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НЕ СТОИТ РАЗДУВАТЬ ТЕМУ СУДЕЙСТВА

— В принципе, удаление Капризову можно было дать. Но я не знаю, насколько такое дается в овертайме. Не знаю, нужно ли раздувать эту тему. Давайте не будем искать в этом оправданий, — сказал Воробьев.

— За счет чего удалось переломить ход игры? Перестановки в звеньях, характер?

— Всего понемножку. За счет характера смогли завестись. По самоотдаче мало вопросов.

— Почему так робко провели первый период? Где-то наша сборная даже боялась.

— Североамериканцы всегда очень активно начинают игру, а мы сделали это не лучшим образом. Потом уже начали брать шайбу, начали играть.

— Согласны, что игру сделал Макдэвид? У вас был план, как его останавливать?

— У нас против него играло звено Андронова и при игре «пять на пять» делало это вполне неплохо.

— Решение поставить Шестеркина — только ваше или общее?

— Это было наше общее решение. Мы его приняли еще после предыдущего матча, просто не объявляли.

— Не пожалели? Нет его вины в пропущенных шайбах?

— Сейчас будем смотреть, но по свежим следам сложно что-то сказать.

— Куда пропало первое звено?

— Оно не пропало. Но когда уровень хоккея выше, скорости намного быстрее, все в стык, когда играют хорошие защитники, то ребятам сложнее проявить свои сильные стороны.

— Не сказалось на игре звена то, что Павел Дацюк в меньшинстве пластался, вместо организации атак?

— Ну пластался он только в овертайме при игре «три на четыре». А так выпускали его в меньшинстве под вбрасывания, после которых он должен был смениться.

— На турнире сборная России проиграла не только Канаде, но и сборным Чехии и Швеции. В чем дело? В психологии?

— Я не думаю. Просто очень высокий уровень турнира, высокий уровень игроков и команд, что довольно необычно после Олимпиады.

МЫ РАБОТАЛИ И БИЛИСЬ

— Сборная России впервые осталась без медалей с 2013 года. Как оцените этот результат?

— Вы оценивайте. Мы работали, мы бились и можем честно смотреть друг другу в глаза — тренеры и хоккеисты. На чемпионате мира была команда.

— Будете работать со сборной в следующем сезоне?

— Не знаю, посмотрим.

— О каком-то кадровом решении пожалели по ходу турнира?

— У нас и выбора особого не было. Собирали команду буквально по крупицам. Много травм, длинный сезон.

— Связка Галиев — Ткачев могла бы помочь сборная, если бы попала в состав?

— Вы думаете? Ткачев был уж очень выжат и без эмоций, поэтому его не взяли.

— Если вам предложат работать дальше, согласитесь?

— Федерация решит. Не ко мне вопросы. Я узнал, что везу команду на чемпионат мира в тихий час между тренировками олимпийской сборной.

— Примете предложение, если предложат?

— Давайте шаг за шагом двигаться.

— Главный позитив на турнире?

— Что была команда, что мы играли. Конечно, хотелось медалей. Сегодня проигрывали, но отыгрывались. Немножко в конце не повезло. Команда работала до конца.

— Это самое обидное ваше поражение?

— Сегодня — точно.

— В чем обида?

— Что уступили, надо разбираться. В том, что действительно могли обыграть эту Канаду. Мы были близки как никогда. Тот же О'Райлли играл во втором звене, тогда как в прошлом году в первом. Мы говорим о глубине состава канадцев.

— Михеев на эмоциях сыграл так здорово или у него большое будущее?

— Он — с будущим. Просто так его бы не брали. Илья прошел с первого сбора олимпийской сборной. Таких ребят мало, но они есть.

— Кто еще вырос за этот турнир? Барабанов смотрится зрело, кто еще?

— У Барабанова хороший турнир. Все ребята бились. Есть предел, или ты можешь взять эту высоту или для тебя это все. Есть самородки, которые могут дальше и дальше совершенствоваться. Наши ребята становятся лучше и как мужики характером, и как игроки.

ЗВОНИЛ РАДУЛОВУ И ЗНАРКУ

— Почему Шипачева нет в сборной?

— Сейчас не могу сказать.. Я не знаю, где Вадим был. В югах, в отпуске или где-то еще.

— Он уже был недоступен?

— Я не знаю.

— Пытались поговорить лично с Радуловым?

— Ну это же ваш друг, — ответил Воробьев спецкору «СЭ» Алексею ШЕВЧЕНКО.

— Я-то с ним поговорил. Вы пытались?

— Да, я звонил ему. Но потом у нас была поездка с олимпийским составом. После увидел много пропущенных звонков, а затем появилась новость, что он не приедет.

— Знарку звонили?

— Да.

— Реально консультировал по ходу турнира?

— Я звонил только перед чемпионатом мира.

— Вы работали на ЧМ без контракта с клубом КХЛ. В дальнейшем нужно совмещение, на ваш взгляд?

— Не имею контракта. Это сложный вопрос.

— Знарок работал и в СКА и в сборной. Как считаете, это нормально или тяжело?

— Есть разные варианты — и так, и так можно. Две стороны медали. С одной стороны, нужно жить на лавке, чтобы чувствовать команду. С другой — нагрузка огромная.

— По пятибальной шкале как оцените выступление на ЧМ?

— Вы же журналисты, вот и оценивайте.

— Без оценки?

— Ну почему же? Я работаю, вы — пишите. Я знаю, что мы работали и все отдали.

ДАЦЮК ЕЩЕ ПОМОЖЕТ СБОРНОЙ

— Болезни игроков сборной перед турниром повлияла на итоговый результат?

— Не хочу сейчас оправдываться. Там много чего складывалось довольно сложно. И подготовка была такая: два дня — и поехали, два дня — и снова поехали. Много вещей не сковывались в елочку, но такова была реальность. Сейчас это звук в пустоту, который никому не нужен.

— Сейчас можно сказать, что эту эпидемии свинки можно было предотвратить?

— Не знаю, это не ко мне.

— Про удаление Капризова вы высказались, удаление Андронова подходит под это определение?

— Сейчас о судьях не хочется. Были такие решения, которые немножко… Но такие же были и в другую сторону. Не стоит все валить на судей. Надо было еще забросить шайбу. Про Андронова: одно дело — в регулярке давать такое, и другое — в овертайме, где должны голову оторвать для удаления. Но ничего хорошего я сейчас словами не скажу.

— Показалось, что вы отказались от наложения на Макдэвида?

— Нет, оно было. Андронов играл. Из-за меньшинства он не мог с ним все время играть, а после нужно было дать ему отдохнуть.

— Дацюк сказал, что сможет и дальше играть в сборной, если позовут. Его опыт поможет?

— Думаю, да.

— В качестве полевого игрока?

— Дальше вопрос.

— Против серьезных команд Павел не всегда успевал.

— …

МАКДЭВИД РЕШИЛ СУДЬБУ МАТЧА

— Для вас дебют в качестве главного тренера много нового открыл?

— Конечно. Открыл, прежде всего, давление. На помощника и на главного оно разное. В клубе то же самое. Все очень быстро было — и тренерский штаб полуновый собирать, и команду. В цейтноте все было.

— Это больше психологическая встряска?

— И психологическая, и рабочая.

— Ваше клубное будущее намечено?

— У меня ничего нигде не подписано.

— Даже ваш папа сказал, что вы подписали контракт со СКА.

— Папа, наверное, больше знает, я пока ничего нигде не подписал.

— Какие факторы были определяющими при выборе Шестеркина?

— Он молодой вратарь… Факторов было много, но решили с ним пойти в этот матч.

— Согласны, что Макдэвид решил судьбу этого матча?

— Конечно.

— Шестеркина почему в тележке не возили, как Кошечкина? Это от веса зависит?

— Видимо, да. Потому что когда 80 и 110 — есть разница.

Игорь ЕРОНКО,

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Копенгагена.