удалось «сесть» на удачную волну и отыграться? Чувствовали, что можете дожать?

— Ну да. Когда начали переламывать, забили первый гол, то стало полегче.

— Ощущалось, что Макдэвид — один из лучших игроков мира?

— Получается, что да. Все знают, что это очень сильный игрок.

— Почему не так много моментов создали, если сравнивать с другими матчами?

— Да, моментов было маловато. Почему? Не создавали, значит. Неудачно играли.

— Если бы канадскому вратарю больше бросали, он напропускал бы ещё…

— Нам и тренеры говорили, что нужно побольше бросать.

«Если я когда-нибудь стану арбитром…»

Капитан сборной России Павел Дацюк также не стал возлагать вину на арбитров и с радостью согласился с идеей продолжать выступления за сборную России.

— Игра была достаточно равная. Канадцы — хорошая команда, хорошо катались и комбинировали. Здорово, что наши молодые ребята не стушевались и играли в свой хоккей. Не хватило совсем чуть-чуть, везения, — сказал Дацюк.

— А удаление Капризова в овертайме — это как?

— Знаете, если я когда-нибудь буду судьёй, то я вам дам оценку этого эпизода. А так я пока хоккеист, всякое бывает. Судья заметил или не заметил — я не знаю.

— По школьной пятибалльной системе какую оценку поставите сборной России за этот чемпионат мира?

— Я не учитель, чтобы отметки выставлять. Команда молодая, хочет победить. Взят курс на омоложение, вот и меня омолодили.

— Хотите ещё сыграть за сборную?

— Если будет здоровье и будут приглашать, то я с удовольствием ещё сыграю за сборную. Главное, чтобы помогать команде, а не просто футболку носить.

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«Такие удаления давать нельзя»

Если Дацюк и Капризов не стали открыто критиковать судей, то другие хоккеисты сборной России высказались более категорично. Одним из них был нападающий Сергей Андронов.

— Не мне судить, но в таких играх давать такие удаления, какие нам дали… Нельзя такие удаления давать. Думаю, в половине из них ничего не было. Тем более в овертайме. Надо было половину из того, что мы удалились, выстоять. Тогда было бы полегче, — сказал Андронов.

— Что скажете про свой гол?

— Только на лавке почувствовал, что шайба в меня попала. Думал, Зайчик забил (защитник сборной России Никита Зайцев. — Прим. «Чемпионата»).

— Со стороны казалось, что у Канады слабый вратарь. Если бы бросали чаще, то и шансов забить было больше.

— Накал у игры был неплохой. Может, он где-то не справился с нервами. Трудно судить, нервничал он или нет. Он всё-таки играет в НХЛ, какой-то уровень у него есть.

— Макдэвид действительно так хорош?

— Интересно против него играть. Большой мастер. Он кусается и цепляется за все шайбы.

— Как оценить выступление сборной? Удачно сыграли или нет?

— Успех или неуспех команды оценивается по результату. Результата нет. Наверное, поставлю нам тройку.

«Остаться без медалей — это провал»

Нападающий Артём Анисимов был достаточно резок в отношении оценок результата выступления сборной России на нынешнем чемпионате мира.

— Артём, удаление Капризова…

— Ничего не буду говорить. Удаление как удаление. Канадцы очень хорошо реализовали большинство. Очень мастеровитые, хорошо играют «пять на четыре». Надо было просто играть «пять на пять».

— Сборная впервые с 2013 года. осталась без медалей. Как это оценить?

— Это провал. Могли замахнуться на большее. У нас была очень хорошая команда, могли выиграть. Чуть-чуть не хватило, в овертайме проиграли Канаде.

— Макдэвида так и не перекрыли.

— Тяжело кого-то перекрыть в меньшинстве, у них на одного игрока больше. Он очень мастеровитый игрок, два раза подряд лучшим бомбардиром НХЛ просто так не становятся.

— Почему все три матча с фаворитами сыграли неудачно?

— Везде чего-то не хватает, когда проигрываем. Какие-то маленькие вещи, надо просто поработать над этими вещами, и всё будет хорошо. У нас хорошая, дружная команда, сильный коллектив.

«Такие удаления давать в играх плей-офф…

Пожалуй, самую популярную мысль об удалении Кирилла Капризова в овертайме высказал нападающий Евгений Дадонов.

— Сложно что-то кому-то говорить, в меньшинстве остались. Такие удаления давать в играх плей-офф… Но уже ничего не сделаешь, — отметил Евгений.

— Можно ли было пройти Канаду?

— Ничего такого в ней нет, но счёт на табло.