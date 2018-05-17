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На турнире уровня чемпионата мира бывают ситуации, в которых один конкретный игрок может вытащить команду в отдельно взятой встрече. В плей-офф клубного хоккея такое не сработает, но на ЧМ даже при наличии в составе ролевиков, необкатанной молодежи и прочих сомнительных персонажей одна звезда способна довести команду до медальных матчей. Это может быть гениально сыгравший вратарь или форвард, создавший моменты сам себе, когда у большинства нападающих игра не клеилась.

На ЧМ-2016 в Москве сборной США хватило в четвертьфинале одного Остона Мэттьюса, чтобы обыграть Чехию. Уровень того матча был не в пример ниже, чем в Дании. Мэттьюс, не сыгравший тогда ни одного матча в НХЛ, своими руками вывел американцев в полуфинал, где они едва не обыграли Канаду. В датском Хернинге хоккей был намного более высококлассный, но и чехи, и «звездно-полосатые» показали в целом равную игру. Такую встречу мог решить именно фактор звезды.

У Чехии, разумеется, такие хоккеисты были — приехали прямиком из «Бостона». И в первом периоде, и в третьем они очень много играли в позиционном нападении, подолгу держа шайбу в чужой зоне и стараясь смещаться в центр под бросок в касание. Давид Крейчи был не так заметен, как Давид Пастрняк, который имел приличное количество моментов и выдал блестящий пас в большинстве на Мартина Нечаса.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Necas deflects Pastrnak's shot, Team Czech Republic ties 2-2 <a href="https://twitter.com/hashtag/Canes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Canes</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Redvolution?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Redvolution</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NHLBruins?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NHLBruins</a> <a href="https://t.co/CZr8kDmh65">pic.twitter.com/CZr8kDmh65</a></p>— Shayna (@hayyyshayyy) <a href="https://twitter.com/hayyyshayyy/status/997136161284947974?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако от своего лучшего хоккея Пастрняк все же был далек. Он вел игру своего звена, выводил партнеров на броски, но сам проседал по скорости и не дожимал в концовках эпизодов. Во втором периоде он угодил в штангу, а до этого вовремя не поднял шайбу над щитком Кита Кинкейда.

Сборная США, казалось, вообще не переживала насчет того, что чехи большую часть матча владели территориальным преимуществом. Команда Джэффа Блэшилла очень эффектно играла на контратаках, залетая в чужую зону и либо сразу бросая по воротам, либо уводя шайбу за лицевую линию и выводя на бросок подключающихся партнеров. Борьбу у бортов чехи в своей зоне проигрывали даже малышам Джонни Годро и Кэму Аткинсону, однако пятак зачищали крайне старательно. Так что, несмотря на большое количество развеселых контратак, большим количеством голевых моментов американцы похвастаться не могли.

При такой равной игре, когда обе команды вполне комфортно чувствовали себя в выбранной стратегии, слово должен был взять кто-то из лидеров, переломив встречу. Аткинсон с Годро, несмотря на организованный гол, слишком увлекались беготней и не могли ни толком подготовить бросок, ни обработать шайбу, принимая пас от партнера. Американцам вообще не хватало и не хватает хорошей центральной линии, которая поддерживала бы атаки с ходу после подборов в своей зоне.

Однако в сборной США есть игрок, который приносил пользу своему клубу, даже выходя в звене с центрящим его словацким ветераном Михалом Гандзушом. Патрик Кейн — не самый очевидный кандидат на звание капитана своей сборной, да и его способность зажечь на турнире после чудовищного сезона была сомнительна. Однако Патрик наконец сыграл за «звездно-полостых» так, как должен был уже давно.

С национальной командой у Кейна связаны не самые блестящие воспоминания. Он с треском провалил два последних крупных международных турнира, насмешив публику и на Играх в Сочи, и на Кубке мира-2016. В Дании Патрик набивал мощную статистику в матче с аутсайдерами, но сам оценивал такую результативность вполне адекватно. Пять очков против сборной Кореи — не то достижение, которым стоит гордиться.

Четвертьфинал же Кейн провел великолепно. Он вспомнил свою былую способность создавать моменты в одиночку, пользуясь невероятным набором своих скиллов. У звезды «Чикаго» могут быть проблемы с настроем, однако он еще не забыл, как в важных матчах приносить пользу своей команде. Пусть в Хернинге и не было привычных партнеров, которые одаривали его мотивационными пинками в раздевалке «Блэкхокс».

Кейн оформил дубль, доведя счет голов на турнире до восьми. Именно он ловил чехов на смене, накручивал спинорамы, закрывал зону, когда, казалось, чехи уже отобрали шайбу. Укрывал ее от соперника благодаря волшебным рукам, позволяя партнерам расставиться. В моменте с первым голом капитан «звездно-полосатых» пробросил себе на ход мимо Адама Полашека, сместившись вправо и открыв себе свободный лед.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Patrick Kane gives Team USA a 1-0 lead, Derek Ryan assists <a href="https://t.co/A5QqY5fKaI">pic.twitter.com/A5QqY5fKaI</a></p>— Shayna (@hayyyshayyy) <a href="https://twitter.com/hayyyshayyy/status/997123009600282624?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Победную шайбу также забросил Кейн, оставив не у дел Филипа Гронека и прошив броском Францоуза. Шведы являются едва ли не главными фаворитами всего турнира, и в полуфинале команду Блэшилла, скорее всего, будут ждать именно действующие чемпионы мира. Однако лучше им держать Кейна поплотнее, а то, почувствовавший вкус игры, он может зайти очень далеко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kane scores and Team USA takes a 3-2 lead, Ryan assists <a href="https://twitter.com/hashtag/Blackhawks?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Blackhawks</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Redvolution?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Redvolution</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Canes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Canes</a> <a href="https://t.co/xyHAXjk8J5">pic.twitter.com/xyHAXjk8J5</a></p>— Shayna (@hayyyshayyy) <a href="https://twitter.com/hayyyshayyy/status/997146974381072384?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>