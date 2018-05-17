«Не хочу оправдываться». Воробьев — о судьях, Знарке, Радулове и своем будущем в сборной
Главный тренер сборной России подвел итоги чемпионата мира для нашей команды.
НЕ СТОИТ РАЗДУВАТЬ ТЕМУ СУДЕЙСТВА
— В принципе, удаление Капризову можно было дать. Но я не знаю, насколько такое дается в овертайме. Не знаю, нужно ли раздувать эту тему. Давайте не будем искать в этом оправданий, — сказал Воробьев.
— За счет чего удалось переломить ход игры? Перестановки в звеньях, характер?
— Всего понемножку. За счет характера смогли завестись. По самоотдаче мало вопросов.
— Почему так робко провели первый период?
— Североамериканцы всегда очень активно начинают игру, а мы сделали это не лучшим образом. Потом уже начали брать шайбу, начали играть.
— Согласны, что игру сделал Макдэвид? У вас был план, как его останавливать?
— У нас против него играло звено Андронова и при игре «пять на пять» делало это вполне неплохо.
— Решение поставить Шестеркина — только ваше или общее?
— Это было наше общее решение. Мы его приняли еще после предыдущего матча, просто не объявляли.
— Не пожалели? Нет его вины в пропущенных шайбах?
— Сейчас будем смотреть, но по свежим следам сложно
— Куда пропало первое звено?
— Оно не пропало. Но когда уровень хоккея выше, скорости намного быстрее, все в стык, когда играют хорошие защитники, то ребятам сложнее проявить свои сильные стороны.
— Не сказалось на игре звена то, что Павел Дацюк в меньшинстве пластался, вместо организации атак?
— Ну пластался он только в овертайме при игре «три на четыре». А так выпускали его в меньшинстве под вбрасывания, после которых он должен был смениться.
— На турнире сборная России проиграла не только Канаде, но и сборным Чехии и Швеции. В чем дело? В психологии?
— Я не думаю. Просто очень высокий уровень турнира, высокий уровень игроков и команд, что довольно необычно после Олимпиады.
МЫ РАБОТАЛИ И БИЛИСЬ
— Сборная России впервые осталась без медалей с 2013 года. Как оцените этот результат?
— Вы оценивайте. Мы работали, мы бились и можем честно смотреть друг другу в глаза — тренеры и хоккеисты. На чемпионате мира была команда.
— Будете работать со сборной в следующем сезоне?
— Не знаю, посмотрим.
— О
— У нас и выбора особого не было. Собирали команду буквально по крупицам. Много травм, длинный сезон.
— Связка Галиев — Ткачев могла бы помочь сборная, если бы попала в состав?
— Вы думаете? Ткачев был уж очень выжат и без эмоций, поэтому его не взяли.
— Если вам предложат работать дальше, согласитесь?
— Федерация решит. Не ко мне вопросы. Я узнал, что везу команду на чемпионат мира в тихий час между тренировками олимпийской сборной.
— Примете предложение, если предложат?
— Давайте шаг за шагом двигаться.
— Главный позитив на турнире?
— Что была команда, что мы играли. Конечно, хотелось медалей. Сегодня проигрывали, но отыгрывались. Немножко в конце не повезло. Команда работала до конца.
— Это самое обидное ваше поражение?
— Сегодня — точно.
— В чем обида?
— Что уступили, надо разбираться. В том, что действительно могли обыграть эту Канаду. Мы были близки как никогда. Тот же О'Райлли играл во втором звене, тогда как в прошлом году в первом. Мы говорим о глубине состава канадцев.
— Михеев на эмоциях сыграл так здорово или у него большое будущее?
— Он — с будущим. Просто так его бы не брали. Илья прошел с первого сбора олимпийской сборной. Таких ребят мало, но они есть.
— Кто еще вырос за этот турнир? Барабанов смотрится зрело, кто еще?
— У Барабанова хороший турнир. Все ребята бились. Есть предел, или ты можешь взять эту высоту или для тебя это все. Есть самородки, которые могут дальше и дальше совершенствоваться. Наши ребята становятся лучше и как мужики характером, и как игроки.
ЗВОНИЛ РАДУЛОВУ И ЗНАРКУ
— Почему Шипачева нет в сборной?
— Сейчас не могу сказать.. Я не знаю, где Вадим был. В югах, в отпуске или
— Он уже был недоступен?
— Я не знаю.
— Пытались поговорить лично с Радуловым?
— Ну это же ваш друг, — ответил Воробьев спецкору «СЭ» Алексею ШЕВЧЕНКО.
—
— Да, я звонил ему. Но потом у нас была поездка с олимпийским составом. После увидел много пропущенных звонков, а затем появилась новость, что он не приедет.
— Знарку звонили?
— Да.
— Реально консультировал по ходу турнира?
— Я звонил только перед чемпионатом мира.
— Вы работали на ЧМ без контракта с клубом КХЛ. В дальнейшем нужно совмещение, на ваш взгляд?
— Не имею контракта. Это сложный вопрос.
— Знарок работал и в СКА и в сборной. Как считаете, это нормально или тяжело?
— Есть разные варианты — и так, и так можно. Две стороны медали. С одной стороны, нужно жить на лавке, чтобы чувствовать команду. С другой — нагрузка огромная.
— По пятибальной шкале как оцените выступление на ЧМ?
— Вы же журналисты, вот и оценивайте.
— Без оценки?
— Ну почему же? Я работаю, вы — пишите. Я знаю, что мы работали и все отдали.
ДАЦЮК ЕЩЕ ПОМОЖЕТ СБОРНОЙ
— Болезни игроков сборной перед турниром повлияла на итоговый результат?
— Не хочу сейчас оправдываться. Там много чего складывалось довольно сложно. И подготовка была такая: два дня — и поехали, два дня — и снова поехали. Много вещей не сковывались в елочку, но такова была реальность. Сейчас это звук в пустоту, который никому не нужен.
— Сейчас можно сказать, что эту эпидемии свинки можно было предотвратить?
— Не знаю, это не ко мне.
— Про удаление Капризова вы высказались, удаление Андронова подходит под это определение?
— Сейчас о судьях не хочется. Были такие решения, которые немножко… Но такие же были и в другую сторону. Не стоит все валить на судей. Надо было еще забросить шайбу. Про Андронова: одно дело — в регулярке давать такое, и другое — в овертайме, где должны голову оторвать для удаления. Но ничего хорошего я сейчас словами не скажу.
— Показалось, что вы отказались от наложения на Макдэвида?
— Нет, оно было. Андронов играл.
— Дацюк сказал, что сможет и дальше играть в сборной, если позовут. Его опыт поможет?
— Думаю, да.
— В качестве полевого игрока?
— Дальше вопрос.
— Против серьезных команд Павел не всегда успевал.
— …
МАКДЭВИД РЕШИЛ СУДЬБУ МАТЧА
— Для вас дебют в качестве главного тренера много нового открыл?
— Конечно. Открыл, прежде всего, давление. На помощника и на главного оно разное. В клубе то же самое. Все очень быстро было — и тренерский штаб полуновый собирать, и команду. В цейтноте все было.
— Это больше психологическая встряска?
— И психологическая, и рабочая.
— Ваше клубное будущее намечено?
— У меня ничего нигде не подписано.
— Даже ваш папа сказал, что вы подписали контракт со СКА.
— Папа, наверное, больше знает, я пока ничего нигде не подписал.
— Какие факторы были определяющими при выборе Шестеркина?
— Он молодой вратарь… Факторов было много, но решили с ним пойти в этот матч.
— Согласны, что Макдэвид решил судьбу этого матча?
— Конечно.
— Шестеркина почему в тележке не возили, как Кошечкина? Это от веса зависит?
— Видимо, да. Потому что когда 80 и 110 — есть разница.
Игорь ЕРОНКО,
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Копенгагена.
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|17 Мая, 17:15
|Зрители 9017
|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол